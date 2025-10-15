newspaper
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
Μεσσηνία: Στον εισαγγελέα Καλαμάτας οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για το έγκλημα στη Φοινικούντα
Ελλάδα 15 Οκτωβρίου 2025 | 18:55

Μεσσηνία: Στον εισαγγελέα Καλαμάτας οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για το έγκλημα στη Φοινικούντα

Στους δύο 22χρονους θα απαγγελθούν βαρύτατες κατηγορίες ενώ αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν

Σύνταξη
Στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας οδηγήθηκαν αργά το απόγευμα της Τετάρτης οι δύο 22χρονοι που κατηγορούνται για τη διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες οι δύο νεαροί οδηγήθηκαν στις εισαγγελικές Αρχές με οχήματα της Ασφάλειας και πέρασαν στο πάρκινγκ χωρίς καταγραφούν από τις τηλεοπτικές κάμερες

Στους δύο κατηγορούμενες αναμένεται να απαγγελθούν βαρύτατες κατηγορίες και στη συνέχεια αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον αρμόδιο ανακριτή.

Σύμφωνα με τις προανακριτικές τους καταθέσεις στην Αστυνομία, και οι δύο αρνούνται τον ρόλο του εκτελεστή κατηγορώντας ο ένας τον άλλον για τους πυροβολισμούς και της δολοφονίες των δύο ανδρών στο κάμπινγκ το βράδυ της Κυριακής, 5 Οκτωβρίου.

Ο 22χρονος που εμφανίστηκε πρώτος στις Αρχές και παραδόθηκε υποστήριξε τα εξής: «Ο φίλος μου ήταν αυτός που μπήκε μέσα στη ρεσεψιόν και πυροβόλησε. Μου είπε ότι το έκανε γιατί δέχτηκε επίθεση και προσπάθησε να αμυνθεί».

Από την πλευρά του, ο 22χρονος που συνελήφθη αργότερα έξω από το σπίτι του στην Καλλιθέαμ ως ο εκτελεστής, υποδεικνύει τον φίλο του ως δολοφόνο:

«Δεν είχα λόγο να σκοτώσω κανέναν. Πήγα για τα λεφτά. Ο άλλος μπήκε μέσα και άρχισε να πυροβολεί. Εγώ δεν ήμουν μπροστά στη σκηνή του εγκλήματος».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Υπουργείο Οικονομικών: Γιατί αλλάζει το πλαίσιο για τις δημόσιες προτάσεις και τις διαγραφές μετοχών

Υπουργείο Οικονομικών: Γιατί αλλάζει το πλαίσιο για τις δημόσιες προτάσεις και τις διαγραφές μετοχών

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τρίτη ημέρα πτώσης για το ΧΑ, κάτω και από τις 2.050 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τρίτη ημέρα πτώσης για το ΧΑ, κάτω και από τις 2.050 μονάδες

inWellness
Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
inTown
Ηλιούπολη: Συνελήφθησαν δύο 16χρονοι που λήστευαν περίπτερα με την απειλή όπλου στα νότια προάστια
Ελλάδα 15.10.25

Ηλιούπολη: Συνελήφθησαν δύο 16χρονοι που λήστευαν περίπτερα με την απειλή όπλου στα νότια προάστια

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής έβαλε τέλος στη δράση 2 ανηλίκων οι οποίοι διέπρατταν ληστείες σε βάρος υπαλλήλων περιπτέρων σε περιοχές των Νοτίων Προαστίων

Σύνταξη
Μεσσηνία: Η διαδρομή που ισχυρίζεται ότι έκανε ο 22χρονος συνεργός μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα
Ελλάδα 15.10.25

Μεσσηνία: Η διαδρομή που ισχυρίζεται ότι έκανε ο 22χρονος συνεργός μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Οι ισχυρισμοί του 22χρονου ότι από την Φοινικούντα πήγε στην Καλαμάτα κολυμπώντας δεν γίνονται πιστευτοί και εξετάζεται το ενδεχόμενο κάποιος τρίτος να τον φυγάδευσε

Σύνταξη
Κύκλωμα διέπραττε πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του Ε.Φ.Κ.Α. και φοροδιαφυγή, μέσω εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων
Ελλάδα 15.10.25

Κύκλωμα διέπραττε πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του Ε.Φ.Κ.Α. και φοροδιαφυγή, μέσω εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων

Η αστυνομία προχώρησε σε έξι συλλήψεις - Το κύκλωμα λειτουργούσε από το 2014 και η συνολική ζημία σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου ξεπερνά τα -2.190.000- ευρώ

Σύνταξη
Τέμπη: Αναβλήθηκε για τις 30 Οκτωβρίου η δίκη για τα βίντεο φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας
Ελλάδα 15.10.25

