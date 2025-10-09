newspaper
Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
09.10.2025 | 14:03
Στον Λάσλο Κρασναχορκάι το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας
Μεσσηνία: Πού στρέφονται οι έρευνες για το διπλό φονικό – Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 09 Οκτωβρίου 2025 | 13:38

Μεσσηνία: Πού στρέφονται οι έρευνες για το διπλό φονικό – Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ.

ΟΙ Αρχές επεκτείνουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη του διπλου φονικού και προς το νομό Ηλείας.

Σύνταξη
Συνεχίζονται οι έρευνες για το διπλό έγκλημα στο κάμπινγκ της Φοινικούντας. Η αστυνομία ελέγχει προσεκτικά κάθε βίντεο και κατάθεση προσπαθώντας να βρει την άκρη του νήματος. Η αστυνομία αναζητά τη διαδρομή που ακολούθησε ο δράστης ενώ έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι έφτασε στο σημείο της δολοφονίας με δίκυκλο.

Στην Ηλεία οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη

Σύμφωνα με πληροφορίες οι Αρχές επεκτείνουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη και προς το νομό Ηλείας.

Τα βίντεο που έχουν στα χέρια τους  με τον δράστη να διαφεύγει από το σημείο του διπλού φονικού με μηχανάκι, η μαρτυρία του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, αλλά και οι αναλύσεις των κινητών τηλεφώνων, πιθανότατα να ρίξουν φως στο διπλό έγκλημα.

Σύμφωνα με το patrisnews, το σκούτερ που χρησιμοποίησε ο δράστης φαίνεται να ανήκει στον ίδιο και να έχει καταγραφεί να κινείται εκτός Μεσσηνίας, με κατεύθυνση προς την Ηλεία. Οι κινήσεις του, όπως αποκαλύπτουν τα βίντεο, δεν εκτείνονται σε μεγάλη απόσταση από την περιοχή, ωστόσο η διαδρομή του προς τα βόρεια δείχνει ότι εγκατέλειψε τη Μεσσηνία λίγο μετά τη δολοφονία.

Οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών έχουν πλέον σχηματίσει εικόνα για όσα συνέβησαν το βράδυ της περασμένης Κυριακής μέσα στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ. Εκτιμούν ότι ο δράστης ενήργησε αυθόρμητα και χωρίς σχεδιασμό – κινήθηκε από θυμό και εκδίκηση, χωρίς να έχει καταστρώσει κάποιο πλάνο.

Η συμπεριφορά του δείχνει ότι είχε στόχο τον 68χρονο ιδιοκτήτη, τον οποίο πυροβόλησε πρώτο. Στη συνέχεια, σκότωσε τον επιστάτη και επιτέθηκε και στον ανιψιό του θύματος.

Από τη Φοινικούντα κινήθηκε προς την Πύλο, ακολούθησε την παραλιακή διαδρομή μέσω Γαργαλιάνων και φαίνεται να κατευθύνθηκε προς την Ηλεία.

Στο μικροσκόπιο οι προηγούμενες επιθέσεις

Σύμφωνα με τον ανιψιό του θύματος, ο οποίος είναι ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας, ο δράστης ήταν ιδιαίτερα ψύχραιμος και μιλούσε σπαστά ελληνικά.

«Ο δράστης ήταν ανοιχτόχρωμος στο δέρμα και φορούσε ασπρόμαυρα ρούχα και μπλούζα φούτερ. Μπήκε μέσα στο γραφείο όπου ήμουν εγώ, ο θείος μου και ο επιστάτης και ρώτησε «υπάρχει διαθεσιμότητα για να μείνω;». Ο θείος μου απάντησε «πείτε μου ακριβώς ψάχνετε;». Αμέσως, είδα να βγάζει το όπλο. Άρχισα να τρέχω. Κατάφερα και απομακρύνθηκα πρώτος. Πιστεύω ότι η μία σφαίρα προοριζόταν για εμένα γιατί έπεσε προς το μέρος μου. Δεν κατάλαβα να τον ήξερε ο θείος μου, γιατί αν τον ήξερε σίγουρα θα τον προσφωνούσε με το όνομά του».

Τα κίνητρα του εγκλήματος, ακόμη δεν έχουν ξεκαθαρίσει και αποτελούν μυστήριο. Εάν και υπάρχουν σαφείς κατευθύνσεις προς κάποιες σκέψεις, οι αστυνομικοί αναζητούν στοιχεία προκειμένου να «δέσουν» την υπόθεση. Πρόσωπα ενδιαφέροντος αναμένεται να κληθούν εκ νέου να δώσουν κατάθεση ενώ έστω και καθυστερημένα, οι δύο επιθέσεις που δέχθηκε ο άτυχος αρχιτέκτονας μέσα στους τελευταίους δύο μήνες, μπαίνουν στο στόχαστρο των αστυνομικών που χειρίζονται την υπόθεση.

