Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
15.10.2025 | 21:53
Αναγκαστική προσγείωση για το αεροπλάνο που μετέφερε τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας
15.10.2025 | 20:54
ΕΔΕ για περιστατικό ξυλοδαρμού μαθητή σε δημοτικό σχολείο στη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 15 Οκτωβρίου 2025 | 20:48
Ο 22χρονος επιστρέφει στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Βίντεο ντοκουμέντο

Το MEGA έχει εξασφαλίσει βίντεο κατά την επιστροφή του φερόμενου ως εκτελεστή στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά την δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας

Σύνταξη
Vita.gr
Αλληλεξάρτηση στις σχέσεις ή αλλιώς «κράταμε να σε κρατώ»

Αλληλεξάρτηση στις σχέσεις ή αλλιώς «κράταμε να σε κρατώ»

Ένα ακόμα βίντεο ντοκουμέντο έρχεται στο φως της δημοσιότητας με τις κινήσεις του 22χρονου, ο οποίος μετά το έγκλημα στη Φοινικούνται επέστρεψε στην Αθήνα με το λευκό σκούτερ.

Στο βιντεοληπτικό υλικό διακρίνεται ο νεαρός άνδρας, να κινείται τα ξημερώματα της 6ης Οκτωβρίου σε δρόμο της Καλλιθέας λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του.

Άφησε σε άλλη περιοχή το σκούτερ

Φέρεται να έχει εγκαταλείψει σε άλλη περιοχή το χαρακτηριστικό λευκό σκούτερ και επέστρεψε με τα πόδια στο σπίτι του. Όπως φαίνεται στις εικόνες φοράει αθλητικά παπούτσια, τζιν παντελόνι ενώ στο χέρι του κρατάει ένα μαύρο κράνος.

Στο μεταξύ ενώπιον των εισαγγελικών αρχών Καλαμάτας οδηγήθηκαν, λίγο πριν τις 6.30 το απόγευμα, οι δύο συλληφθέντες για την άγρια διπλή δολοφονία που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, 5 Οκτωβρίου, σε κάμπινγκ της περιοχής.

Βαριές κατηγορίες

Άκουσαν τις βαριές κατηγορίες που τους αποδίδονται και ζήτησαν – και έλαβαν – προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή το μεσημέρι.

Ο φερόμενος ως δράστης κατηγορείται για:

  • Φυσική αυτουργία σε ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή,
  • Συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας,
  • Παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Από την πλευρά του, ο συνήγορός του υποστήριξε πως ο πελάτης του δεν έχει καμία σχέση με όπλα και δεν είναι αυτός που πυροβόλησε.

Ο δεύτερος 22χρονος, καθ’ ομολογίαν συνεργός, κατηγορείται για:

  • Ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή,
  • Φυσική αυτουργία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας,
  • Ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο δικηγόρος του ανέφερε πως ο κατηγορούμενος δεν μπήκε ποτέ στο κάμπινγκ, ενώ για τον ισχυρισμό ότι έφυγε κολυμπώντας από τη Φοινικούντα προς την Καλαμάτα, τόνισε πως ο πελάτης του έχει υπηρετήσει στις ειδικές δυνάμεις και είχε τη φυσική ικανότητα να το επιχειρήσει.

Οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν την υπόθεση, καθώς υπάρχουν ακόμη κενά στα στοιχεία, ενώ κρίσιμη θεωρείται η διαδικασία ανοίγματος των τηλεφωνικών συνδέσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται και άλλα άτομα πίσω από τη διπλή άγρια δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Business
Moody's: Αναβάθμιση της Intralot σε B2 με σταθερό outlook

Moody’s: Αναβάθμιση της Intralot σε B2 με σταθερό outlook

Vita.gr
Αλληλεξάρτηση στις σχέσεις ή αλλιώς «κράταμε να σε κρατώ»

Αλληλεξάρτηση στις σχέσεις ή αλλιώς «κράταμε να σε κρατώ»

Business
ΕΧΑΕ: Εγκρίθηκε από το ΔΣ η δημόσια πρόταση της Euronext

ΕΧΑΕ: Εγκρίθηκε από το ΔΣ η δημόσια πρόταση της Euronext

inWellness
Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
inTown
Παρών ο Αντώνης Σαμαράς στην εκδήλωση προς τιμήν της Ψαρούδα – Μπενάκη με όλο το «καραμανλικό μπλοκ»
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Παρών ο Αντώνης Σαμαράς στην εκδήλωση προς τιμήν της Ψαρούδα – Μπενάκη με όλο το «καραμανλικό μπλοκ»

Την εκδήλωση διοργάνωσε η Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών προς τιμήν της πρώτης γυναίκας προέδρου της Βουλής (η οποία εξελέγη επί κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή).

