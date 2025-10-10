Νέες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση του διπλού φονικού στην Φοινικούντα καθώς σήμερα το πρωί στο ειρηνοδικείο της Πύλου άνοιξε η μυστική διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Αντώνης Κατσάς, ο 68χρονος είχε συντάξει τη διαθήκη στις 2 Οκτωβρίου, μόλις τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του. Μάλιστα το γεγονός ότι η διαθήκη κατατέθηκε την ίδια ημέρα στον συμβολαιογράφο προκαλεί νέα ερωτήματα για τα κίνητρα της δολοφονίας.

Ο 68χρονος αφήνει το συντριπτικό μέρος της περιουσίας του, πάνω από 95% στον ανιψιό του

«Την ίδια ημέρα κατατέθηκε στον συμβολαιογράφο η μυστική αυτή διαθήκη, αυτό δείχνει έναν πανικό. Ο άνθρωπος αυτός ένιωθε ότι κάτι θα συμβεί — και μάλιστα άμεσα. Επίσης, αρχίζει τη διαθήκη του, αναφέροντας ότι »γράφω αυτή τη διαθήκη για την περίπτωση του αιφνίδιου θανάτου μου»».

Η πρώτη διαθήκη του 68χρονου είχε κατατεθεί ένα χρόνο πριν και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 2024 ωστόσο ακόμα δεν είναι γνωστό το περιεχόμενό της καθώς ο 68χρονος με το που κατέθεσε την καινούργια απέσυρε την προγενέστερη.

Σύμφωνα με πληροφορίες o 68χρονος αφήνει το συντριπτικό μέρος της περιουσίας του, πάνω από 95% στον ανιψιό του, ο οποίος είναι και ο μοναδικός μάρτυρας στη δολοφονία και θεωρείται από τις Αρχές πρόσωπο – «κλειδί» στην εξιχνίαση του εγκλήματος.

Σε εκείνον αφήνει τόσο τα ακίνητα όσο και τις εταιρικές συμμετοχές του, αλλά και τη διαχείριση των μελλοντικών εσόδων, σε περίπτωση πώλησης του κάμπινγκ, το οποίο έχει πολύ μεγάλη οικονομική αξία.

Ένα οικόπεδο περίπου 8 στρεμμάτων στην Παραλία Καλαμακίων αφήνει στον επιστάτη του, ο οποίος ήταν το δεύτερο θύμα της δολοφονίας. Η αξία του συγκεκριμένου ακινήτου υπολογίζεται στις 500.000 – 600.000 ευρώ, ενώ σε άλλους συγγενείς αφήνονται ελάχιστα χρηματικά ποσά και μικρές κληροδοσίες.

«Έχουμε στοιχεία, η έρευνα προχωρά»

Για την υπόθεση μίλησε σήμερα το πρωί στο Mega η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου η οποία ανέφερε μεταξύ άλλων: «Το Ανθρωποκτονιών έχει καταφέρει να μας εκπλήσσει κάθε φορά, να λειτουργεί αθόρυβα και στο τέλος να φτάνει στην εξιχνίαση. Σε αυτήν την υπόθεση θα έχουμε πάλι την ίδια πορεία θεωρώ. Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο γιατί υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες. Κάνουν σταθερά βήματα οι αστυνομικοί, έχουν στοιχεία. Προφανώς και δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην ταυτοποίηση του δράστη, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε προχωρήσει στην έρευνα».

Όπως σημειώνει η ίδια: «Από την στιγμή που δεν έχουν απασχολήσει κανένας από τους δύο την Αστυνομία ποτέ και τη Δικαιοσύνη, κινούνται προς κάποιο προσωπικό κίνητρο».

«Ξέρει η Αστυνομία»

Από την πλευρά του ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, τονίζει:

«Είναι ένα μυστήριο, μπορεί όμως να εκπλαγούμε ποιος θα είναι ο δολοφόνος. Υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να είναι ο ίδιος ο οποίος πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο πριν λίγο καιρό τον άνθρωπο αυτόν που τελικά τον σκότωσε εκεί».

«Υπάρχουν πολλά αντιφατικά που δεν μπορείς να πεις αυτήν την στιγμή αν είναι το κίνητρο οικονομικό. Μπορεί να είναι κάτι που δεν το περιμένει και κανείς», συμπληρώνει, υπογραμμίζοντας:

«Εγώ θεωρώ ότι ξέρει η Αστυνομία γιατί αυτό που διαρρέεται είναι ότι πολύ σύντομα θα φτάσουν στη σύλληψη».