Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
13 Οκτωβρίου 2025 | 18:17
Eνσωμάτωση

«Επαγγελματικό» το χτύπημα στο κάμπινγκ – Ντοκουμέντο από την άφιξη του δολοφόνου

Νέα στοιχεία για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας - Τι λένε οι αυτόπτες μάρτυρες και τι δείχνουν οι κάμερες ασφαλείας.

Πώς λειτουργεί η μνήμη: Τα 4 είδη της και πώς να τα ενισχύσουμε;

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για τον εντοπισμό του δράστη του διπλού φονικού σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας.

Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει καρέ καρέ το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που καταγράφουν τον εκτελεστή αμέσως μετά το διπλό φονικό να ανεβαίνει στη λευκή μηχανή και να εξαφανίζεται μέσα από επαρχιακές οδούς και στενά δρομάκια.

Παράλληλα, όπως όλα δείχνουν, είναι θέμα χρόνου για τους αξιωματικούς του Ανθρωποκτονιών να συνθέσουν τα κομμάτια του παζλ και να προχωρήσουν στις επόμενες κινήσεις.

Υποψίες για κίνητρο και ηθικό αυτουργό

Οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών φαίνεται πως έχουν μία συγκεκριμένη άποψη για το ποιο είναι το κίνητρο, ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός και ψάχνουν τον εκτελεστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση εξετάζουν τη μαρτυρία μίας γυναίκας που είδε τον δράστη μετά τους πυροβολισμούς να ανεβαίνει στη μηχανή και να φεύγει.

Επαγγελματικό χτύπημα «δείχνουν» οι σφαίρες

Παράλληλα, οι πρώτες αναφορές της ιατροδικαστικής εξέτασης στις δύο σορούς δείχνει επαγγελματικά χτυπήματα από τον εκτελεστή.

Ειδικότερα, ο 68χρονος φέρει μία ευθυτενή βολή στον θώρακα και μία στο κούτελο, που μοιάζει να είναι η χαριστική βολή.

Ο επιστάτης που βρισκόταν κοντά στον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ φέρει δύο βολές στην πλάτη στο ύψος του θώρακα πολύ κοντά η μία στην άλλη, ενώ η τρίτη βολή τον βρήκε χαμηλά στην πλάτη, στο ύψος της κοιλιάς.

Όπως φαίνεται, ο δράστης δεν ήθελε να ζήσουν τα θύματά του, ενώ τα χτυπήματα δείχνουν ότι πρόκειται για πληρωμένο δολοφόνο που γνώριζε πώς θα πυροβολήσει εναντίον τους.

Το βίντεο ντοκουμέντο της άφιξης

Το MEGA εξασφάλισε φωτογραφικό ντοκουμέντο και βίντεο στο οποίο απεικονίζεται ο δολοφόνος με ένα άλλο πρόσωπο να κάθεται μαζί του πάνω σε ένα λευκό σκούτερ λίγο πριν από το διπλό φονικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες μπροστά στη θέση του οδηγού φέρεται να είναι το πρόσωπο που έκανε την διπλή εν ψυχρώ εκτέλεση και πίσω του ένας άλλος άνθρωπος, ο ρόλος του οποίου ακόμα είναι άγνωστος.

Σε άλλο πλάνο φαίνεται ο οδηγός του σκούτερ να φοράει τζιν, στοιχείο που συμπίπτει με την περιγραφή του δολοφόνου που έχει δώσει ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που ήταν αυτόπτης μάρτυρας στην εκτέλεση. Ενώ ο συνεπιβάτης φοράει μία λευκή βερμούδα και πίσω στη πλάτη του φαίνεται να υπάρχει κάτι που προσομοιάζει με θήκη κιθάρας.

Άφησε το δεύτερο πρόσωπο λίγο πριν φθάσει στο κάμπινγκ

Στη συνέχεια, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, όταν οι δύο αναβάτες φθάνουν στο κάμπινγκ, τότε το σκούτερ σταματάει και ο πίσω επιβάτης κατεβαίνει και εισέρχεται στο χώρο του κάμπινγκ μόνο το πρόσωπο που έκανε την διπλή εκτέλεση.

Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει το MEGA o δράστης φαίνεται να ξεκίνησε να πάει στο κάμπινγκ όχι από την Αθήνα, αλλά από την Μεσσήνη και έφυγε προς Πύλο.

