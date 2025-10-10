Aνοίγει σήμερα η τελευταία διαθήκη του 68χρονου, στο ειρηνοδικείο της Πύλου, που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ της Φοινικούντας. Με το «άνοιγμά» της, θα γίνει γνωστό ποιοι είναι οι κληρονόμοι και θα ξεκαθαρίσει αν το κίνητρο του δολοφόνου σχετίζεται με την τεράστια περιουσία του.

Πρόκειται για την τελευταία διαθήκη του 68χρονου, με την πολύ μεγάλη οικονομική επιφάνεια, την οποία άλλαξε ένα χρόνο σχεδόν μετά την κατάθεση της πρώτης τον Οκτωβρίου του 2024.

Ο 68χρονος φοβόταν το τελευταίο διάστημα, είχε ζητήσει να προμηθευτεί μια καραμπίνα και άλλαζε συνέχεια τη διαθήκη.

Παράλληλα η Αστυνομία συνεχίζει τη λήψη μαρτυρικών καταθέσεων από άτομα που μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικές πληροφορίες στην έρευνα, ενώ έχουν παρουσιάσει στον ανιψιό του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ υπόπτους προς αναγνωρίσει χωρίς όμως να μπορεί να υποδείξει κάποιον από αυτούς ως πιθανό δράστη.

Όσον αφορά την αναζήτησή του δράστη η Αστυνομία με βάση ότι βιντεοληπτικό υλικό και άλλα στοιχεία έχει χαρτογραφήσει την πιθανή πορεία του με το δίκυκλο βλέποντας ότι μάλλον έχει ακολουθήσει πορεία Μεθώνη – Πύλο – Γιάλοβα – Κορυφάσιο – Γαργαλιάνοι και εξετάζεται σοβαρά να έχει μέσω Κυπαρισσίας περάσει στην περιοχή της Ζαχάρως στην Ηλεία. Για τον λόγο αυτόν έχουν στηθεί μπλόκα σε αυτή τη διαδρομή μέχρι και στον γειτονικό νομό.

Με βάση τα έως τώρα στοιχεία φαίνεται ότι την ώρα του διπλού εγκλήματος έδρασε και διέφυγε μόνος του χωρίς συνεργό χωρίς όμως ακόμα να έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να είναι απλώς ο φυσικός αυτουργός και να υπάρχει κάποιο άλλο άτομο κατ’ εντολή του οποίου έδρασε.

«Έχουν στοιχεία»

«Το Ανθρωποκτονιών έχει καταφέρει να μας εκπλήσσει κάθε φορά, να λειτουργεί αθόρυβα και στο τέλος να φτάνει στην εξιχνίαση. Σε αυτήν την υπόθεση θα έχουμε πάλι την ίδια πορεία θεωρώ», είπε μιλώντας στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντίνα Δημογλίδου.

«Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο γιατί υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες. Κάνουν σταθερά βήματα οι αστυνομικοί, έχουν στοιχεία. Προφανώς και δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην ταυτοποίηση του δράστη, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε προχωρήσει στην έρευνα».

Όπως σημειώνει η ίδια: «Από την στιγμή που δεν έχουν απασχολήσει κανένας από τους δύο την Αστυνομία ποτέ και τη Δικαιοσύνη, κινούνται προς κάποιο προσωπικό κίνητρο».

«Ξέρει η Αστυνομία»

Από την πλευρά του ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος της ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, τονίζει:

«Είναι ένα μυστήριο, μπορεί όμως να εκπλαγούμε ποιος θα είναι ο δολοφόνος. Υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να είναι ο ίδιος ο οποίος πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο πριν λίγο καιρό τον άνθρωπο αυτόν που τελικά τον σκότωσε εκεί».

«Υπάρχουν πολλά αντιφατικά που δεν μπορείς να πεις αυτήν την στιγμή αν είναι το κίνητρο οικονομικό. Μπορεί να είναι κάτι που δεν το περιμένει και κανείς», συμπληρώνει, υπογραμμίζοντας:

«Εγώ θεωρώ ότι ξέρει η Αστυνομία γιατί αυτό που διαρρέεται είναι ότι πολύ σύντομα θα φτάσουν στη σύλληψη».