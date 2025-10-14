newspaper
Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
Μεσσηνία: «Γνώριζε τον ανιψιό του θύματος» – Τι αποκαλύπτει ο δικηγόρος του 22χρονου συνεργού στο διπλό φονικό
Ελλάδα 14 Οκτωβρίου 2025 | 17:44

Μεσσηνία: «Γνώριζε τον ανιψιό του θύματος» – Τι αποκαλύπτει ο δικηγόρος του 22χρονου συνεργού στο διπλό φονικό

Ο δικηγόρος του 22χρονου Χαράλαμπος Λυκούδης μίλησε στο MEGA και το Live News περιγράφοντας όλα όσα του είπε ο 22χρονος για το διπλό φονικού στη Μεσσηνία

Σύνταξη
3+1 υγιεινά σνακ πλούσια σε φυτικές ίνες…γιατί ο οργανισμός μας τις έχει ανάγκη

3+1 υγιεινά σνακ πλούσια σε φυτικές ίνες…γιατί ο οργανισμός μας τις έχει ανάγκη

Spotlight

Την αποκάλυψη ότι ο 22χρονος συνεργός στο διπλό φονικό στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα γνώριζε τον ανιψιό του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ έκανε ο δικηγόρος του Χαράλαμπος Λυκούδης μιλώντας στο Live News.

Ωστόσο όπως τόνισε στην υπόθεση δεν εμπλέκεται τρίτο πρόσωπο, πέρα από τον συνεργό και τον εκτελεστή που πυροβόλησε και σκότωσε τους δύο άνδρες.

Δεν εμπλέκεται άλλο πρόσωπο

«Ήταν κατηγορηματικός ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Δεν μου άφησε περιθώρια ότι υπάρχει κάτι άλλο» είπε ο κ. Λυκούδης.

Αναφερόμενος στη γνωριμία του 22χρονου με τον ανηψιό και αυτόπτη μάρτυρα του φονικού ανέφερε τα εξής: «Γνώριζε τον ανιψιό του θύματος. Έτσι πήγε για πρώτη φορά στο κάμπινγκ της Φοινικούντας. Ήταν υπάλληλος σε ένα καφέ στο Κολωνάκι όπου σύχναζε ο ανιψιός. Όταν λοιπόν τον Αύγουστο του είπε θέλω στην άδεια μου να με φιλοξενήσεις 2 – 3 μέρες, του έδωσε τη δυνατότητα να πάει στο κάμπινγκ και να μείνει χωρίς να πληρώσει».

Όσον αφορά για τη σεξουαλική κακοποίησε που είχε δεχθεί από τον θείου του ο 22χρονος «δεν του είπε τι του είχε κάνει ο θείος του διότι δωροδοκήθηκε και κράτησε το στόμα του κλειστό», καταλήγει ο κ. Λυκούδης.

«Συνειδητή επιλογή να παραδοθεί»

Ο 22χρονος το πρωί της Τρίτης παραδόθηκε στην ΕΛ.ΑΣ. «Ήταν μία συνειδητή επιλογή του (η παράδοση). Όταν ήρθε, είχε ωριμάσει η ιδέα ότι εγώ με αυτό το βάρος δεν μπορώ να ζήσω, θέλω να πάω να πω τι έχει συμβεί για να ανακουφιστώ», λέει στο MEGA ο Χαράλαμπος Λυκούδης, δικηγόρος του 22χρονου συνεργού.

«Μίλησα για μία οδυνηρή προσωπική επαφή, δεν θέλω να σας πω ούτε για σεξουαλική κακοποίηση για έναν άνθρωπο που δεν ζει και που δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Πολλά έχουν ακουστεί, εγώ σας λέω ότι υπήρξε μία δυσάρεστη προσωπική στιγμή για τον εντολέα μου. Ήταν αξιόποινη πράξη. Δωροδωκήθηκε, αυτό λέει ο εντολέας μου. Του τα είχε προσφέρει ο ίδιος προκειμένου να μην μιλήσει».

