Μεσσηνία: Στα ίχνη του δράστη της διπλής δολοφονίας – Οι προηγούμενες επιθέσεις και η αλλαγή της διαθήκης
09 Οκτωβρίου 2025 | 08:19

Μεσσηνία: Στα ίχνη του δράστη της διπλής δολοφονίας – Οι προηγούμενες επιθέσεις και η αλλαγή της διαθήκης

Στα ίχνη του δράστη της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας η ΕΛ.ΑΣ. – Οι προηγούμενες επιθέσεις στον 68χρονου και η αλλαγή στη διαθήκη μερικές μέρες πριν από το έγκλημα

«Superwoman Syndrome»: Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα η… δυνατή

«Superwoman Syndrome»: Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα η… δυνατή

Spotlight

Στα ίχνη του δράστη της διπλής εν ψυχρώ δολοφονίας σε κάμπινγκ στην Φοινικούντα Μεσσηνίας, φαίνεται ότι βρίσκονται οι Αρχές.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στο MEGA ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, υπάρχουν πληροφορίες πως η Αστυνομία ίσως έχει βρει ίχνη της μηχανής, με την οποία διέφυγε ο δράστης, και σε ποιον μπορεί να ανήκει.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να εντοπίσουν νεαρό, λεπτό, ξανθό άνδρα, ο οποίος επέβαινε σε σκούτερ και καταγράφηκε να κινείται με ταχύτητα προς το χωριό Κορυφάσιο περίπου 40 λεπτά μετά τη διπλή δολοφονία.

Μάρτυρας – «κλειδί», ο οποίος ήταν κοντινό πρόσωπο του 68χρονου, κατέθεσε στις Αρχές πως ο επιχειρηματίας ζήτησε να αλλάξει τη διαθήκη του λίγες ημέρες πριν από τη διπλή δολοφονία

Ο άνδρας φέρεται να κινείται με ένα σκούτερ, με κατεύθυνση προς Μεθώνη και Πύλο στις 20:20. Κατά την διάρκεια της πορείας του βγήκε στην έξοδο της Γιάλοβας και στη συνέχεια έστριψε προς Κορυφάσιο.

Ερώτημα παραμένει γιατί ο δράστης επέλεξε να διανύσει μία απόσταση 32,8 χλμ με σκούτερ, ενώ παράλληλα οι αστυνομικοί εξετάζουν εάν υπήρχε και συνεργός που τον περίμενε σε κάποιο σημείο της διαδρομής.

Το προφίλ του δράστη

Κάτοικος της ευρύτερης περιοχής, εξοικειωμένος στα όπλα, γύρω στα 20, εκτιμούν οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών ότι είναι ο δράστης της δολοφονίας της Φοινικούντας.

Κρατούσε ένα πολεμικό όπλο παλιού τύπου περίστροφο με το οποίο κατάφερε με 2 σφαίρες, να χτυπήσει τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και με τρεις τον 62χρονο επιστάτη. Ο τρόπος δράσης του δείχνει ότι ήταν εξοικειωμένος, ίσως και εκπαιδευμένος στα όπλα, είτε λόγω της ενασχόλησής του με το κυνήγι είτε λόγω της στρατιωτικής του θητείας.

Στο μικροσκόπιο οι προηγούμενες επιθέσεις

Οι πρώτες ενδείξεις για κληρονομικές και προσωπικές διαφορές δεν δείχνουν να είναι αρκετές, με τους αστυνομικούς να βάζουν στο κάδρο και άλλα ενδεχόμενα. Τα κενά στην υπόθεση είναι αρκετά. Γιατί ο άτυχος 68χρονος δεν κατήγγειλε στις Αρχές τις δύο προηγούμενες επιθέσεις που είχε δεχθεί; Ήθελε να καλύψει κάποιον; Και για ποιο λόγο;

Σύμφωνα με τον ανιψιό του θύματος, ο οποίος είναι ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας, ο δράστης ήταν ιδιαίτερα ψύχραιμος και μιλούσε σπαστά ελληνικά.

«Ο δράστης ήταν ανοιχτόχρωμος στο δέρμα και φορούσε ασπρόμαυρα ρούχα και μπλούζα φούτερ. Μπήκε μέσα στο γραφείο όπου ήμουν εγώ, ο θείος μου και ο επιστάτης και ρώτησε «υπάρχει διαθεσιμότητα για να μείνω;». Ο θείος μου απάντησε «πείτε μου ακριβώς ψάχνετε;». Αμέσως, είδα να βγάζει το όπλο. Άρχισα να τρέχω. Κατάφερα και απομακρύνθηκα πρώτος. Πιστεύω ότι η μία σφαίρα προοριζόταν για εμένα γιατί έπεσε προς το μέρος μου. Δεν κατάλαβα να τον ήξερε ο θείος μου, γιατί αν τον ήξερε σίγουρα θα τον προσφωνούσε με το όνομά του».

Τα κίνητρα, ακόμη δεν έχουν ξεκαθαρίσει και αποτελούν μυστήριο. Εάν και υπάρχουν σαφείς κατευθύνσεις προς κάποιες σκέψεις, οι αστυνομικοί αναζητούν στοιχεία προκειμένου να «δέσουν» την υπόθεση. Πρόσωπα ενδιαφέροντος αναμένεται να κληθούν εκ νέου να δώσουν κατάθεση ενώ έστω και καθυστερημένα, οι δύο επιθέσεις που δέχθηκε ο άτυχος αρχιτέκτονας μέσα στους τελευταίους δύο μήνες, μπαίνουν στο στόχαστρο των αστυνομικών που χειρίζονται την υπόθεση.

