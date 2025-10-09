Μεσσηνία: Το απόλυτο μυστήριο με τον δολοφόνο του κάμπινγκ στη Φοινικούντα
Νέες αποκαλύψεις φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Live News για τη διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα.
Με τις έρευνες να συνεχίζονται από την ΕΛ.ΑΣ. πολλά σημεία της υπόθεσης παραμένουν θολά και τα ερωτήματα που προκύπτουν αναπάντητα για τον δράστη της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στην Φοινικούντα.
Σύμφωνα με την περιγραφή του ανιψιού του 68χρονου θύματος, ο οποίος ήταν μάρτυρας των πυροβολισμών, ο δράστης άφησε τη μηχανή του, μπήκε στη ρεσεψιόν και πυροβόλησε 3 φορές τον επιχειρηματία.
Ο επιστάτης και ο ανιψιός του 68χρονου προσπάθησαν να διαφύγουν, με τον δράστη να πυροβολεί δύο φορές τον επιστάτη. Όπως λέει ο ανιψιός του θύματος, στη συνέχεια πυροβόλησε και προς την πλευρά του, με την σφαίρα τελικά να πετυχαίνει ένα τροχόσπιτο.
Γιατί σκότωσε και τον επιστάτη
Ένα από τα ερωτήματα που καλούνται να λύσουν οι Αρχές είναι το εξής: Γιατί ο δράστης σκότωσε και τον επιστάτη, εφόσον κανένας από τους τρεις άνδρες που βρίσκονταν στη ρεσεψιόν δεν φαίνεται να τον γνώριζαν;
Την ίδια στιγμή πληροφορίες για τον δράστη έρχονται και από έναν ιδιοκτήτη πρατηρίου καυσίμων στην περιοχή της Ηλείας, όπου σταμάτησε ο δολοφόνος. Όπως είπε στις Αρχές, ο δράστης φορούσε κράνος και δεν φαίνεται η μοτοσικλέτα του να έχει πινακίδες, ωστόσο η περιγραφή του δεν συμβαδίζει με εκείνη που έδωσε ο ανιψιός του θύματος.