Οικογενειακά προβλήματα

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του 22χρονου:

«Ο εντολέας μου, σε μία οικογενειακή διένεξη, αποχωρεί από το σπίτι του τέλος Αυγούστου και βρίσκεται, είναι ένα παιδί 22 ετών, στον δρόμο χωρίς χρήματα. Τότε, κακώς, συλλαμβάνει την ιδέα, έχοντας το προηγούμενο στο μυαλό του ότι η επίκληση του περιστατικού εκείνου οδήγησε στο να του δώσει άμεσα χρήματα, στο να οδηγηθεί να ξαναπάει στον άνθρωπο αυτόν για να διεκδικήσει, εκβιαστικώς, χρήματα και έτσι γίνεται το περιστατικό της 7ης Σεπτεμβρίου. (…) Τον πυροβολεί (με αεροβόλο) επειδή του επιτίθεται το θύμα. Αυτό που έχει συμβεί, έχει αποτυπωθεί σε κάμερα και αυτά που είπε σήμερα ο εντολέας μου συνάδουν απολύτως με το προανακριτικό υλικό».

«Επανέρχεται τρεις ημέρες μετά. Εκεί όμως είναι πια υποψιασμένο το θύμα και έχει ανθρώπους που περιμένουν και είναι τρία αυτοκίνητα τα οποία με το που βλέπουν τον εντολέα μου πάλι με το ίδιο μηχανάκι ξεκινούν να τον καταδιώκουν. Σε αυτό το περιστατικό δεν υπάρχει ούτε πυροβολισμός ούτε πράξη εκβίασης ούτε καν ήρθαν κοντά», συμπληρώνει.

Όπως λέει ο κ. Λυκούδης:

«Γυρίζοντας στην Αθήνα, μεταφέρει στον φίλο του το τι έχει συμβεί και σύμφωνα με αυτά που λέει ο εντολέας μου προθυμοποιείται ο φίλος του και του λέει ‘άστο, θα πάω εγώ και θα τον κάνω να φοβηθεί και να μας τα δώσει’. Και είναι το τρίτο περιστατικό που είναι το θανατηφόρο».

«Ήθελαν να τον εκβιάσουν, να του πουν κάνεις αυτό και για να μην το κοινοποιήσουμε δώσε μας ό,τι χρήματα έχεις πάνω σου. Είχε δει την προηγούμενη φόρα, όταν τον δωροδόκησε, ότι έβγαλε από την τσέπη του και ήταν ένας κλασικός άνθρωπος της επαρχίας, που κυκλοφορούσε με πάρα πολλά χρήματα μετρητά στην τσέπη του. Θεώρησαν ότι έχει αρκετά χρήματα στην τσέπη του για να ικανοποιήσουν τον στόχο τους που ήταν να τον εκβιάσουν και να του αποσπάσουν τα χρήματα», υπογραμμίζει.

Κολύμπησε μέχρι την Καλαμάτα

Μετά τους πυροβολισμούς και σύμφωνα με τον δικηγόρο του 22χρονου συνεργού, ο φυσικός αυτουργός φέρεται να είπε στον νεαρό:

«’Έγινε μία βλακεία, δεν ήταν μόνος του, ήταν με κάποιους άλλους, κινήθηκαν εναντίον μου και άρχισα να πυροβολώ στον γάμο του καραγκιόζη’. Αυτό του είπε ο φυσικός αυτουργός, στα δύο λεπτά που συνέχισαν να είναι μαζί. Φεύγουν μαζί και για το επόμενο περίπου 1 χλμ. είναι μαζί. Κατεβαίνει ο εντολέας μου, φεύγει, χωρίζουν».

Όσο για το πώς επέστρεψε ο 22χρονος πίσω στην Αθήνα;

«Βούτηξε στη θάλασσα και κολύμπησε, όχι με την έννοια ότι κολύμπησε συνεχώς επί ώρες, κάποια από αυτά τα διαστήματα περπατούσε μέσα στη θάλασσα. Απλώς επέλεξε την οδό της θαλάσσης. Επέστρεψε με το ΚΤΕΛ από την Καλαμάτα».

