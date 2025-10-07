Οι έρευνες για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα συνεχίζονται, με τους αστυνομικούς να αξιολογούν τα στοιχεία που έχουν συλλέξει μέχρι τώρα.

Τα βασικά σενάρια, όπως θεωρούν οι Αρχές, έχουν να κάνουν με προσωπικές αλλά και οικονομικές διαφορές, ενώ στο «κάδρο» έχει μπει η περιουσία του 68χρονου.

«Έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο σιωπηλά. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ αγαπητός, εδώ στην περιοχή δεν προκαλούσε.

Η μεγάλη περιουσία

Η περιουσία του ήταν και είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν προκαλούσε, δεν φορούσε ακριβά ρούχα, ακριβά ρολόγια», είπε η ανιψιά του 68χρονου.

Οι αστυνομικοί έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο δράστης έφτασε με δίκυκλο στο σημείο ενώ εξετάζεται εάν είχε και συνεργό που τον περίμενε.

Βίντεο που εξασφάλισε το Live News δείχνει την στιγμή που το scooter φεύγει από το σημείο του εγκλήματος στις οκτώ και είκοσι το απόγευμα.

Από κάμερες της ευρύτερης περιοχής, αλλά και μαρτυρίες, οι αστυνομικοί προσπαθούν να φτάσουν στην ταυτότητα του δράστη, έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για άτομο το οποίο προχώρησε στις δύο δολοφονίες έπειτα από εντολή, ή αν το ίδιο σχετιζόταν με κάποιον τρόπο με τα δύο θύματα.

«Δεν με ενδιαφέρει τι λέγεται»

«Κλειδί» θεωρείται η κατάθεση του ανιψιού του 68χρονου, ο οποίος ήταν παρών στο φονικό. Ο ίδιος συγκλονισμένος στέλνει το δικό του μήνυμα μέσω του Live News.

«Δεν με ενδιαφέρει τι λέγεται, τίποτα, δεν με ενδιαφέρει. Θέλω απλώς να βρω με την αστυνομία μία λύση», είπε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Live News, o ανιψιός του 68χρονου κατέθεσε:

«Ο δράστης ήταν ανοιχτόχρωμος στο δέρμα και φορούσε ασπρόμαυρα ρούχα και μπλούζα φούτερ. Μπήκε μέσα στο γραφείο όπου ήμουν εγώ, ο θείος μου και ο επιστάτης και ρώτησε: «Υπάρχει διαθεσιμότητα για να μείνω;». Ο θείος μου απάντησε: «Πείτε μου τι ακριβώς ψάχνετε;». Αμέσως, είδα να βγάζει το όπλο. Άρχισα να τρέχω. Κατάφερα και απομακρύνθηκα πρώτος. Πιστεύω ότι η μία σφαίρα προοριζόταν για εμένα, γιατί έπεσε προς το μέρος μου. Δεν κατάλαβα να τον ήξερε ο θείος μου, γιατί αν τον ήξερε σίγουρα θα τον προσφωνούσε με το όνομά του».

«Μιλούσε σπαστά ελληνικά»

Ο νεαρός περιγράφει τον δράστη να φορά φούτερ, δεν είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, ήταν νεαρός, ανοιχτόχρωμος, ξανθός και μιλούσε σπαστά ελληνικά.

Οι εξομολογήσεις στενών συγγενών και φίλων των δύο θυμάτων στο Live News, μαζί με τις πληροφορίες για τις απειλές που δεχόταν το τελευταίο διάστημα ο 68χρονος επιχειρηματίας, είναι τα σημαντικότερα κεφάλαια στο παζλ της δραματικής υπόθεσης.

«Δεν πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος είχε διαφορές με κανέναν. Η ψυχή του ήταν όπως ενός μικρού παιδιού. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να συνέβη, δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να συνέβη», είπε η ανιψιά του 68χρονου.