Μεσσηνία: «Γνώριζε τον ανιψιό του θύματος» – Τι αποκαλύπτει ο δικηγόρος του 22χρονου συνεργού στο διπλό φονικό

Την αποκάλυψη ότι ο 22χρονος συνεργός στο διπλό φονικό στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα γνώριζε τον ανιψιό του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ έκανε ο δικηγόρος του Χαράλαμπος Λυκούδης μιλώντας στο Live News.

Ωστόσο όπως τόνισε στην υπόθεση δεν εμπλέκεται τρίτο πρόσωπο, πέρα από τον συνεργό και τον εκτελεστή που πυροβόλησε και σκότωσε τους δύο άνδρες.

Δεν εμπλέκεται άλλο πρόσωπο

«Ήταν κατηγορηματικός ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Δεν μου άφησε περιθώρια ότι υπάρχει κάτι άλλο» είπε ο κ. Λυκούδης.

Αναφερόμενος στη γνωριμία του 22χρονου με τον ανηψιό και αυτόπτη μάρτυρα του φονικού ανέφερε τα εξής: «Γνώριζε τον ανιψιό του θύματος. Έτσι πήγε για πρώτη φορά στο κάμπινγκ της Φοινικούντας. Ήταν υπάλληλος σε ένα καφέ στο Κολωνάκι όπου σύχναζε ο ανιψιός. Όταν λοιπόν τον Αύγουστο του είπε θέλω στην άδεια μου να με φιλοξενήσεις 2 – 3 μέρες, του έδωσε τη δυνατότητα να πάει στο κάμπινγκ και να μείνει χωρίς να πληρώσει».

Όσον αφορά για τη σεξουαλική κακοποίησε που είχε δεχθεί από τον θείου του ο 22χρονος «δεν του είπε τι του είχε κάνει ο θείος του διότι δωροδοκήθηκε και κράτησε το στόμα του κλειστό», καταλήγει ο κ. Λυκούδης.

«Συνειδητή επιλογή να παραδοθεί»

Ο 22χρονος το πρωί της Τρίτης παραδόθηκε στην ΕΛ.ΑΣ. «Ήταν μία συνειδητή επιλογή του (η παράδοση). Όταν ήρθε, είχε ωριμάσει η ιδέα ότι εγώ με αυτό το βάρος δεν μπορώ να ζήσω, θέλω να πάω να πω τι έχει συμβεί για να ανακουφιστώ», λέει στο MEGA ο Χαράλαμπος Λυκούδης, δικηγόρος του 22χρονου συνεργού.

«Μίλησα για μία οδυνηρή προσωπική επαφή, δεν θέλω να σας πω ούτε για σεξουαλική κακοποίηση για έναν άνθρωπο που δεν ζει και που δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Πολλά έχουν ακουστεί, εγώ σας λέω ότι υπήρξε μία δυσάρεστη προσωπική στιγμή για τον εντολέα μου. Ήταν αξιόποινη πράξη. Δωροδωκήθηκε, αυτό λέει ο εντολέας μου. Του τα είχε προσφέρει ο ίδιος προκειμένου να μην μιλήσει».

Οικογενειακά προβλήματα

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του 22χρονου:

«Ο εντολέας μου, σε μία οικογενειακή διένεξη, αποχωρεί από το σπίτι του τέλος Αυγούστου και βρίσκεται, είναι ένα παιδί 22 ετών, στον δρόμο χωρίς χρήματα. Τότε, κακώς, συλλαμβάνει την ιδέα, έχοντας το προηγούμενο στο μυαλό του ότι η επίκληση του περιστατικού εκείνου οδήγησε στο να του δώσει άμεσα χρήματα, στο να οδηγηθεί να ξαναπάει στον άνθρωπο αυτόν για να διεκδικήσει, εκβιαστικώς, χρήματα και έτσι γίνεται το περιστατικό της 7ης Σεπτεμβρίου. (…) Τον πυροβολεί (με αεροβόλο) επειδή του επιτίθεται το θύμα. Αυτό που έχει συμβεί, έχει αποτυπωθεί σε κάμερα και αυτά που είπε σήμερα ο εντολέας μου συνάδουν απολύτως με το προανακριτικό υλικό».

«Επανέρχεται τρεις ημέρες μετά. Εκεί όμως είναι πια υποψιασμένο το θύμα και έχει ανθρώπους που περιμένουν και είναι τρία αυτοκίνητα τα οποία με το που βλέπουν τον εντολέα μου πάλι με το ίδιο μηχανάκι ξεκινούν να τον καταδιώκουν. Σε αυτό το περιστατικό δεν υπάρχει ούτε πυροβολισμός ούτε πράξη εκβίασης ούτε καν ήρθαν κοντά», συμπληρώνει.

Όπως λέει ο κ. Λυκούδης:

«Γυρίζοντας στην Αθήνα, μεταφέρει στον φίλο του το τι έχει συμβεί και σύμφωνα με αυτά που λέει ο εντολέας μου προθυμοποιείται ο φίλος του και του λέει ‘άστο, θα πάω εγώ και θα τον κάνω να φοβηθεί και να μας τα δώσει’. Και είναι το τρίτο περιστατικό που είναι το θανατηφόρο».

«Ήθελαν να τον εκβιάσουν, να του πουν κάνεις αυτό και για να μην το κοινοποιήσουμε δώσε μας ό,τι χρήματα έχεις πάνω σου. Είχε δει την προηγούμενη φόρα, όταν τον δωροδόκησε, ότι έβγαλε από την τσέπη του και ήταν ένας κλασικός άνθρωπος της επαρχίας, που κυκλοφορούσε με πάρα πολλά χρήματα μετρητά στην τσέπη του. Θεώρησαν ότι έχει αρκετά χρήματα στην τσέπη του για να ικανοποιήσουν τον στόχο τους που ήταν να τον εκβιάσουν και να του αποσπάσουν τα χρήματα», υπογραμμίζει.

Κολύμπησε μέχρι την Καλαμάτα

Μετά τους πυροβολισμούς και σύμφωνα με τον δικηγόρο του 22χρονου συνεργού, ο φυσικός αυτουργός φέρεται να είπε στον νεαρό:

«’Έγινε μία βλακεία, δεν ήταν μόνος του, ήταν με κάποιους άλλους, κινήθηκαν εναντίον μου και άρχισα να πυροβολώ στον γάμο του καραγκιόζη’. Αυτό του είπε ο φυσικός αυτουργός, στα δύο λεπτά που συνέχισαν να είναι μαζί. Φεύγουν μαζί και για το επόμενο περίπου 1 χλμ. είναι μαζί. Κατεβαίνει ο εντολέας μου, φεύγει, χωρίζουν».

Όσο για το πώς επέστρεψε ο 22χρονος πίσω στην Αθήνα;

«Βούτηξε στη θάλασσα και κολύμπησε, όχι με την έννοια ότι κολύμπησε συνεχώς επί ώρες, κάποια από αυτά τα διαστήματα περπατούσε μέσα στη θάλασσα. Απλώς επέλεξε την οδό της θαλάσσης. Επέστρεψε με το ΚΤΕΛ από την Καλαμάτα».