Μεσσηνία: Το προφίλ του δράστη και τα σενάρια για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ

Να σκιαγραφήσουν το προφίλ του εκτελεστή της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας προσπαθούν οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσσηνίας.

Οι έμπειροι αστυνομικοί συλλέγουν κάθε πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει αρχικά στην ταυτοποίηση του δράστη και στη συνέχεια στη σύλληψή του.

Τον είδαν

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο δράστης δεν είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του όταν πυροβόλησε εναντίον του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη.

Υπενθυμίζεται ότι ο 60χρονος φίλος του ιδιοκτήτη, δέχθηκε δύο πυροβολισμούς, καθώς προσπάθησε να διαφύγει όταν είδε τον 68χρονο να πέφτει νεκρός, δυστυχώς χωρίς να τα καταφέρει.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί που ερεύνησαν το χώρο της δολοφονίας δεν κατάφεραν να εντοπίσουν κάλυκες στο σημείο, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι το όπλο του φονικού ήταν περίστροφο.

Η συζήτηση

Το γεγονός ότι το κάμπινγκ ήταν ανοιχτό και είχε αρκετούς επισκέπτες ίσως βοηθήσει τους αστυνομικούς στη συλλογή πληροφοριών για το διπλό φονικό.

Άλλωστε, στο χώρο δεν υπήρχαν κάμερες ασφαλείας, και οι μόνες πληροφορίες που έχουν οι αστυνομικοί είναι από τις μαρτυρίες των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα στο κάμπινγκ.

Μία από αυτές είναι και από συγγενή του 68χρονου θύματος, ο οποίος περιέγραψε το δράστη ως ανοιχτόχρωμο και ξανθό, αρκετά νεαρό άτομο, που μιλούσε σπαστά ελληνικά.

«Ο δράστης μπήκε μέσα χωρίς να έχει καθόλου καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Απευθύνθηκε με σπαστά αγγλικά στον θείο μου και κατευθείαν το πυροβόλησε. Εγώ δεν μπόρεσα να αντιδράσω» ανέφερε στην κατάθεσή του ο ανιψιός του 68χρονου.

«Στη συνέχεια, κυνήγησε τον επιστάτη και τον πυροβόλησε. Μετά βγήκε έξω και τον παρέλαβε κάποιος άλλος με μηχανάκι. Ο δράστης ήταν ανοιχτόχρωμος και ξανθός» συμπλήρωσε μιλώντας στους αστυνομικούς.

Οι επιθέσεις στο παρελθόν

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που ο 68χρονος είχε γίνει στόχος επίθεσης, καθώς υπήρχαν δύο ακόμα περιστατικά, χωρίς ωστόσο ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ να αναφέρει κάτι στις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού στο σπίτι του τον Ιούλιο, ενώ πριν από περίπου δύο εβδομάδες είχε δεχθεί επίθεση με αεροβόλο όπλο.

Τα περιστατικά αυτά, οδηγούν τις Αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο προσωπικών διαφορών που μπορεί να είχε ο 68χρονος με άλλα πρόσωπα.