Αυτό πάντως που προβληματίζει τις αρχές, είναι το γιατί ο 68χρονος δεν ζήτησε τη διερεύνηση των επιθέσεων. Ποιο ήταν αυτό το μυστικό που τον ανάγκαζε να μην μιλήσει, να μην καταγγείλει στις αρχές τα όσα βίωνε;

Θεσσαλονίκη: Ταξί… με ξένες πινακίδες – Πρόστιμα 18.000 ευρώ για υποκλοπή μεταφορικού έργου από επιτήδειους
Στη Θεσσαλονίκη 09.10.25
Συνολικά ελέγχθηκαν από την Τροχαία 13 οχήματα, βεβαιώθηκαν έξι παραβάσεις και επιβλήθηκαν υψηλά πρόστιμα σε οδηγούς που έκαναν τα Ι.Χ. τους «ταξί» χωρίς να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις

Σύνταξη
Ναύπακτος: Πυροβόλησαν αδέσποτο σκύλο στο Κρυονέρι – Πολλά τα περιστατικά καταγγέλλουν φιλόζωοι
Στη Ναύπακτο 09.10.25
Ο σκύλος έφερε τραύματα από όπλο και μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο όπου έλαβε την απαραίτητη φροντίδα - Το Κρυονέρι μετράει πολλά περιστατικά με κακοποιήσεις και φόλες σύμφωνα με τους φιλόζωους

Σύνταξη
Αλεξανδρούπολη: Άνοιξε πόρτα ασθενοφόρου και έπεσε η ασθενής στον δρόμο – «Τίποτα σημαντικό» λέει η εταιρεία
Στην Αλεξανδρούπολη 09.10.25 Upd: 12:13
«Ήταν δεμένη πάνω το φορείο και έπεσε με μηδενική ταχύτητα - Δεν κατάλαβε τίποτα...» δήλωσε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ασθενοφόρων - ΕΔΕ διέταξε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στην Αλεξανδρούπολη

Σύνταξη
Μετρό: Απελαύνεται ο 19χρονος πρόσφυγας που συνελήφθη για επίθεση σε οδηγό στη Δουκίσσης Πλακεντίας
Στη Δουκίσσης Πλακεντίας 09.10.25
Η διαδικασία ανάκλησης του καθεστώτος ασύλου που είχε ο 19χρονος ενεργοποιήθηκε άμεσα μετά το περιστατικό σε συρμό της Γραμμής 3 του Μετρό - Μήνυση έχει υποβάλει η ΣΤΑ.ΣΥ

Σύνταξη
Λύκειο: Αλλάζει το σύστημα προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων
Τι προβλέπει η ρύθμιση του νομοσχεδίου του υπ. Παιδείας για τις Ακαδημίες Επαγγελματικής Κατάρτισης, που ψηφίστηκε χθες, για όσους φοιτούν στο λύκειο και δεν συγκεντρώνουν Γενικό Μέσο Όρο 10

Σύνταξη
Φλώρινα: Προσποιήθηκαν μέλη φιλοζωικής εταιρείας και κατάφεραν να αποσπάσουν 14.000 ευρώ από ηλικιωμένο
Στη Φλώρινα 09.10.25
Οι κλέφτες πήγαν στο σπίτι 70χρονου στη Φλώρινα και τον έπεισαν ότι πρέπει να καταγραφούν οι κότες που είχε σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του, ώστε να τον απομακρύνουν από το σπίτι και να τον ξαφρίσουν

Σύνταξη
Μεσσηνία: Στα ίχνη του δράστη της διπλής δολοφονίας – Οι προηγούμενες επιθέσεις και η αλλαγή της διαθήκης
Φοινικούντα 09.10.25
Στα ίχνη του δράστη της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας η ΕΛ.ΑΣ. – Οι προηγούμενες επιθέσεις στον 68χρονου και η αλλαγή στη διαθήκη μερικές μέρες πριν από το έγκλημα

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Βορίδης αδειάζει Μητσοτάκη – Άρχισαν αλληλοκαρφώματα πάνω από τη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ
«Μια ωραία ατμόσφαιρα» 09.10.25
Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, «ο κ. Βορίδης που προστατεύτηκε μαζί με τον κ. Αυγενάκη από την κυβερνητική πλειοψηφία (...) «αδειάζει» τον Μητσοτάκη που κρατά ως σύμβουλό του τον κ. Βάρρα

Σύνταξη
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Καϊμακάμης εκθέτει Μυλωνάκη για τη καρατόμηση Σαλάτα – Τι είπε για την έφοδο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25
Όπως υπογράμμισε ο κ. Καϊμακάμης δεν υπέπεσε στην αντίληψή του παρεμπόδιση του έργου της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Μπαρτζώκας για Φουρνιέ: «Δύσκολα θα παίξει» – Τι είπε για τους πολλούς τραυματισμούς
Euroleague 09.10.25
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τις απουσίες του Ολυμπιακού απέναντι στη Ντουμπάι, την κατάσταση του Φουρνιέ και το τι περιμένει να δει φέτος από τις ομάδες της Ευρωλίγκας.