Τέμπη: Αναβλήθηκε για τις 30 Οκτωβρίου η δίκη για τα βίντεο φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας

Αναβλήθηκε για την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά στα βίντεο της φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας για τα Τέμπη.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Ποιοι είναι οι δύο 22χρονοι που συνελήφθησαν για το έγκλημα – Ο ένας δείχνει τον άλλον για τους πυροβολισμούς
Ελλάδα 15.10.25

Μεσσηνία: Ποιοι είναι οι δύο 22χρονοι που συνελήφθησαν για το έγκλημα – Ο ένας δείχνει τον άλλον για τους πυροβολισμούς

Οι δύο νεαροί από φίλοι πλέον αλληλοκατηγορούνται για το έγκλημα στο κάμπινγκ - Συγκλονισμένοι δηλώνουν όσοι γνωρίζουν τους 22χρονους στην Καλλιθέα όπου έμεναν

Σύνταξη
Τέλος στις ουρές στα πρωτοδικεία για τις διαθήκες – Τι αλλάζει από 1η Νοεμβρίου
Ελλάδα 15.10.25

Τέλος στις ουρές στα πρωτοδικεία για τις διαθήκες - Τι αλλάζει από 1η Νοεμβρίου

Η δημοσίευση των διαθηκών περνά σε νέα εποχή  με την πλατφόρμα να  λειτουργεί υπό την εποπτεία  του  Συμβολαιογραφικού  Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κοζάνη: Ισόβια κάθειρξη στον δράστη της επίθεσης με τσεκούρι στη ΔΟΥ
Καταπέλτης η εισαγγελέας 15.10.25

Ισόβια κάθειρξη στον δράστη της επίθεσης με τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης - Δήλωσε αμετανόητος

Θυμό για την κρατική βία επικαλέστηκε ο δράστης για την επίθεση με τσεκούρι το 2020 μέσα στην Εφορία, με έναν νεκρό και τρεις τραυματίες - «Δεν μετανιώνω» δήλωσε μέσα στο δικαστήριο

Σύνταξη
Μαθητές έδειραν 11χρονο στο σχολείο – «Μάθετέ του να μη δίνει σημασία» είπε στη μητέρα του η διευθύντρια
Στη Θεσσαλονίκη 15.10.25

Μαθητές έδειραν 11χρονο στο σχολείο - «Μάθετέ του να μη δίνει σημασία» είπε στη μητέρα του η διευθύντρια

Το περιστατικό σημειώθηκε σε δημοτικό σχολείο στη Θεσσαλονίκη - Όταν ο πατέρας ζήτησε εξηγήσεις, του είπαν ότι ο γιος του «δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος, θα ήθελε να χτυπήσετε εσείς τα άλλα παιδάκια»

Σύνταξη
Νοσοκομείο Αττικόν: Ξύλο και χημικά στους υγειονομικούς που διαμαρτύρονταν κατά την επίσκεψη Μητσοτάκη
Ελλάδα 15.10.25

Ξύλο και χημικά στους υγειονομικούς του «Αττικόν» που διαμαρτύρονταν κατά την επίσκεψη Μητσοτάκη - Γεωργιάδη

Σκηνές απείρου κάλους εκτυλίχθηκαν στο «Αττικόν» με τα ΜΑΤ να προσπαθούν να διαλύσουν τη συγκέντρωση υγειονομικών που ήθελαν να διαμαρτυρηθούν για την κατάσταση του νοσοκομείου στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Σύνταξη
Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 27χρονος που απέδρασε τον Σεπτέμβριο από τις φυλακές Κασσάνδρας
Στη Βοιωτία 15.10.25

Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 27χρονος που απέδρασε τον Σεπτέμβριο από τις φυλακές Κασσάνδρας

Ο 27χρονος που είχε αποδράσει από τις φυλακές Κασσάνδρας χθες Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, σε περιοχή της Βοιωτίας. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι replica και ένα κινητό τηλέφωνο

Σύνταξη
ΠΑΓΝΗ: «Όσο αναπνέει, ελπίζουμε» – Συγκρατημένη αισιοδοξία των γιατρών για την 3χρονη που βρέθηκε σε πισίνα
Κρίσιμες ώρες 15.10.25

«Όσο αναπνέει, ελπίζουμε» - Συγκρατημένη αισιοδοξία των γιατρών στο ΠΑΓΝΗ για την 3χρονη που βρέθηκε σε πισίνα

Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα το χειρουργείο στο κοριτσάκι, μετά τα ίχνη εγκεφαλικής λειτουργίας που φάνηκαν στη νέα αξονική - Παραμένει στη ΜΕΘ το παιδί - Τι δήλωσε ο διοικητής του ΠΑΓΝΗ