Σύνταξη
Στον εισαγγελέα Καλαμάτας οι δύο συλληφθέντες για το έγκλημα στη Φοινικούντα – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή
Ελλάδα 15.10.25 Upd: 19:23

Στον εισαγγελέα Καλαμάτας οι δύο συλληφθέντες για το έγκλημα στη Φοινικούντα – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή

Σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί αναπαράσταση της δολοφονικής επίθεσης στη Φοινικούντα πριν την απολογία των δύο συλληφθέντων

Σύνταξη
Κύκλωμα διέπραττε πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του Ε.Φ.Κ.Α. και φοροδιαφυγή, μέσω εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων
Ελλάδα 15.10.25

Κύκλωμα διέπραττε πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του Ε.Φ.Κ.Α. και φοροδιαφυγή, μέσω εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων

Η αστυνομία προχώρησε σε έξι συλλήψεις - Το κύκλωμα λειτουργούσε από το 2014 και η συνολική ζημία σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου ξεπερνά τα -2.190.000- ευρώ

Σύνταξη
Και νέα έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι στην Ινδονησία – Τι είναι το «λαχάρ» που απειλεί τώρα την περιοχή
Τέφρα σε ύψος 10 χλμ 15.10.25

Και νέα έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι στην Ινδονησία – Τι είναι το «λαχάρ» που απειλεί τώρα την περιοχή

Το μεγάλο ηφαίστειο στο νησί Φλόρες στην Ινδονησία άρχισε να εκρήγνυται τα ξημερώματα, χωρίς αυτή τη φορά να προκαλέσει ακυρώσεις πτήσεων.

Σύνταξη
Καρέ-καρέ ληστεία «τσαντάκια» – Παρίστανε τον διανομέα και τραβούσε με βία τις τσάντες γυναικών
Νίκαια 14.10.25

Καρέ-καρέ ληστεία «τσαντάκια» – Παρίστανε τον διανομέα και τραβούσε με βία τις τσάντες γυναικών

Φόβος και τρόμος για ανυποψίαστες γυναίκες είχε γίνει στις δυτικές συνοικίες, ένας 41χρονος άνδρας που, προσποιούνταν τον διανομέα και έκλεβε τις τσάντες τους.

Σύνταξη
Νέο ρεκόρ για την Τέιλορ Σουίφτ: Όλα τα τραγούδια του «The Life of a Showgirl» κατακτούν το Billboard Hot 100
Φαινόμενο 14.10.25

Νέο ρεκόρ για την Τέιλορ Σουίφτ: Όλα τα τραγούδια του «The Life of a Showgirl» κατακτούν το Billboard Hot 100

Η Τέιλορ Σουίφτ γράφει ξανά ιστορία με όλα τα τραγούδια του νέου της άλμπουμ «The Life of a Showgirl» να βρίσκονται στις 12 πρώτες θέσεις του Billboard Hot 100, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ

Σύνταξη
Βέλγιο: Πάνω από 100.000 διαδηλωτές στις Βρυξέλλες κατά των μέτρων λιτότητας – Ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων
Γενική απεργία 14.10.25

Πάνω από 100.000 διαδηλωτές στις Βρυξέλλες κατά των μέτρων λιτότητας - Ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων

Όλες οι πτήσεις αναχωρήσεων και σχεδόν οι μισές πτήσεις αφίξεων έχουν ακυρωθεί στο αεροδρόμιο Zaventem των Βρυξελλών, επηρεάζοντας συνολικά 48.000 επιβάτες

Σύνταξη
Aκτιβίστριες πέταξαν μπογιά σε πίνακα του Κολόμβου – Καταγγέλλουν την αποικιοκρατία και ζητούν δικαιοσύνη
Futuro Vegetal 13.10.25

Aκτιβίστριες πέταξαν μπογιά σε πίνακα του Κολόμβου – Καταγγέλλουν την αποικιοκρατία και ζητούν δικαιοσύνη

Η παρέμβαση των ακτιβιστριών πραγματοποίθηκε την 12η Οκτωβρίου - ημέρα που η Ισπανία γιορτάζει την απόβαση του Κολόμβου στην Αμερική.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Eurovision: Κανένα θέμα για τη συμμετοχή του Ισραήλ μετά τις εξελίξεις στη Γάζα λέει η EBU
Ξεκαθάρισμα 13.10.25

Eurovision: Κανένα θέμα για τη συμμετοχή του Ισραήλ μετά τις εξελίξεις στη Γάζα λέει η EBU

Οι διοργανωτές του μουσικού διαγωνισμού της Eurovision δεν θα συνεδριάσουν διαδικτυακά τον Νοέμβριο προκειμένου να ψηφίσουν για τη συμμετοχή του Ισραήλ, μετά τις «εξελίξεις» στη Μέση Ανατολή,