Economy
ΔΝΤ: Κατεβάζει τον πήχη της ανάπτυξης στην Ελλάδα

ΔΝΤ: Κατεβάζει τον πήχη της ανάπτυξης στην Ελλάδα

Vita.gr
3+1 υγιεινά σνακ πλούσια σε φυτικές ίνες…γιατί ο οργανισμός μας τις έχει ανάγκη

3+1 υγιεινά σνακ πλούσια σε φυτικές ίνες…γιατί ο οργανισμός μας τις έχει ανάγκη

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έχασε την άνοδο του Οκτωβρίου – Βουτιά για τον ΟΠΑΠ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έχασε την άνοδο του Οκτωβρίου – Βουτιά για τον ΟΠΑΠ

Αστυνομική επέμβαση εναντίον κατάληψης συλλόγου φοιτητών στο Πολυτεχνείο – Προηγήθηκε αίτημα της Πρυτανείας
Ανώτατη Εκπαίδευση 14.10.25

Αστυνομική επέμβαση εναντίον κατάληψης συλλόγου φοιτητών στο Πολυτεχνείο – Προηγήθηκε αίτημα της Πρυτανείας

Εκκένωση της κατάληψης που είχαν αποφασίσει οι φοιτητές - «εφαρμόστηκε ο νόμος» δηλώνει ο Πρύτανης του ΕΜΠ.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Πέθανε στη φυλακή ο οδηγός που είχε προκαλέσει το τροχαίο με θύμα 50χρονη στον Λαγκαδά – Τι καταγγέλλεται
Ελλάδα 14.10.25

Πέθανε στη φυλακή ο οδηγός που είχε προκαλέσει το τροχαίο με θύμα 50χρονη στον Λαγκαδά – Τι καταγγέλλεται

Ο άνδρας που είχε προκαλέσει το θανατηφόρο τροχαίο στον Λαγκαδά, πέθανε στις φυλακές Κορυδαλλού έναν μήνα μετά τον θάνατο της 50χρονης μητέρας που σκότωσε

Σύνταξη
Εκτεταμένες φθορές στο γυμνάσιο Ραφήνας μετά τη λήξη κατάληψης – «Εικόνες θλίψης και οργής», λέει ο δήμος
Καταστροφές 14.10.25

Εκτεταμένες φθορές στο γυμνάσιο Ραφήνας μετά τη λήξη κατάληψης – «Εικόνες θλίψης και οργής», λέει ο δήμος

Ο δήμος Ραφήνας - Πικερμίου γνωστοποιεί ότι βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου «να διαλευκανθούν τα περιστατικά και να διασφαλιστεί ότι τέτοια φαινόμενα δεν θα επαναληφθούν»

Σύνταξη
Η Maria Grazia Chiuri αναλαμβάνει τα δημιουργικά ηνία της Fendi – Η επιστροφή στη Ρώμη
Γυναικεία οπτική 14.10.25

Η Maria Grazia Chiuri αναλαμβάνει τα δημιουργικά ηνία της Fendi – Η επιστροφή στη Ρώμη

«Η Maria Grazia Chiuri είναι ένα από τα μεγαλύτερα δημιουργικά ταλέντα της μόδας σήμερα και είμαι πολύ χαρούμενος που επέλεξε να επιστρέψει στη Fendi», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της LVMH, Μπερνάρντ Αρνό.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Sea-Watch: Η υποστηριζόμενη από την ΕΕ ακτοφυλακή της Λιβύης αυξάνει τις επιθέσεις κατά μεταναστών και ΜΚΟ
Στοιχεία από το 2016 14.10.25

Sea-Watch: Η υποστηριζόμενη από την ΕΕ ακτοφυλακή της Λιβύης αυξάνει τις επιθέσεις κατά μεταναστών και ΜΚΟ

