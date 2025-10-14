Πρόσωπο που εμπλέκεται στη δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη ΓΑΔΑ

Την πύλη της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής πέρασε το πρωί της Τρίτης ένα συγγενικό πρόσωπο του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 22χρονος άνδρας εμφανίστηκε με το δικηγόρο του και δίνει κατάθεση στους αστυνομικούς που ερευνούν την υπόθεση, που για τους αστυνομικούς μοιάζει με ακριβό συμβόλαιο θανάτου.

Υπενθυμίζεται ότι οι Αρχές υπογραμμίζουν ότι βρίσκονται κοντά στην εξιχνίαση της υπόθεσης, καθώς έχουν συγκεντρώσει αρκετά στοιχεία για τη διαδρομή και τον τρόπο δράσης του εκτελεστή.

Οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών φαίνεται πως έχουν μία συγκεκριμένη άποψη για το ποιο είναι το κίνητρο, ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός και ψάχνουν τον εκτελεστή.