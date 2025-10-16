Για την Κυριακή πήραν προθεσμία να απολογηθούν οι δύο 22χρονοι που κατηγορούνται για τη διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα. Η Αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, ενώ τα στοιχεία του εκβιασμού δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται.

Οι δύο συλληφθέντες δίνουν διαφορετικές εκδοχές για το τι συνέβη στο κάμπινγκ, με τον έναν να δηλώνει συνεργός και τον άλλον να αρνείται ότι δολοφόνησε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη.

Μάλιστα ο δικηγόρος του φερόμενου ως εκτελεστή, Δημήτρης Γκαβέλας, δήλωσε μιλώντας στο Mega ότι σύμφωνα με όσα του είπε ο πελάτης του, δεν ήταν αυτός που μπήκε στο κάμπινγκ, αλλά παρέμεινε στο σκούτερ.

Ο 22χρονος φερόμενος ως εκτελεστής αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι δεν μπήκε καν στο κάμπινγκ

«Ο εντολέας μου δεν είχε κανένα κίνητρο, το λάθος του ήταν ότι πήγε στη Φοινικούντα. Είπε ότι ο άλλος κατηγορούμενος τον είχε σοκάρει με μία περιγραφή σεξουαλικής κακοποίησης», πρόσθεσε.

Ο καθ’ ομολογίαν συνεργός

Ο 22χρονος που παραδόθηκε στις Αρχές υποστηρίζει ότι στόχος τους ήταν να εκφοβίσουν τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ για να του αποσπάσουν χρήματα. Ωστόσο, τα στοιχεία από τη σκηνή του εγκλήματος δεν επιβεβαιώνουν αυτή την εκδοχή.

Σύμφωνα με όσα υπονόησε ο δικηγόρος του έτερου κατηγορούμενου, ο καθ’ ομολογίαν συνεργός ήταν αυτός που μπήκε στο κάμπινγκ και εκτέλεσε τους δύο άνδρες.

<br />

Κομβικό στοιχείο θεωρείται και το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του βράχηκε στη θάλασσα και το πέταξε αργότερα σε υπόνομο. Οι Αρχές εκτιμούν ότι η συσκευή μπορεί να κρύβει κρίσιμες πληροφορίες για τις κινήσεις και τις επικοινωνίες των δύο ανδρών πριν και μετά τη δολοφονία.

Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και για τα δύο τηλέφωνα – ο φερόμενος ως εκτελεστής το παρέδωσε αλλά χωρίς τη SIM – αναμένεται να ρίξει φως στο μυστήριο και να καταδείξει πιθανώς και άλλους υπόπτους.

Το θύμα δέχθηκε δύο σφαίρες – μία στον θώρακα και μία στο μέτωπο –, ενώ ο επιστάτης τρεις στην πλάτη, γεγονός που δείχνει καθαρή πρόθεση εκτέλεσης και όχι εκφοβισμού. Παράλληλα, δεν υπήρξε καμία απόπειρα να ζητηθούν χρήματα κατά τη διάρκεια της παραμονής των δραστών στον χώρο.

Ερωτήματα προκαλεί και ο τρόπος διαφυγής του 22χρονου. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι διέφυγε διά θαλάσσης, ταξιδεύοντας για περίπου 16 ώρες, φτάνοντας πιθανώς μέχρι το Πεταλίδι και από εκεί περπατώντας επί πέντε ώρες έως την Καλαμάτα. Οι αστυνομικοί, ωστόσο, δεν θεωρούν πειστική αυτή την εκδοχή και διερευνούν εάν είχε βοήθεια.