«Τους σκότωσε και έφυγε» – Τι συνέβη στο κάμπινγκ της Φοινικούντας

Λύση στο διπλό φονικό που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε κάμπινγκ της Φοινικούντας αναζητά η Ελληνική Αστυνομία.

Θύματα ήταν ο 70χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο επιστάτης στο κάμπινγκ, που σύμφωνα με αστυνομικές πηγές δεν έχουν απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν.

«Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση και πολύ περίεργη επειδή δεν υπάρχει καμία πληροφορία για το εάν είχε απασχολήσει κάποιος στο παρελθόν αυτούς τους δύο ανθρώπους» ανέφερε πηγή της ΕΛ.ΑΣ. μιλώντας στο in.

Τους σκότωσε και έφυγε

Ο δράστης της δολοφονίας μπήκε στο χώρο της υποδοχής του κάμπινγκ με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και πυροβόλησε εξ επαφής τον 70χρονο ιδιοκτήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επιστάτης είδε όσα έγιναν και προσπάθησε να φύγει από το σημείο, όμως τον πρόλαβε και τον πυροβόλησε ο δράστης. Αμέσως μετά ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο, πιθανότατα με μηχανή, σύμφωνα με μάρτυρες.

Αν και κάποιοι εκτίμησαν αρχικά ότι ίσως ο στόχος του δράστη ήταν η ληστεία, τα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται καθαρά για δολοφονική επίθεση. Όπως λένε χαρακτηριστικά πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας ότι ο δράστης «δεν ακούμπησε τίποτα μέσα στη ρεσεψιόν».

Η συζήτηση μεταξύ δράστη και θύματος

Όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες υπήρξε μια συζήτηση μεταξύ θύματος και δράστη λίγο πριν το διπλό φονικό.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο δράστης ζήτησε από τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ χώρο για να μείνει στο κάμπινγκ, με τον 70χρονο να απαντά ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη θέση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο διάλογος αυτός έχει μεταφερθεί στους αστυνομικούς από αυτόπτες μάρτυρες του συμβάντος.

Δυσκολίες στην έρευνα

Οι αστυνομικοί τονίζουν ότι η έρευνα για την υπόθεση είναι αρκετά δύσκολη, καθώς στο σημείο δεν υπάρχουν κάμερες παρακολούθησης, που ενδεχομένως να κατέγραφαν τις κινήσεις ή τα χαρακτηριστικά του δράστη.

Οι αστυνομικοί έχουν ήδη συλλέξει μαρτυρίες από μάρτυρες που βρίσκονταν στο χώρο του κάμπινγκ και μόλις άκουσαν τους πυροβολισμούς πλησίασαν στο χώρο της υποδοχής.

Αυτοί φαίνεται ότι ανέφεραν στους αστυνομικούς ότι ο δράστης, τον οποίο χαρακτήρισαν ως «αρκετά νεαρό άνδρα, ίσως και ανήλικο» διέφυγε από το σημείο με μοτοσικλέτα.

Το προηγούμενο περιστατικό

Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών έχει μπει και μια επίθεση που είχε δεχθεί παλαιότερα ο 70χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ., πριν από περίπου έναν μήνα, υπήρξε μια επίθεση κατά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ με αεροβόλο όπλο.

«Τότε είχε τραυματιστεί ελαφρά χωρίς να υπάρχει αναφορά στην αστυνομία ότι απειλούνταν είτε άμεσα είτε έμμεσα αυτός ή ο συνεργάτης του» συμπλήρωσαν αστυνομικές πηγές στο in.