World
Βραβεία Νόμπελ: Πώς ο Σουηδός βιομήχανος και εφευρέτης εξασφάλισε εσαεί το χρηματικό έπαθλο

Βραβεία Νόμπελ: Πώς ο Σουηδός βιομήχανος και εφευρέτης εξασφάλισε εσαεί το χρηματικό έπαθλο

Πώς λειτουργεί η μνήμη: Τα 4 είδη της και πώς να τα ενισχύσουμε;

Κόσμος
Γάζα: Σε εξέλιξη η σύνοδος για την ειρήνη στην Αίγυπτο – Υπεγράφη η συμφωνία για εκεχειρία

Γάζα: Σε εξέλιξη η σύνοδος για την ειρήνη στην Αίγυπτο – Υπεγράφη η συμφωνία για εκεχειρία

inWellness
inTown
Με λαμπρότητα η τελετή έπαρσης της σημαίας στην Ακρόπολη – 81 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας
Ελλάδα 12.10.25

Με λαμπρότητα η τελετή έπαρσης της σημαίας στην Ακρόπολη – 81 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας

Η απελευθέρωση της Αθήνας στις 12 Οκτωβρίου 1944 σηματοδότησε την αρχή του τέλους της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα - Οι δυνάμεις των Ναζί αποχώρησαν από την πόλη έπειτα από 1.264 ημέρες κατοχής

Σύνταξη
Στα «γαλανόλευκα» το κέντρο της Κοπεγχάγης: «Κατάληψη» από τους Έλληνες φιλάθλους πριν το ματς με τη Δανία (vids)
Ποδόσφαιρο 12.10.25

Στα «γαλανόλευκα» το κέντρο της Κοπεγχάγης: «Κατάληψη» από τους Έλληνες φιλάθλους πριν το ματς με τη Δανία (vids)

Η Ελλάδα θα έχει τη στήριξη των φιλάθλων της στο ματς με τη Δανία (12/10, 21:45) και ήδη από το πρωί έχει ξεκινήσει το τραγούδι σε σημεία της πόλης.

Σύνταξη
Απίθανα πράγματα στην Αλβανία: Γιόρτασαν τη νίκη επί της Σερβίας με… πυροβολισμούς (vids)
Ποδόσφαιρο 12.10.25

Απίθανα πράγματα στην Αλβανία: Γιόρτασαν τη νίκη επί της Σερβίας με… πυροβολισμούς (vids)

Ένας άνδρας άρχισε να πυροβολεί στον αέρα θέλοντας να εκφράσει με… επικίνδυνο τρόπο την χαρά του για το διπλό που πήρε η Αλβανία κόντρα στη Σερβία – Δείτε εικόνες

Σύνταξη
Νόμπελ Ειρήνης: Απονέμεται στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σημαντική φιγούρα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα
Αντίπαλος του Μαδούρο 10.10.25

Το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σημαντική φιγούρα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα

Το Νόμπελ Ειρήνης δεν απονεμήθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ αλλά σε μία πολιτικό της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας - Η βράβευση έρχεται την ώρα που οι σχέσεις Καράκας - Ουάσιγκτον είναι «στο κόκκινο»

Σύνταξη
Εξωπραγματικό μποτιλιάρισμα στην Κίνα: Χιλιάδες αυτοκίνητα κολλημένα στην κίνηση για… πάνω από 24 ώρες
Κόσμος 09.10.25

Εξωπραγματικό μποτιλιάρισμα στην Κίνα: Χιλιάδες αυτοκίνητα κολλημένα στην κίνηση για… πάνω από 24 ώρες

Η κοσμοσυρροή αυτή στην Κίνα, μόνο τυχαία δεν ήταν, μιας και η κυβέρνηση επέτρεψε δωρεάν διέλευση όλων των επιβατικών οχημάτων έως 7 θέσεων από το εθνικό οδικό δίκτυο!