Σύνταξη
Με λαμπρότητα η τελετή έπαρσης της σημαίας στην Ακρόπολη – 81 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας
Ελλάδα 12.10.25

Με λαμπρότητα η τελετή έπαρσης της σημαίας στην Ακρόπολη – 81 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας

Η απελευθέρωση της Αθήνας στις 12 Οκτωβρίου 1944 σηματοδότησε την αρχή του τέλους της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα - Οι δυνάμεις των Ναζί αποχώρησαν από την πόλη έπειτα από 1.264 ημέρες κατοχής

Σύνταξη
Στα «γαλανόλευκα» το κέντρο της Κοπεγχάγης: «Κατάληψη» από τους Έλληνες φιλάθλους πριν το ματς με τη Δανία (vids)
Ποδόσφαιρο 12.10.25

Στα «γαλανόλευκα» το κέντρο της Κοπεγχάγης: «Κατάληψη» από τους Έλληνες φιλάθλους πριν το ματς με τη Δανία (vids)

Η Ελλάδα θα έχει τη στήριξη των φιλάθλων της στο ματς με τη Δανία (12/10, 21:45) και ήδη από το πρωί έχει ξεκινήσει το τραγούδι σε σημεία της πόλης.

Σύνταξη
Άρης: Ανεβάζουν ρυθμούς ενόψει Παναθηναϊκού Ράτσιτς και Μεντίλ
Μπάσκετ 15.10.25

Άρης: Ανεβάζουν ρυθμούς ενόψει Παναθηναϊκού Ράτσιτς και Μεντίλ

Βελτιώνεται η κατάσταση των Ράτσιστς και Μεντίλ που ταλαιπωρήθηκαν από τραυματισμούς το προηγούμενο διάστημα, με τις πιθανότητες να προλάβουν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό να είναι αυξημένες.

Σύνταξη
Η κρυφή αιτία πίσω από πολλά διαζύγια – Πώς το μισθολογικό χάσμα προκαλεί τριγμούς στους γάμους
Κόσμος 15.10.25

Η κρυφή αιτία πίσω από πολλά διαζύγια – Πώς το μισθολογικό χάσμα προκαλεί τριγμούς στους γάμους

Δεν είναι λίγοι οι άντρες που επηρεάζονται βαθιά από τις μεγαλύτερες απολαβές της συζύγου τους, νιώθοντας ανησυχία και προκαλώντας προβλήματα που συχνά οδηγούν σε διαζύγια

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τεχνητή νοημοσύνη: Εφιαλτικές οι προβλέψεις για τα επόμενα 10 χρόνια – «Έρχεται τσουνάμι ανεργίας»
Δυστοπικές 15.10.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Εφιαλτικές οι προβλέψεις για τα επόμενα 10 χρόνια – «Έρχεται τσουνάμι ανεργίας»

Απότομη μείωση της απασχόλησης νεότερων επαγγελματιών σε εταιρείες που υιοθετούν την τεχνητή νοημοσύνη - «Μέχρι το 2040, πιθανότατα θα υπάρχουν περισσότερα ανθρωποειδή ρομπότ απ’ ό,τι άνθρωποι»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ξεχάστε τα ακριβά κρασιά, τα ρολόγια και τις επαύλεις: Γιατί οι υπερπλούσιοι εγκαταλείπουν τα πολυτελή αγαθά;
Διεθνής Οικονομία 15.10.25

Ξεχάστε τα ακριβά κρασιά, τα ρολόγια και τις επαύλεις: Γιατί οι υπερπλούσιοι εγκαταλείπουν τα πολυτελή αγαθά;

Η πολυτέλεια αλλάζει πρόσωπο: αυτά που κάποτε θεωρούνταν κορυφαία αγαθά χάνουν τη λάμψη τους. Τι παίρνει πλέον την θέση τους;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για κατάθεση Κουρμέντζα: «Με σιωπές, υπεκφυγές και αντιφάσεις, απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας»
Πολιτική 15.10.25

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για κατάθεση Κουρμέντζα: «Με σιωπές, υπεκφυγές και αντιφάσεις, απέφυγε να απαντήσει επί της ουσίας»

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ τοποθετήθηκαν σχετικά με την κατάθεση της Διευθύντριας Εσωτερικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, Σταυρούλας Κουρμέντζα, στην Εξεταστική Επιτροπή

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καρφιά» Κουρμέντζα σε Τυχεροπούλου για τα δεσμευμένα ΑΦΜ και μισόλογα για το σκάνδαλο
Εξεταστική 15.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καρφιά» Κουρμέντζα σε Τυχεροπούλου για τα δεσμευμένα ΑΦΜ και μισόλογα για το σκάνδαλο

