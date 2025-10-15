Ο 22χρονος επιστρέφει στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Βίντεο ντοκουμέντο

Ένα ακόμα βίντεο ντοκουμέντο έρχεται στο φως της δημοσιότητας με τις κινήσεις του 22χρονου, ο οποίος μετά το έγκλημα στη Φοινικούνται επέστρεψε στην Αθήνα με το λευκό σκούτερ.

Στο βιντεοληπτικό υλικό διακρίνεται ο νεαρός άνδρας, να κινείται τα ξημερώματα της 6ης Οκτωβρίου σε δρόμο της Καλλιθέας λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι του.

Άφησε σε άλλη περιοχή το σκούτερ

Φέρεται να έχει εγκαταλείψει σε άλλη περιοχή το χαρακτηριστικό λευκό σκούτερ και επέστρεψε με τα πόδια στο σπίτι του. Όπως φαίνεται στις εικόνες φοράει αθλητικά παπούτσια, τζιν παντελόνι ενώ στο χέρι του κρατάει ένα μαύρο κράνος.

Στο μεταξύ ενώπιον των εισαγγελικών αρχών Καλαμάτας οδηγήθηκαν, λίγο πριν τις 6.30 το απόγευμα, οι δύο συλληφθέντες για την άγρια διπλή δολοφονία που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, 5 Οκτωβρίου, σε κάμπινγκ της περιοχής.

Βαριές κατηγορίες

Άκουσαν τις βαριές κατηγορίες που τους αποδίδονται και ζήτησαν – και έλαβαν – προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή το μεσημέρι.

Ο φερόμενος ως δράστης κατηγορείται για:

Φυσική αυτουργία σε ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή,

Συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας,

Παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Από την πλευρά του, ο συνήγορός του υποστήριξε πως ο πελάτης του δεν έχει καμία σχέση με όπλα και δεν είναι αυτός που πυροβόλησε.

Ο δεύτερος 22χρονος, καθ’ ομολογίαν συνεργός, κατηγορείται για:

Ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή,

Φυσική αυτουργία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας,

Ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο δικηγόρος του ανέφερε πως ο κατηγορούμενος δεν μπήκε ποτέ στο κάμπινγκ, ενώ για τον ισχυρισμό ότι έφυγε κολυμπώντας από τη Φοινικούντα προς την Καλαμάτα, τόνισε πως ο πελάτης του έχει υπηρετήσει στις ειδικές δυνάμεις και είχε τη φυσική ικανότητα να το επιχειρήσει.

Οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν την υπόθεση, καθώς υπάρχουν ακόμη κενά στα στοιχεία, ενώ κρίσιμη θεωρείται η διαδικασία ανοίγματος των τηλεφωνικών συνδέσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται και άλλα άτομα πίσω από τη διπλή άγρια δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.