Σύνταξη
Τουρκία: Στο στόχαστρο ηθοποιοί και τραγουδιστές για ναρκωτικά – Ανάμεσά τους και η Χαντισέ του Düm Tek Tek
19 προσαγωγές 09.10.25

Σάλος στην Τουρκία: Στο στόχαστρο ηθοποιοί και τραγουδιστές για ναρκωτικά - Ανάμεσά τους και η Χαντισέ του Düm Tek Tek

Στην προσαγωγή 19 ηθοποιών, influencer και τραγουδιστών προχώρησαν οι αρχές στην Τουρκία για χρήση ναρκωτικών - Κλήθηκαν για εξετάσεις αίματος

Σύνταξη
Μετρό: Απελαύνεται ο 19χρονος πρόσφυγας που συνελήφθη για επίθεση σε οδηγό στη Δουκίσσης Πλακεντίας
Στη Δουκίσσης Πλακεντίας 09.10.25

Ξεκινούν διαδικασίες απέλασης για τον 19χρονο πρόσφυγα που συνελήφθη για επίθεση σε οδηγό του Mετρό

Η διαδικασία ανάκλησης του καθεστώτος ασύλου που είχε ο 19χρονος ενεργοποιήθηκε άμεσα μετά το περιστατικό σε συρμό της Γραμμής 3 του Μετρό - Μήνυση έχει υποβάλει η ΣΤΑ.ΣΥ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Ολίβια Κόλμαν πρωταγωνιστεί στην ταινία μικρού μήκους της Burberry – Από το Λονδίνο, με αγάπη
Παγωτό; 13.10.25

Η Ολίβια Κόλμαν πρωταγωνιστεί στην ταινία μικρού μήκους της Burberry – Από το Λονδίνο, με αγάπη

«Κάθε ταινία τιμά μερικούς από τους πολλούς χαρακτήρες που θα συναντήσετε στο Λονδίνο», εξηγεί ο Ντάνιελ Λι, διευθυντής δημιουργικού περιεχομένου της Burberry αναφορικά με το νέο πρότζεκτ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Πογέτ φωνάζει για τη διαιτησία στη Νότια Κορέα
Ποδόσφαιρο 13.10.25

Ο Πογέτ φωνάζει για τη διαιτησία στη Νότια Κορέα

Ο Γκουστάβο Πογέτ και ο γιός του είναι ένα βήμα πριν από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, όμως αντιμετωπίζουν πειθαρχική δίωξη επειδή διαμαρτυρήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πέναλτι

Βάιος Μπαλάφας
Στο 2,4% ο ρυθμός ανάπτυξης, 2,2% ο πληθωρισμός το 2026 – Τι είπε ο Πιερρακάκης για τη δημοσιονομική σταθερότητα και το χρέος
Οικονομικές Ειδήσεις 13.10.25

Στο 2,4% ο ρυθμός ανάπτυξης, 2,2% ο πληθωρισμός το 2026 – Τι είπε ο Πιερρακάκης για τη δημοσιονομική σταθερότητα και το χρέος

Τι είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης για τον προϋπολογισμό του 2026 στην ομιλία του στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής

Σύνταξη
Διάχυτη οργή στους αγρότες από το μπλόκο στις πληρωμές – Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις
Στα «κόκκινα» 13.10.25

Διάχυτη οργή στους αγρότες από το μπλόκο στις πληρωμές – Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις

Με τον κίνδυνο να «χαθεί» και ο Οκτώβριος για τις πληρωμές, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας, προγραμματίζουν εν μέσω σποράς κινητοποιήσεις, βάζοντας στο τραπέζι των συζητήσεων κάθε μορφή αντίδρασης

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Eurovision: Κανένα θέμα για τη συμμετοχή του Ισραήλ μετά τις εξελίξεις στη Γάζα λέει η EBU
Ξεκαθάρισμα 13.10.25

Eurovision: Κανένα θέμα για τη συμμετοχή του Ισραήλ μετά τις εξελίξεις στη Γάζα λέει η EBU

Οι διοργανωτές του μουσικού διαγωνισμού της Eurovision δεν θα συνεδριάσουν διαδικτυακά τον Νοέμβριο προκειμένου να ψηφίσουν για τη συμμετοχή του Ισραήλ, μετά τις «εξελίξεις» στη Μέση Ανατολή,

Σύνταξη
«Με ενδιέφερε μόνο η δική της γνώμη»: Η Νταϊάν Κίτον μέσα από τα μάτια του Γούντι Άλεν
Play It Again 13.10.25

«Με ενδιέφερε μόνο η δική της γνώμη»: Η Νταϊάν Κίτον μέσα από τα μάτια του Γούντι Άλεν

