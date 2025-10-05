Διπλή δολοφονία με θύματα δύο άνδρες, σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας.

Ο δράστης αναζητείται από την αστυνομία, ενώ οι πρώτες πληροφορίες από το αιματηρό συμβάν είναι σοκαριστικές.

Το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

Θύματα του διπλού φονικού φέρεται να είναι ο 70χρονος ιδιοκτήτης κάμπινγκ της περιοχής και ένας εργαζόμενος σε αυτό, με ηλικίες κοντά στα 50 με 55 έτη.

Ο δράστης πιστεύεται ότι μπήκε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ και πυροβόλησε τον 70χρονο, που εκείνη την ώρα βρισκόταν εκεί, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα, σύμφωνα με το MessiniaLive.

Το έγκλημα έγινε μπροστά στον εργαζόμενο, που επιχείρησε να διαφύγει, με τον άγνωστο δράστη να πυροβολεί και αυτόν και να τον σκοτώνει. Αμέσως μετά ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο. Από περίοικους ειδοποιήθηκε η αστυνομία που βρέθηκε μπροστά στο σοκαριστικό θέαμα, με τους δύο άνδρες να κείτονται αιμόφυρτοι στη ρεσεψιόν.

Εικάζεται ότι το όπλο του δράστη ήταν καραμπίνα.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσσηνίας συλλέγουν όλα τα στοιχεία, προκειμένου να εντοπίσουν τον δράστη του διπλού εγκλήματος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται πώς ο δολοφόνος και τα θύματα γνωρίζονταν μεταξύ τους, χωρίς να είναι ακόμα γνωστό το κίνητρο του στυγερού εγκλήματος.

Μάλιστα, σύμφωνα με το MessiniaLive, πριν λίγο καιρό είχε συμβεί σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους, χωρίς όμως να δοθεί συνέχεια.