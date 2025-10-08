Κοντά στον δράστη της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα η ΕΛ.ΑΣ. – Τα νέα στοιχεία και τα θολά σημεία της υπόθεσης
Νέες αποκαλύψεις φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Live News για τη διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα.
- Ο πρώην σύζυγος της Πελικό κατέθεσε ότι ένας από τους καταδικασθέντες που έκανε έφεση γνώριζε ότι η γυναίκα είχε ναρκωθεί
- Σοβαρό ατύχημα: 49χρονη έπεσε από τις σκάλες πολυκατοικίας - Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
- Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης αναγορεύεται σε επίτιμο διδάκτορα του ΕΚΠΑ
- Μπομπ Ρος: Δημοπρατούνται 30 πίνακες του ζωγράφου για να ενισχύσουν οικονομικά τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ
Συνεχίζονται εντατικά οι έρευνες των Αρχών για την εξιχνίαση της διπλής εν ψυχρώ δολοφονίας σε κάμπινγκ στην Φοινικούντα Μεσσηνίας.
Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στο MEGA και στο Live News ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, υπάρχουν πληροφορίες πως η Αστυνομία ίσως έχει βρει ίχνη της μηχανής, με την οποία διέφυγε ο δράστης, και σε ποιον μπορεί να ανήκει.
Ερωτήματα για την ώρα της δολοφονικής επίθεσης
Με τη δολοφονία και τη διαφυγή του δράστη να διαδραματίζονται σε νυχτερινές ώρες, οι έρευνες των Αρχών εστιάζουν στο να δώσουν απαντήσεις σε όσα συνέβησαν προ της δολοφονίας και τις κινήσεις του δράστη.
Παράλληλα στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται η κατάθεση που έχει δώσει ο ανιψιός του 68χρονου επιχειρηματία ο οποίος ήταν μάρτυρας στη δολοφονία.
Όπως λέει, είδε τον δράστη να μπαίνει στο κάμπινγκ, να προσπερνά αρχικά τον επιστάτη και στη συνέχεια να πυροβολεί τον θείο του. Στη συνέχεια και αφού ο επιστάτης προσπάθησε να διαφύγει από το σημείο, τότε ο δράστης τον πυροβολεί.
Το όπλο με τις έξι σφαίρες
Ο 33χρονος ισχυρίζεται ότι δράστης πυροβόλησε και εναντίον και ότι σώθηκε από τύχη. Ωστόσο στην ΕΛ.ΑΣ. δεν είναι βέβαιοι εάν η έκτη σφαίρα, που εν τέλει κατέληξε σε τροχόσπιτο, προοριζόταν για τον ανιψιό του θύματος.