«Ήταν ένα άτομο όπως κανένα στον πλανήτη — και ίσως ποτέ ξανά να μην υπάρξει τέτοιο. Ο κόσμος έγινε πιο μουντός», γράφει ο Γούντι Άλεν για τη θρυλική εκλιπούσα ηθοποιό

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Αλμπάτρο Σιρακούσα
Χάντμπολ 13.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Αλμπάτρο Σιρακούσα

LIVE: Ολυμπιακός – Αλμπάτρο Σιρακούσα. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Αλμπάτρο Σιρακούσα για τον δεύτερο μεταξύ τους αγώνα στη φάση των «64» του EHF European Cup. Τηλεοπτικά από Mega News.

Σύνταξη
Η Κίρα Νάιτλι δεν γνώριζε για το μποϊκοτάζ εναντίον της Ρόουλινγκ πριν δώσει τη φωνή της στον «Χάρι Πότερ»
«Απόψεις» 13.10.25

Η Κίρα Νάιτλι δεν γνώριζε για το μποϊκοτάζ εναντίον της Ρόουλινγκ πριν δώσει τη φωνή της στον «Χάρι Πότερ»

Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ πυροδότησε αντιδράσεις το 2020, αφού δημοσίευσε διάφορα tweets και ένα κείμενο που πολλοί χαρακτήρισαν ως τρανσφοβικό - με τους θαυμαστές να καλούν σε μποϊκοτάζ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο εγγονός του Όσκαρ Ουάιλντ αποκαθιστά τη φήμη της «βαριάς ανηθικότητας με άνδρες» του συγγραφέα
Φόρος τιμής 13.10.25

Ο εγγονός του Όσκαρ Ουάιλντ αποκαθιστά τη φήμη της «βαριάς ανηθικότητας με άνδρες» του συγγραφέα

Ο μόνος εν ζωή απόγονος του θεατρικού συγγραφέα ανατρέχει στη σκιά που έριξε η δίκη του Όσκαρ Ουάιλντ και στην αποκατάστασή του ως icon της gay κοινότητας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι βασικές (μας) οι αρχές…
On Field 13.10.25

Οι βασικές (μας) οι αρχές…

Η αποτυχία της Εθνικής στην προκριματική φάση του Μουντιάλ 2026 έχει εξήγηση και θα πρέπει ν’ αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΠΑΣΟΚ: Κινητικότητα σε ένα ασταθές πολιτικό σκηνικό – Συναντήσεις Ανδρουλάκη (και) με Βενιζέλο – Παπανδρέου
Εξελίξεις 13.10.25

Κινητικότητα στο ΠΑΣΟΚ σε ένα ασταθές πολιτικό σκηνικό - Συναντήσεις Ανδρουλάκη (και) με Βενιζέλο - Παπανδρέου

«Τρέχουν» οι εξελίξεις στην πολιτική σκηνή με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, να ανεβάζει στροφές. Μπαράζ επαφών με κορυφαία στελέχη και πλούσια ατζέντα. Ποια πρόσωπα «κλειδώνουν» για την επιτροπή διεύρυνσης και την επιτροπή ψηφοδελτίου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ένας Τραμπ στο TikTok: Στο Διοικητικό Συμβούλιο ο 19χρονος Μπάρον;
ΤραμπΤοκ 13.10.25

Ένας Τραμπ στο TikTok: Στο Διοικητικό Συμβούλιο ο 19χρονος Μπάρον;

Η πρόταση-έκπληξη που ανοίγει διάπλατα την πόρτα της τεχνολογίας στον 19χρονο γιο του προέδρου Μπάρον Τραμπ έρχεται λίγες ημέρες μετά τη συμφωνία για την αμερικανική κυριότητα της πλατφόρμας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΣτΕ: Συνταγματικός και νόμιμος ο προσδιορισμός του φόρου με βάση το τεκμαρτό εισόδημα
Αποφάνθηκε το ΣτΕ 13.10.25

Συνταγματικός και νόμιμος ο προσδιορισμός του φόρου με βάση το τεκμαρτό εισόδημα

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην απόφαση, ο κάθε φορολογούμενος  ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να αμφισβητήσει το τεκμαρτό εισόδημά του, εάν διαφωνεί.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