Σύνταξη
Μόρνος: Νέα υποχώρηση των νερών της λίμνης – Ιστορικό χαμηλό 10ετίας στις βροχές, λέει ο Λαγουβάρδος
Καμπανάκι 15.10.25

Νέα υποχώρηση των νερών του Μόρνου - Για ιστορικό χαμηλό 10ετίας στις βροχοπτώσεις κάνει λόγο ο Λαγουβάρδος

Ο Μόρνος στην επιφάνειά του παρουσιάζει μείωση κατά 44% σχετικά με τον μέσο όρο της έκτασής της για τον Οκτώβριο την περίοδο 2016-2024, εξηγεί μεταξύ άλλων ο Κώστας Λαγουβάρδος

Σύνταξη
Πήρε εξιτήριο από τον Ευαγγελισμό ο Πάνος Ρούτσι
Κρίσιμη εβδομάδα 15.10.25

Πήρε εξιτήριο από τον Ευαγγελισμό ο Πάνος Ρούτσι - Τι έδειξαν οι εξετάσεις

Ο Πάνος Ρούτσι είχε νιώσει έντονη αδιαθεσία στη διάρκεια συγκέντρωσης στο Σύνταγμα για τα 57 θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη - Μετά τις εξετάσεις που του έγιναν, επέστρεψε σπίτι του για πλήρη ανάρρωση

Σύνταξη
Νέο Ηράκλειο: Πατέρας εισέβαλε στην επιχείρηση που εργαζόταν η κόρη του και την ξυλοκόπησε άγρια (βίντεο)
Ενδοοικογενειακή βία 15.10.25

Πατέρας εισέβαλε στην επιχείρηση που εργαζόταν η κόρη του και την ξυλοκόπησε άγρια (βίντεο)

Οικονομικές διαφορές πίσω από τη σοκαριστική επίθεση στο Νέο Ηράκλειο - Η κοπέλα κατέθεσε ότι λεκτική βία δέχεται εδώ και χρόνια από τον πατέρα της, αλλά πρώτη φορά η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου

Σύνταξη
Οι συγκρούσεις αναγκάζουν 300.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν το Νότιο Σουδάν – Φόβοι για εμφύλιο πόλεμο
Κόσμος 15.10.25

Οι συγκρούσεις αναγκάζουν 300.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν το Νότιο Σουδάν – Φόβοι για εμφύλιο πόλεμο

Η ανανέωση των συγκρούσεων μεταξύ των αντιπάλων ηγετών αναγκάζει μαζική έξοδο πέρα από τα σύνορα του Νοτίου Σουδάν, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για επέκταση του πολέμου

Σύνταξη
«Άμεσες επιπτώσεις»: Πώς το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης επηρεάζει τις διεθνείς κλιματικές πολιτικές
Κόσμος 15.10.25

«Άμεσες επιπτώσεις»: Πώς το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης επηρεάζει τις διεθνείς κλιματικές πολιτικές

Από ακυρωμένα ηλιακά έργα μέχρι αύξηση της ρύπανσης – πώς το shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ απειλεί τους κλιματικούς στόχους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στο πλευρό του απολυμένου Γιάννη Σφαιρόπουλου ο Σκαριόλο: «Εντελώς παράλογη απόφαση»
Μπάσκετ 15.10.25

Στο πλευρό του απολυμένου Γιάννη Σφαιρόπουλου ο Σκαριόλο: «Εντελώς παράλογη απόφαση»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο χαρακτήρισε παράλογη την απόφαση του Ερυθρού Αστέρα να απολύσει τον Γιάννη Σφαιρόπουλο, από την τεχνική ηγεσία της ομάδας του Βελιγραδίου.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η Μάρω Κοντού σε μια εξομολόγηση ζωής: «Θα μ’ άρεσε να είμαι μια ανώνυμη»
Buongiorno 15.10.25

Η Μάρω Κοντού σε μια εξομολόγηση ζωής: «Θα μ’ άρεσε να είμαι μια ανώνυμη»

Η Μάρω Κοντού άνοιξε την καρδιά της στη Φαίη Σκορδά, μιλώντας με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τη ζήλια, την αυτοπεποίθηση, τη φιλαρέσκεια και τη βαθιά ανάγκη της —πλέον— για ανωνυμία

Σύνταξη
Το ποδόσφαιρο αλλάζει οθόνη, η UEFA εγκαινιάζει την εποχή του streaming
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Το ποδόσφαιρο αλλάζει οθόνη, η UEFA εγκαινιάζει την εποχή του streaming

