Συνεχίζονται οι έρευνες για το διπλό έγκλημα στο κάμπινγκ της Φοινικούντας. Η αστυνομία ελέγχει προσεκτικά κάθε βίντεο και κατάθεση προσπαθώντας να βρει την άκρη του νήματος. Η αστυνομία αναζητά τη διαδρομή που ακολούθησε ο δράστης ενώ έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι έφτασε στο σημείο της δολοφονίας με δίκυκλο.

Στην Ηλεία οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη

Σύμφωνα με πληροφορίες οι Αρχές επεκτείνουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη και προς το νομό Ηλείας.

Τα βίντεο που έχουν στα χέρια τους με τον δράστη να διαφεύγει από το σημείο του διπλού φονικού με μηχανάκι, η μαρτυρία του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, αλλά και οι αναλύσεις των κινητών τηλεφώνων, πιθανότατα να ρίξουν φως στο διπλό έγκλημα.

Σύμφωνα με το patrisnews, το σκούτερ που χρησιμοποίησε ο δράστης φαίνεται να ανήκει στον ίδιο και να έχει καταγραφεί να κινείται εκτός Μεσσηνίας, με κατεύθυνση προς την Ηλεία. Οι κινήσεις του, όπως αποκαλύπτουν τα βίντεο, δεν εκτείνονται σε μεγάλη απόσταση από την περιοχή, ωστόσο η διαδρομή του προς τα βόρεια δείχνει ότι εγκατέλειψε τη Μεσσηνία λίγο μετά τη δολοφονία.

Οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών έχουν πλέον σχηματίσει εικόνα για όσα συνέβησαν το βράδυ της περασμένης Κυριακής μέσα στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ. Εκτιμούν ότι ο δράστης ενήργησε αυθόρμητα και χωρίς σχεδιασμό – κινήθηκε από θυμό και εκδίκηση, χωρίς να έχει καταστρώσει κάποιο πλάνο.

Η συμπεριφορά του δείχνει ότι είχε στόχο τον 68χρονο ιδιοκτήτη, τον οποίο πυροβόλησε πρώτο. Στη συνέχεια, σκότωσε τον επιστάτη και επιτέθηκε και στον ανιψιό του θύματος.

Από τη Φοινικούντα κινήθηκε προς την Πύλο, ακολούθησε την παραλιακή διαδρομή μέσω Γαργαλιάνων και φαίνεται να κατευθύνθηκε προς την Ηλεία.

Στο μικροσκόπιο οι προηγούμενες επιθέσεις

Σύμφωνα με τον ανιψιό του θύματος, ο οποίος είναι ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας, ο δράστης ήταν ιδιαίτερα ψύχραιμος και μιλούσε σπαστά ελληνικά.

«Ο δράστης ήταν ανοιχτόχρωμος στο δέρμα και φορούσε ασπρόμαυρα ρούχα και μπλούζα φούτερ. Μπήκε μέσα στο γραφείο όπου ήμουν εγώ, ο θείος μου και ο επιστάτης και ρώτησε «υπάρχει διαθεσιμότητα για να μείνω;». Ο θείος μου απάντησε «πείτε μου ακριβώς ψάχνετε;». Αμέσως, είδα να βγάζει το όπλο. Άρχισα να τρέχω. Κατάφερα και απομακρύνθηκα πρώτος. Πιστεύω ότι η μία σφαίρα προοριζόταν για εμένα γιατί έπεσε προς το μέρος μου. Δεν κατάλαβα να τον ήξερε ο θείος μου, γιατί αν τον ήξερε σίγουρα θα τον προσφωνούσε με το όνομά του».

Τα κίνητρα του εγκλήματος, ακόμη δεν έχουν ξεκαθαρίσει και αποτελούν μυστήριο. Εάν και υπάρχουν σαφείς κατευθύνσεις προς κάποιες σκέψεις, οι αστυνομικοί αναζητούν στοιχεία προκειμένου να «δέσουν» την υπόθεση. Πρόσωπα ενδιαφέροντος αναμένεται να κληθούν εκ νέου να δώσουν κατάθεση ενώ έστω και καθυστερημένα, οι δύο επιθέσεις που δέχθηκε ο άτυχος αρχιτέκτονας μέσα στους τελευταίους δύο μήνες, μπαίνουν στο στόχαστρο των αστυνομικών που χειρίζονται την υπόθεση.

Αυτό πάντως που προβληματίζει τις αρχές, είναι το γιατί ο 68χρονος δεν ζήτησε τη διερεύνηση των επιθέσεων. Ποιο ήταν αυτό το μυστικό που τον ανάγκαζε να μην μιλήσει, να μην καταγγείλει στις αρχές τα όσα βίωνε;