Σύνταξη
Φιλορωσική στροφή; – Το μπλόκο των κρατών της ΕΕ που παρεκκλίνει
Νέες κυρώσεις 09.10.25
Ουγγαρία, Αυστρία, Σλοβακία, αλλά και Ισπανία εκφράζουν με τον έναν ή άλλον τρόπο κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις στο πλαίσιο της ΕΕ έναντι του νέου πακέτου κυρώσεων στη Ρωσία

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Θεσσαλονίκη: Ταξί… με ξένες πινακίδες – Πρόστιμα 18.000 ευρώ για υποκλοπή μεταφορικού έργου από επιτήδειους
Στη Θεσσαλονίκη 09.10.25
Συνολικά ελέγχθηκαν από την Τροχαία 13 οχήματα, βεβαιώθηκαν έξι παραβάσεις και επιβλήθηκαν υψηλά πρόστιμα σε οδηγούς που έκαναν τα Ι.Χ. τους «ταξί» χωρίς να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις

Σύνταξη
BHMA: Κυκλοφορεί την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 09.10.25
Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Β’ τόμο του βιβλίου «Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1980», το περιοδικό GRACE, η ΑΡΓΥΡΩ με 35 συνταγές για μακαρόνια και ζυμαρικά, και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
«Το πλοίο έχει σαλπάρει»: Η 20ετής κρυφή μάχη της Τζένιφερ Άνιστον για να κάνει παιδιά
«Δεν μετανιώνω» 09.10.25
Για πρώτη φορά, η σταρ του Χόλιγουντ Τζένιφερ Άνιστον αποφάσισε να απαντήσει σε όσους έλεγαν ότι δεν ήθελε οικογένεια και μίλησε για την προσπάθειά της να κάνει παιδιά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Είναι πολλά τα λεφτά, Ντιέγκο – Ο Σιμεόνε παίρνει 2,5 φορές πιο πολλά από τον προπονητή της Μπαρτσελόνα
On Field 09.10.25
Ο Ντιέγκο Σιμεόνε ξεπερνά τους πάντες στους πάγκους της Ευρώπης με τα 26.000.000 € που παίρνει κάθε χρόνο από την Ατλέτικο Μαδρίτης, την ώρα που ο Χάνσι Φιλ της Μπαρτσελόνα, παίρνει 2,5 λιγότερα. Προκαλεί σοκ ο αναλυτικός πίνακας της La Liga, αλλά και η... γεωμετρική άνοδος των αποδοχών του.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Μπορεί η Μόσχα να αναγνωρίσει τα κατεχόμενα; Πώς ερμηνεύονται οι δηλώσεις Ζαχάροβα
Διπλωματία 09.10.25
Οι δηλώσεις Ζαχάροβα δεν αποτελούν κεραυνό εν αιθρία για διπλωμάτες και ακαδημαϊκούς - Η σύγκρουση Ρωσίας - Ουκρανίας και η μεταβολή ρητορικής της Μόσχας για το Κυπριακό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ηλίας Αποστολόπουλος: «117 Δήμοι της χώρας αντιμετωπίζουν δημογραφική διακινδύνευση»
Κίνδυνος ερημοποίησης 09.10.25
Μιλώντας σε συνεδριο, ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος παρουσίασε μελέτη που δείχνει ότι 117 δήμοι της χώρας αντιμετωπίζουν μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα.

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Αν μπορούσα να ζήσω παίζοντας για την Εθνική, θα το έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη…» (vid)
Μπάσκετ 09.10.25
Την αγάπη του για την Εθνική ομάδα εξέφρασε για ακόμη μια φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος ενόψει της έναρξης της σεζόν στο ΝΒΑ, μίλησε για το καλοκαίρι με τη γαλανόλευκη και την επιτυχία του χάλκινου μεταλλίου.

Σύνταξη
Ναύπακτος: Πυροβόλησαν αδέσποτο σκύλο στο Κρυονέρι – Πολλά τα περιστατικά καταγγέλλουν φιλόζωοι
Στη Ναύπακτο 09.10.25
Ο σκύλος έφερε τραύματα από όπλο και μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο όπου έλαβε την απαραίτητη φροντίδα - Το Κρυονέρι μετράει πολλά περιστατικά με κακοποιήσεις και φόλες σύμφωνα με τους φιλόζωους

Σύνταξη
«Από την παχουλή Posh στην κοκαλιάρα Posh» – Η Βικτόρια Μπέκαμ σπάει τη σιωπή της για τη διατροφική διαταραχή
Υπερβολή; 09.10.25
Στην ομώνυμη σειρά (Victoria Beckham) ντοκιμαντέρ του Netflix, η Μπέκαμ αποκαλύπτει πώς τα υπερβολικά σχόλια των μέσων ενημέρωσης για την εμφάνισή της επηρέασαν την «αίσθηση της πραγματικότητας» της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
