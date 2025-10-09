Μεσσηνία: Εντοπίστηκε στην Ηλεία το σκούτερ του δράστη της διπλής δολοφονίας – Νέο βίντεο από τη διαδρομή του

Για τέταρτη ημέρα οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη του διπλού φονικού αλλά και την διαδρομή που ακολούθησε για να διαφύγει από το κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες το σκούτερ, φαίνεται να είναι ιδιοκτησίας του νεαρού εκτελεστή, ο οποίος έχει φύγει από τη Μεσσηνία και φέρεται να κινήθηκε προς την Ηλεία.

Ο δράστης μετά τη δολοφονία οδήγησε με το σκούτερ του περίπου 50χλμ. Όπως έχει γίνει γνωστό, περίπου στις 20:20 πιάνει η πρώτη κάμερα τον δράστη σε μικρή απόσταση από το κάμπινγκ.

Συνεχίζει την πορεία του μέσα από την πόλη της Πύλου, κάνει μία παράκαμψη στη διαδρομή του, γεγονός που δείχνει ότι μάλλον ήταν γνώστης της περιοχής ο δράστης. Και φθάνει στο Κορυφάσι.

Σε μία νέα αποκάλυψη του Live News, περίπου στις 20:39 η εκπομπή εντόπισε νέα πλάνα του δράστη. Πρόκειται για δύο νέα βίντεο, όπου το ένα δείχνει την μοτοσικλέτα που ξεκίνησε από το κάμπινγκ και έφθασε μέχρι την Ηλεία, αλλά και πίσω της φαίνεται να είναι και μία δεύτερη μοτοσικλέτα.

Παράλληλα στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται η κατάθεση που έχει δώσει ο ανιψιός του 68χρονου επιχειρηματία ο οποίος ήταν μάρτυρας στη δολοφονία.

Η αλλαγή στη διαθήκη του 68χρονου

Νέα στοιχεία έρχεται να δώσει μάρτυρας κλειδί στην υπόθεση, ο οποίος δίνει σημαντικές πληροφορίες για την διαθήκη του 68χρονου και τις αλλαγές που έκανε σε αυτή το τελευταίο διάστημα.

«Λίγες ημέρες πριν γίνει το φονικό και αφού είχαμε υπογράψει τη νέα διαθήκη με κάλεσε να πάω στο κάμπινγκ και μου είπε «Νομίζω έχω κάνει το σωστό με αυτό που έκανα». Εγώ δεν τον ρώτησα λεπτομέρειες γιατί γενικά ήταν άνθρωπος αυταρχικός και δεν ήθελε ούτε να του κάνεις έλεγχο ούτε να μπλέκεσαι στα πόδια του. Θυμάμαι μου είπε: «Θέλω να τα πουλήσω όλα και να φύγω να πάω στο Μονακό, δεν μπορώ άλλο», αναφέρει ο μάρτυρας.

Την ίδια ώρα, ο 33χρονος ανιψιός του θύματος και μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας έχει κληθεί τέσσερις φορές να αναγνωρίσει υπόπτους ωστόσο μέχρι στιγμής δεν αναγνωρίζει κανέναν ως το πρόσωπο που αφαίρεσε με τόσο μίσος την ζωή του θείου και του επιστάτη.

Όπως ισχυρίζεται ο νεαρός, ο δράστης πυροβόλησε και εναντίον του με τον ίδιο να σώνεται από τύχη, ωστόσο ο θείος του που καθόταν από την μέσα μεριά του γραφείου δέχθηκε τρεις σφαίρες.

Ένας άλλος ανιψιός του 62χρονου μιλάει συγκλονισμένος στο Live News και την Ρία Τσοχαντάρη για τις τελευταίες εξελίξεις: «Είμαι σίγουρος ότι η αστυνομία ξέρει τι κάνει».

Η σχέση με την ανιψιά

Η ανιψιά του 68χρονου με ανάρτηση της στα κοινωνικά δίκτυα είπε το δικό της αντίο στον θείο της.

Γιατί ο 68χρονος ενώ δέχεται δύο επιθέσεις, δεν λέει στην αστυνομία τα όσα πιθανότατα γνωρίζει και προσπαθεί να λύσει μόνος του το πρόβλημα, φεύγοντας από το σπίτι του και μένοντας πλέον στο κάμπινγκ και επιλέγοντας για αυτοπροστασία μία καραμπίνα; Όλα αυτά τα παραπάνω στοιχεία, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πίσω από τη δολοφονία των δύο ανδρών στο κάμπινγκ της Φοινικούντας κρύβονται προσωπικές και πιθανότητα οικονομικές διαφορές που λύθηκαν με αίμα.