Αυτό πάντως που προβληματίζει τις αρχές, είναι το γιατί ο 68χρονος δεν ζήτησε τη διερεύνηση των επιθέσεων. Ποιο ήταν αυτό το μυστικό που τον ανάγκαζε να μην μιλήσει, να μην καταγγείλει στις αρχές τα όσα βίωνε;

Άλλαξε τη διαθήκη λίγες ημέρες πριν το φονικό

Μάρτυρας «κλειδί», ο οποίος ήταν κοντινό πρόσωπο του 68χρονου, κατέθεσε στις Αρχές πως ο επιχειρηματίας ζήτησε να αλλάξει τη διαθήκη του λίγες ημέρες πριν τη διπλή δολοφονία.

«Ο 68χρονος είχε κάνει μια διαθήκη πριν από περίπου έναν χρόνο και τότε με είχε καλέσει για να υπογράψω ως μάρτυρας. Δεν την διάβασα, δεν ξέρω τι έγραφε μέσα. Υποθέτω ότι την περιουσία του θα την άφηνε στον ανιψιό του, γιατί ήταν ο κοντινότερός του συγγενής. Την Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου με κάλεσε στο κινητό και μου ζήτησε να πάω πάλι στον συμβολαιογράφο. Εκεί ήμουν εγώ, ένας ακόμη άνδρας και μια γυναίκα. Υπογράψαμε και οι τρεις ως μάρτυρες στη νέα διαθήκη».

«Λίγες ημέρες πριν γίνει το φονικό και αφού είχαμε υπογράψει τη νέα διαθήκη με κάλεσε να πάω στο κάμπινγκ και μου είπε «Νομίζω έχω κάνει το σωστό με αυτό που έκανα». Εγώ δεν τον ρώτησα λεπτομέρειες γιατί γενικά ήταν άνθρωπος αυταρχικός και δεν ήθελε ούτε να του κάνεις έλεγχο ούτε να μπλέκεσαι στα πόδια του. Θυμάμαι μου είπε: «Θέλω να τα πουλήσω όλα και να φύγω να πάω στο Μονακό, δεν μπορώ άλλο». Γενικά κάθε χρόνο πήγαινε ένα μήνα στο Μονακό για διακοπές, οπότε αυτό δεν μου φάνηκε περίεργο. Ήθελε όμως να πουλήσει και το μαγαζί και το κάμπινγκ και κάτι χωράφια που είχε».

Όπως αναφέρει ο μάρτυρας, όλα δείχνουν ότι ο 68χρονος κάτι φοβόταν, ενώ υποστηρίζει πως ζήτησε να πάρει όπλο μετά την πρώτη ενέδρα.

«Το θύμα κάτι φοβόταν, αυτό είναι σίγουρο. Γι’ αυτό φρόντισε να αφήσει διαθήκη. Μάλλον έβλεπε το τέλος του να πλησιάζει; Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει το κακό μέσα από την οικογένεια. Κάτι άλλο υπάρχει. Το κινητό του 68χρονου χτυπούσε συνεχώς από διάφορους αριθμούς και τα μηνύματά του πάντα τα έσβηνε. Όταν έγινε η πρώτη απόπειρα που τον πυροβόλησαν στον κρόταφο, είχε ζητήσει και είχε βρει μια πεντάρα καραμπίνα».

«Προσπαθούσε να πάρει νόμιμα όπλο, αλλά θα αργούσαν οι άδειες και έτσι το βρήκε το όπλο με άλλο τρόπο. Παρέμεινε όμως για πολλές μέρες στο σπίτι του που είναι πάνω από το μαγαζί όπου δέχτηκε την επίθεση. Στο κάμπινγκ μεταφέρθηκε τις τελευταίες 5 μέρες και έμενε μαζί με τον επιστάτη, τον ανιψιό του και την κοπέλα του».

Εκτός της διαθήκης βρίσκεται η ανιψιά του θύματος, σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο μάρτυρας «κλειδί».

«Το καλοκαίρι, ακριβώς το διάστημα δεν το θυμάμαι, αλλά για αρκετό καιρό, είχε έρθει και είχε εγκατασταθεί στο κάμπινγκ μια ανιψιά του μαζί με τον άντρα της και το παιδί τους, νεαρό στην ηλικία. Με αυτή την ανιψιά, το θύμα δεν τα πήγαινε καλά. Η περιουσία των μεγαλύτερων της οικογένειας όμως, είχε μοιραστεί από την εποχή των παππούδων τους. Όσο καιρό έμενε η ανιψιά του στο κάμπινγκ, ρωτούσε διάφορα, του έλεγε για τα οικονομικά και ο 68χρονος νευρίαζε γιατί δεν ήθελε να δίνει αναφορά σε κανέναν. Ξέρω σίγουρα ότι στην διαθήκη του αυτή η γυναίκα δεν συμπεριλήφθηκε, την είχε αποκληρώσει».

«Παρόλα αυτά, το θύμα την άφησε να μείνει μαζί με τον γιο της και τον άντρα της στο κάμπινγκ. Ο μικρός έκανε και κάποιες δουλειές γύρω γύρω. Κάποια στιγμή λοιπόν, το καλοκαίρι έγινε μια καταγγελία και ήρθε η επιθεώρηση εργασίας και το θύμα πίστευε ότι την καταγγελία την είχε κάνει η ανιψιά του και είχε γίνει έξαλλος μαζί της».