Σε έκθεση της Sea-Watch καταγράφονται 60 βίαια περιστατικά από το 2016 από τις λιβυκές πολιτοφυλακές. Πάνω από 169.000 άνθρωποι επέστράφησαν βίαια στη Λιβύη όπου υπέστησαν κακοποίηση και βασανιστήρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τώρα φταίνε στον Τσιάρα και οι έλεγχοι της OLAF για τις καθυστερήσεις πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 14.10.25

Τώρα φταίνε στον Τσιάρα και οι έλεγχοι της OLAF για τις καθυστερήσεις πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υποστήριξε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε «υπηρεσιακή ετοιμότητα» για τις πληρωμές των επιδομάτων, και συνέδεσε τις καθυστερήσεις με τους ελέγχους της OLAF, την ώρα που υπάρχει κίνδυνος να χαθούν λεφτά.

Σύνταξη
Αταμάν: «Δεν σκέφτομαι να χρησιμοποιώ 12 παίκτες σε κάθε αγώνα – Το σημαντικό είναι να κερδίζουμε»
Μπάσκετ 14.10.25

Αταμάν: «Δεν σκέφτομαι να χρησιμοποιώ 12 παίκτες σε κάθε αγώνα – Το σημαντικό είναι να κερδίζουμε»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στη media day του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν, ενώ αναφερόμενος στον Κέντρικ Ναν είπε οτι ο Αμερικανός νιώθει καλά και πως το πιθανότερο είναι να αγωνιστεί.

Σύνταξη
Σέιμουρ Χερς – Δημοσιογραφία παλαιάς κοπής, ανώνυμες πηγές και σφαγή άμαχων Βιετναμέζων
1969 14.10.25

Σέιμουρ Χερς – Δημοσιογραφία παλαιάς κοπής, ανώνυμες πηγές και σφαγή άμαχων Βιετναμέζων

Το ντοκιμαντέρ Cover-Up της Λόρα Πόιτρας για τον βραβευμένο με Πούλιτζερ, Αμερικανό ερευνητή δημοσιογράφο, Σέιμουρ Χερς, είναι μια συναρπαστική ωδή στον δημοσιογραφικό κλάδο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πέδρο Σάντεθ: Η εκεχειρία στη Γάζα δεν σημαίνει λήθη – Οι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία πρέπει να λογοδοτήσουν
Ζητά δικαιοσύνη 14.10.25

Πέδρο Σάντεθ: Η εκεχειρία στη Γάζα δεν σημαίνει λήθη – Οι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία πρέπει να λογοδοτήσουν

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, υποστήριξε ότι «οι κύριοι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία στη Γάζα πρέπει να λογοδοτήσουν». Σε αυτούς συμπεριέλαβε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
Αστυνομική επέμβαση εναντίον κατάληψης συλλόγου φοιτητών στο Πολυτεχνείο – Προηγήθηκε αίτημα της Πρυτανείας
Ανώτατη Εκπαίδευση 14.10.25

Αστυνομική επέμβαση εναντίον κατάληψης συλλόγου φοιτητών στο Πολυτεχνείο – Προηγήθηκε αίτημα της Πρυτανείας

Εκκένωση της κατάληψης που είχαν αποφασίσει οι φοιτητές - «εφαρμόστηκε ο νόμος» δηλώνει ο Πρύτανης του ΕΜΠ.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Η μάχη του Εγώ: Από το εξώφυλλο του Τime στον πίνακα του Κολοράντο, ο Τραμπ έχει μηδενική ανοχή για την εικόνα του
«Ναρκισσισμός» 14.10.25

Η μάχη του Εγώ: Από το εξώφυλλο του Τime στον πίνακα του Κολοράντο, ο Τραμπ έχει μηδενική ανοχή για την εικόνα του

