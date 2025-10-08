Μεσσηνία: Στο μικροσκόπιο οι κινήσεις του δράστη – «Καμία διαφορά με τον ανιψιό» λέει ο δικηγόρος του 68χρονου

Σοκ στην τοπική κοινωνία έχει προκαλέσει η διπλή δολοφονία που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (5/10), σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα, στη Μεσσηνία.

Βάρος έχει δοθεί σε βιντεοληπτικό υλικό, που όμως είναι περιορισμένο και όχι από το κάμπινγκ, αφού δε διέθετε κάμερες, μέσω του οποίου οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας, μαζί συναδέλφους τους από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, επιχειρούν να βρουν τη διαδρομή διαφυγής του εκτελεστή.

Από καταθέσεις που έλαβαν τόσο από το μοναδικό μάρτυρα, που είναι ο ανηψιός του 68χρονου θύματος και συνιδιοκτήτης του κάμπινγκ, όσο και από άλλους συγγενείς, όπως και κατοίκους της Φοινικούντας, οι αστυνομικοί προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο.

Οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να “δέσουν” την περίπλοκη υπόθεση, συνθέτοντας όλα τα κομμάτια του παζλ, για να φτάσουν στην ταυτότητα του δράστη

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπάλληλων Ν/Α Αττικής, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» είπε πως πρόκειται για μία υπόθεση μυστήριο, για τον τροπο που έγινε αυτή η δολοφονία

«Είναι θέμα ή κληρονομικό ή προσωπικό. Ίσως και είχε διαφορές με κάποιο οικογενειακό πρόσωπο. Στην αστυνομία έχουν μπει στο επίκεντρο δύο βίντεο. Το ένα είναι από μία κάμερα 200 μέτρα από το σημείο που δείχνει ένα μηχανάκι να φεύγει μ’ έναν αναβάτη. Το μυστήριο είναι πως ο 68χρονος είχε δεχτεί επίθεση πριν από 2 μήνες με αεροβόλο όπλο. Τον πυροβόλησαν στο πρόσωπο και όταν γίνεται αυτό θες να τον σκοτώσεις. Τότε δεν είχε μιλήσει στη αστυνομία από την αρχή. Και μετά έγινε και ένα δεύτερο περιστατικό».

«Είχε γίνει μία απόπειρα και υπήρξαν ενδείξεις και για ένα άλλο συμβάν. Υπήρξε μία αδράνεια από τις Αρχές και δεν υπήρξε μέριμνα για την προστασία αυτού του ανθρώπου. Ο ανιψιός με πήρε πρώτος τηλέφωνο. Παρακαλεί τα Μέσα Ενημέρωσης να είναι φειδωλά στις κρίσεις που κάνουν απέναντι στην οικογένεια για κάποια πράγματα που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα», είπε ο Αντώνης Κατσάς, δικηγόρος της οικογένειας του 68χρονου θύματος της δολοφονίας.

Και πρόσθεσε: «Ακούστηκε στην έναρξη του θέματος πως υπήρξαν διαφορές (θείου-ανιψιού). Δεν υπήρξε καμία ουσιαστική διαφορά που να δημιουργούσε πρόβλημα».