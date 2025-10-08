newspaper
Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Μεσσηνία: «Η μία σφαίρα προορίζονταν για εμένα» – Η κατάθεση του ανιψιού του 68χρονου που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ
Ελλάδα 08 Οκτωβρίου 2025 | 14:49

Μεσσηνία: «Η μία σφαίρα προορίζονταν για εμένα» – Η κατάθεση του ανιψιού του 68χρονου που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ

«Ο δράστης ήταν ανοιχτόχρωμος στο δέρμα και φορούσε ασπρόμαυρα ρούχα και φούτερ» - Τι λέει ο ανηψιός του 68χρονου που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
Να φτάσουν στα ίχνη του δράστη του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας προσπαθούν οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσσηνίας.

Οι αστυνομικοί ελέγχουν προσεκτικά κάθε βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας στην περιοχή ενώ έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο δράστης έφτασε με δίκυκλο στο σημείο ενώ εξετάζεται εάν είχε και συνεργό που τον περίμενε.

Τα μοναδικά στοιχεία που μπορεί να προδώσουν την ταυτότητά του δράστη είναι βίντεο που δείχνει την στιγμή που scooter φεύγει από το σημείο του εγκλήματος στις οκτώ και είκοσι το απόγευμα (δεν έχει αποδειχθεί αν είναι ο ο δράστης) αλλά και η κατάθεση του ανιψιού του 68χρονου θύματος.

Τη στιγμή που ο δράστης της δολοφονίας σήκωσε το όπλο του στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, πέρα από τα δύο θύματα ήταν και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Έχει ήδη καταθέσει στις Αρχές, έχει περιγράψει τα χαρακτηριστικά του δράστη και παραμένει σε κατάσταση σοκ από το στυγερό έγκλημα.

«Η μία σφαίρα προορίζονταν για εμένα»

Ο 33χρονος φέρεται πως κατέθεσε στην αστυνομία ότι η μία από τις σφαίρες που έριξε ο δράστης, προορίζονταν για εκείνον αλλά πρόλαβε να γλιτώσει.

«Ο δράστης ήταν ανοιχτόχρωμος στο δέρμα και φορούσε ασπρόμαυρα ρούχα και φούτερ. Μπήκε μέσα στο γραφείο όπου ήμουν εγώ, ο θείος μου και ο επιστάτης και ρώτησε “υπάρχει διαθεσιμότητα για να μείνω;” Ο θείος μου απάντησε “πείτε μου τι ακριβώς ψάχνετε”, Αμέσως είδα να βγάζει το όπλο και άρχισα να τρέχω. Κατάφερα και απομακρύνθηκα πρώτος, πιστεύω ότι η σφαίρα προορίζονταν για εμένα γιατί έπεσε προς το μέρος μου. Δεν κατάλαβα να τον ήξερε ο θείος μου, γιατί αν τον ήξερε σίγουρα θα τον προσφωνούσε με το όνομά του. Δεν με ενδιαφέρει τι λέγεται», φέρεται να κατέθεσε στην αστυνομία ο ανιψιός του θύματος.

«Ο δράστης διάλεξε την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, φέρεται πως ήθελε να σκοτώσει και τους 2. Ο ανιψιός λέει ότι τον πυροβόλησε αλλά δεν τον πέτυχε η σφαίρα. Μπορεί να έριξε την τελευταία σφαίρα και μετά να μην μπορούσε να τον σκοτώσει», είπε ο επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπάλληλων Ν/Α Αττικής Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, Αντώνης Κατσάς, άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά σχετικά με τα κίνητρα του δράστη.

«Η οικογένεια ζει το δράμα της απώλειας του συγγενή τους. Δέχονται πίεση από τα κουτσομπολιά που ακούγονται. Ο κάθε ένας λέει ότι θέλει. Αυτή η υπόθεση έχει κάποια ιδιαίτερα στοιχεία που εξάπτουν την φαντασία. Είχε καλές σχέσεις με την οικογένειά του, δεν είχαν κάποιο πρόβλημα» είπε αρχικά.

Σχετικά με τις 2 επιθέσεις που είχε δεχθεί το θύμα στο παρελθόν, σχολίασε: «Το θύμα είχε αναφερθεί για το δεύτερο περιστατικό. Για αυτό το περιστατικό μάλιστα νοσηλεύτηκε. Ήταν σοβαρή περίπτωση απόπειρας δολοφονίας η οποία δυστυχώς παρέμεινε στα χαρτιά. Από τις 7 Σεπτεμβρίου δεν έγινε τίποτα απολύτως ώστε αυτός ο άνθρωπος, αν γινόταν, να ζούσε σήμερα».