Από τα πλαστά εξώφυλλα της Time που κρέμονταν στα κλαμπ του, μέχρι την πρόσφατη οργή για το «εξαιρετικά μικρό στέμμα» στη νέα του φωτογραφία, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαιώνει με κάθε ευκαιρία ότι η μάχη για την εικόνα είναι εξίσου κρίσιμη όσο και οι γεωπολιτικές διαπραγματεύσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΗΠΑ: Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος έκοψε τη συνέντευξη με τον Τζέι Ντι Βανς σε ζωντανή εκπομπή – Μετά από on air καυγά
Κόσμος 14.10.25

Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος έκοψε τη συνέντευξη με τον Τζέι Ντι Βανς σε ζωντανή εκπομπή – Μετά από on air καυγά

Όταν ο Βανς διαμαρτυρήθηκε, λέγοντας: «Όχι, Τζορτζ, είπα...», ο παρουσιαστής τον διέκοψε για άλλη μια φορά και προχωρώντας σε διαφημιστικό διάλειμμα.

Σύνταξη
Ο Λανουά κατάλαβε και ανέβασε τον πήχη με τους ορισμούς των Γερμανών
On Field 14.10.25

Ο Λανουά κατάλαβε και ανέβασε τον πήχη με τους ορισμούς των Γερμανών

Ξεκίνησε με τον Αϊτεκίν που δεν είναι διεθνής, ακολούθησε ο Οσμερς (1η κατηγορία), ενώ οι επόμενοι είναι ο ελίτ Τσβάιερ για το Αρης-Παναθηναϊκός και ο έμπειρος 1ης κατηγορίας Στέγκεμαν για το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

Βάιος Μπαλάφας
Λεκορνί: Αναστέλλεται η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού μέχρι τις προεδρικές εκλογές
Ραγδαίες εξελίξεις 14.10.25

Αναστέλλεται η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού μέχρι τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία - Τι σηματοδοτεί η απόφαση

Ο γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ευρισκόμενος υπό ασφυκτική πίεση, ανακοίνωσε ότι η εφαρμογή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού αναστέλλεται μέχρι τις επόμενες προεδρικές εκλογές, το 2027.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέο ρεκόρ για την Τέιλορ Σουίφτ: Όλα τα τραγούδια του «The Life of a Showgirl» κατακτούν το Billboard Hot 100
Φαινόμενο 14.10.25

Νέο ρεκόρ για την Τέιλορ Σουίφτ: Όλα τα τραγούδια του «The Life of a Showgirl» κατακτούν το Billboard Hot 100

Η Τέιλορ Σουίφτ γράφει ξανά ιστορία με όλα τα τραγούδια του νέου της άλμπουμ «The Life of a Showgirl» να βρίσκονται στις 12 πρώτες θέσεις του Billboard Hot 100, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ

Σύνταξη
LIVE: Λετονία Κ21 – Ελλάδα Κ21
Ποδόσφαιρο 14.10.25

LIVE: Λετονία Κ21 – Ελλάδα Κ21

LIVE: Λετονία Κ21 – Ελλάδα Κ21. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λετονία Κ21 – Ελλάδα Κ21 για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Euro Κ21. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το τουρνουά μπάσκετ στο Θεμιστόκλειο Δημοτικό Στάδιο από τον Δήμο Πειραιά
Αυτοδιοίκηση 14.10.25

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το τουρνουά μπάσκετ στο Θεμιστόκλειο Δημοτικό Στάδιο από τον Δήμο Πειραιά

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η διοργάνωση του Δήμου Πειραιά με επίκεντρο το «Street basket». Ο Δήμος φέρνει τον αθλητισμό σε κάθε γειτονιά της πόλης.

Σύνταξη
Γκράφιτι στον καθεδρικό ναό του Canterbury διχάζουν το κοινό – «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;»
«HEAR US» 14.10.25

Γκράφιτι στον καθεδρικό ναό του Canterbury διχάζουν το κοινό – «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;»

Τα γράφιτι που εμφανίστηκαν στον καθεδρικό ναό του Canterbury ήταν το αποτέλεσμα κοινοτικών εργαστηρίων που επικεντρώθηκαν στο ερώτημα: «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