Η κ. Κουρμέντζα αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για το αν θεωρεί σκάνδαλο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα χαρακτήρισε ελάχιστα φιλικές τις σχέσεις της με τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ολυμπιακός – ΝΕ Πατρών 20-4: Μία ακόμη επιβλητική νίκη και 3Χ3 για τις «ερυθρόλευκες»
Πόλο 15.10.25

Ολυμπιακός – ΝΕ Πατρών 20-4: Μία ακόμη επιβλητική νίκη και 3Χ3 για τις «ερυθρόλευκες»

Η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού ήταν και πάλι επιβλητική στο πρωτάθλημα, επικρατώντας της ομάδας της Πάτρας με το εμφατικό 20-4 για να κάνει το 3Χ3 και να συνεχίσει αήττητη.

Σύνταξη
Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη: «Σύμβολο ισότητας, έφερε την πιο ηχηρή επανάσταση σε έναν παραδοσιακά ανδροκρατούμενο χώρο»
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη: «Σύμβολο ισότητας, έφερε την πιο ηχηρή επανάσταση σε έναν παραδοσιακά ανδροκρατούμενο χώρο»

Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, έπλεξε το εγκώμιο της 'Αννας Ψαρούδα-Μπενάκη στην εκδήλωση της Παναθηναϊκής Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών που διοργανώθηκε προς τιμήν της.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν
Μπάσκετ 15.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν

LIVE: Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν για την 4η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ο… καθηγητής κύριος Χάαλαντ!
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Ο… καθηγητής κύριος Χάαλαντ!

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έγινε viral με το στυλ… καθηγητή και τσάντα Hermès αξίας 10.900 ευρώ – Τα χειροκροτήματα του Γιαμάλ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Επιβεβαιώνεται πως οι ΗΠΑ χτύπησαν σκάφος στην Καραϊβική με επιβαίνοντες από την Κολομβία
Κόσμος 15.10.25

Επιβεβαιώνεται πως οι ΗΠΑ χτύπησαν σκάφος στην Καραϊβική με επιβαίνοντες από την Κολομβία

Το CNN επιβεβαίωσε πως ένα από τα χτυπήματα των ΗΠΑ στην Καραϊβική αφορούσε επιβαίνοντες από την Κολομβία, δικαιώνοντας έτσι τον πρόεδρο της χώρας Γκουστάβο Πέτρο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η αύξηση των βάναυσων επιθέσεων των Ισραηλινών εποίκων σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη σε χάρτες
Παράνομοι εποικισμοί 15.10.25

Η αύξηση των βάναυσων επιθέσεων των Ισραηλινών εποίκων σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη σε χάρτες

Μόνο τους πρώτους οκτώ μήνες του 2025 έχουν σημειωθεί περισσότερες από 1.000 βίαιες επιθέσεις από παράνομους εποίκους στην Δυτική Όχθη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Αγαπώ τον Μωάμεθ»: Γιατί η Ινδία διώκει τους μουσουλμάνους της χώρας;
Κόσμος 15.10.25

«Αγαπώ τον Μωάμεθ»: Γιατί η Ινδία διώκει τους μουσουλμάνους της χώρας;

Περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι στην Ινδία έχουν κατηγορηθεί, καθώς η αρχική προσπάθεια περιορισμού της ελευθερίας της έκφρασης έχει προκαλέσει ευρύτερες διαμαρτυρίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τo εμβληματικό t-shirt της Vivienne Westwood με τα γυναικεία στήθη επιστρέφει (για καλό σκοπό)
Κληρονομιά 15.10.25

Τo εμβληματικό t-shirt της Vivienne Westwood με τα γυναικεία στήθη επιστρέφει (για καλό σκοπό)

Η εγγονή της Vivienne Westwood, Cora Corré, ανακοίνωσε ένα νέο πρότζεκτ, το οποίο επαναπροσδιορίζει κομμάτια από το αρχείο της σχεδιάστριας, με τα έσοδα να πηγαίνουν σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μέγαρο Μαξίμου: Επιμένει στην καταστολή, μισό βήμα πίσω για το σβήσιμο των ονομάτων
Πολιτική Γραμματεία 15.10.25

Μέγαρο Μαξίμου: Επιμένει στην καταστολή, μισό βήμα πίσω για το σβήσιμο των ονομάτων

O κυβερνητικός εκπρόσωπος από τη μία είπε ότι η κυβέρνηση δε θα κάνει «μια επιθετική κίνηση» να σβήσει τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών από τον Άγνωστο Στρατιώτη, όμως επέμεινε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει οποιαδήποτε μορφή διαμαρτυρίας στο σημείο. Τι σχεδιάζει το Μαξίμου

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
