Πρόσωπο που εμπλέκεται στη δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη ΓΑΔΑ
Φέρεται να εμπλέκεται στη διπλή δολοφονία και δίνει κατάθεση στους αστυνομικούς.
- Αναβάθμιση ρόλου για τον Ερντογάν από τον Τραμπ - «Θα μπορούσε να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία»
- Τραγωδία με μετανάστες που επέβαιναν σε φουσκωτό - Δύο νεκροί, ο ένας ανήλικος
- Έντονο το πρόβλημα της ξηρασίας στη χώρα και τον Οκτώβριο - Ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο [χάρτες]
- Ποια χώρα δίνει «δώρο» σε όσους παρατείνουν τη συνταξιοδότησή τους πέραν του ορίου
Την πύλη της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής πέρασε το πρωί της Τρίτης ένα συγγενικό πρόσωπο του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 22χρονος άνδρας εμφανίστηκε με το δικηγόρο του και δίνει κατάθεση στους αστυνομικούς που ερευνούν την υπόθεση, που για τους αστυνομικούς μοιάζει με ακριβό συμβόλαιο θανάτου.
Υπενθυμίζεται ότι οι Αρχές υπογραμμίζουν ότι βρίσκονται κοντά στην εξιχνίαση της υπόθεσης, καθώς έχουν συγκεντρώσει αρκετά στοιχεία για τη διαδρομή και τον τρόπο δράσης του εκτελεστή.
Οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών φαίνεται πως έχουν μία συγκεκριμένη άποψη για το ποιο είναι το κίνητρο, ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός και ψάχνουν τον εκτελεστή.
- Συνελήφθη 22χρονος που εμπλέκεται στη δολοφονία του ιδιοκτήτη κάμπινγκ – Οι ισχυρισμοί του στη ΓΑΔΑ
- Αγαπάς τα ζώα αλλά δεν μπορείς την τρίχα; Σου έχω την καλύτερη λύση
- 20 Χρόνια Public: Γιορτάζουν 20 χρόνια με εγκαίνια νέου καταστήματος & ένα 7ήμερο γεμάτο εκπλήξεις
- Ποδοσφαιριστής συνελήφθη μέσα στο γήπεδο πριν το Κόστα Ρίκα – Νικαράγουα
- Μάχη στη Βουλή για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο – Αντιπαράθεση για το 13ωρο
- Τέλη κυκλοφορίας 2026: Αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή τους – Πότε εκπνέει η προθεσμία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις