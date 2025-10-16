Μεσσηνία: Ποιους συγγενείς αποκλήρωσε ο 68χρονος στη νέα του διαθήκη – Τι λέει η μητέρα του ανιψιού του

Νέες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα καθώς οι δύο τελευταίες διαθήκες του 68χρονου έρχονται να προσθέσουν νέα ερωτήματα και να ανοίξει τη βεντάλια των ερευνών και σε άλλες κατευθύνσεις.

Τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του είχε καταθέσει την τελευταία διαθήκη του ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ που εκτελέστηκε μέσα στη ρεσεψιόν της επιχείρησής του μαζί με τον 62χρονο επιστάτη του το βράδυ της Κυριακής (5.10.25) στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας.

Η προηγούμενη διαθήκη

Η διαθήκη συντάχθηκε στις 2 Οκτωβρίου του 2025 και κατατέθηκε την ίδια μέρα στον συμβολαιογράφο. Η προηγούμενη διαθήκη του 68χρονου είχε κατατεθεί ένα χρόνο πριν και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 2024.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Live News, στην παλιά διαθήκη άφηνε στην αδελφή του 150.000€, στον γιο της αδελφής του 100.000€, και το κάμπινγκ 36 στρεμμάτων, ενώ στην ανιψιά του το ποσό των 200.000€. Επιπλέον, αναφερόταν πως ο ανιψιός θα πρέπει να συμβάλλει οικονομικά για την επιβίωση του επιστάτη, μέχρι αυτός να πουλήσει το ακίνητο.

Η τελευταία διαθήκη

Στη νέα του διαθήκη αφήνει στην αδελφή του 100.000€, στον γιο της αδελφής του 100.000€ και το κάμπινγκ 36 στρεμμάτων, και στον επιστάτη 200.000€ και 8,3 στρέμματα.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην παλαιά διαθήκη άφηνε 2,3 στρέμματα και στον εγγονό του(γιος της ανιψιάς του), ωστόσο, στην καινούρια τα συγκεκριμένα στρέμματα τα αφήνει και αυτά στον επιστάτη.

Ουσιαστικά στη νέα διαθήκη αποκληρώνει τον εγγονό του αλλά και τη μητέρα του.

«Μου είπε ότι έβγαλε την ανιψιά του»

Στο Live News μίλησε η μητέρα του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Όπως λέει, ο 68χρονος την είχε ενημερώσει πως θα αλλάξει την διαθήκη του.

«Πριν 3 μέρες μετά το φονικό με πήρε ο 68χρονος και μου είπε ότι άλλαξε την διαθήκη του. Όπως μου είχε πει, στην αρχική διαθήκη άφηνε περιουσιακά στοιχεία στον ανιψιό, στον επιστάτη και στην ανιψιά του και κόρη της αδερφής του. Δεν μου είχε πει συγκεκριμένα τι άφηνε στον καθένα. Στην δεύτερη διαθήκη έβγαλε εκτός την ανιψιά και άφηνε αποκλειστικά την περιουσία του, στον γιο μου και στον επιστάτη. Δεν μου είπε το περιεχόμενο απλά μου είπε ότι είχε νευριάσει με την ανιψιά του γιατί όλο του ζήταγε χρήματα. Δεν ήταν άνθρωπος που μπορούσες να τον ρωτήσεις αν δεν σου έλεγε».

&

nbsp;