Από το 2027 η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης περνά σε νέο μοντέλο μετάδοσης, με παγκόσμιο πακέτο streaming, νέο αγωνιστικό ημερολόγιο και φαντασμαγορική τελετή έναρξης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ευρώπη: Πόσο κοστίζει το αμυντικό τείχος – Το σχέδιο της Κομισιόν και οι αμφιβολίες
Κούρσα εξοπλισμών 15.10.25

Πόσο κοστίζει το αμυντικό τείχος της Ευρώπης - Το σχέδιο της Κομισιόν και οι αμφιβολίες που γεννά

Η πρόταση, η οποία εκπονήθηκε από την Κομισιόν, εκτελεστικό βραχίονα της ΕΕ, προβλέπει πλήρη αναθεώρηση του στρατιωτικού σχεδιασμού και των προμηθειών της ΕΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Οι αόρατες ανισότητες της Ευρώπης: Οι γυναίκες με αναπηρία στο σταυροδρόμι των διακρίσεων
ΕΕ 15.10.25

Οι αόρατες ανισότητες της Ευρώπης: Οι γυναίκες με αναπηρία στο σταυροδρόμι των διακρίσεων

Πίσω από τους αριθμούς και τις πολιτικές δηλώσεις, εκατομμύρια γυναίκες με αναπηρία στην Ευρώπη εξακολουθούν να παλεύουν καθημερινά για αξιοπρέπεια, ανεξαρτησία και ίσα δικαιώματα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κύκλωμα διέπραττε πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του Ε.Φ.Κ.Α. και φοροδιαφυγή, μέσω εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων
Ελλάδα 15.10.25

Κύκλωμα διέπραττε πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του Ε.Φ.Κ.Α. και φοροδιαφυγή, μέσω εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων

Η αστυνομία προχώρησε σε έξι συλλήψεις - Το κύκλωμα λειτουργούσε από το 2014 και η συνολική ζημία σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου ξεπερνά τα -2.190.000- ευρώ

Σύνταξη
Η Νάταλι Πόρτμαν αναλογίζεται το πώς η Νταϊάν Κίτον άλλαξε τον κινηματογράφο – «Νευρωτικές, αστείες γυναίκες»
Παράξενες 15.10.25

Η Νάταλι Πόρτμαν αναλογίζεται το πώς η Νταϊάν Κίτον άλλαξε τον κινηματογράφο – «Νευρωτικές, αστείες γυναίκες»

«Έδωσε στους γυναικείους χαρακτήρες την ευκαιρία να είναι τόσο πολύπλοκοι όσο οι ανδρικοί που βλέπουμε συνήθως» είπε η Νάταλι Πόρτμαν, αναφερόμενη στην κινηματογραφική κληρονομιά της Νταϊάν Κίτον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι (νέες) μεγάλες προσδοκίες
On Field 15.10.25

Οι (νέες) μεγάλες προσδοκίες

Οι Άγγλοι βλέπουν στο πρόσωπο του Τούχελ, τον προπονητή που μπορεί να οδηγήσει τα «λιοντάρια» στην κατάκτηση του Μουντιάλ…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Οι 100 κορυφαίοι στο NBA από το «Bleacher Report»: Η θέση του Γιάννης Αντετοκούνμπο – Έκπληξη με Ντουράντ
Μπάσκετ 15.10.25

Αυτοί είναι οι 100 κορυφαίοι στο NBA: Η θέση του Γιάννη και η έκπληξη με Ντουράντ

Λίγο πριν τo τζάμπολ της κανονικής περιόδου στο ΝΒΑ, το Bleacher Report δημοσίευσε λίστα με το Top-100 των παικτών της νέας σεζόν και «τοποθέτησε» τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Εκτός 10άδας ο Ντουράντ!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Βασιλικό Βατερλό για τον Έπσταϊν: Γουίλιαμ εναντίον Καρόλου για τον Άντριου – «Εξορία και ολοκληρωτικός αποκλεισμός»
Ανταρσία 15.10.25

Βασιλικό Βατερλό για τον Έπσταϊν: Γουίλιαμ εναντίον Καρόλου για τον Άντριου – «Εξορία και ολοκληρωτικός αποκλεισμός»

«Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ είναι έξαλλος. Πιέζει ενεργά για να εξασφαλίσει ότι ο Άντριου θα είναι 'πλήρως αποκλεισμένος' από όλες και κάθε οικογενειακή δραστηριότητα μετά τις νέες αποκαλύψεις για τον Έπσταϊν» σημειώνει το Fox

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μέσω Linkedin έτοιμος για την Primera
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Μέσω Linkedin έτοιμος για την Primera

Η ιστορία του τερματοφύλακα που βρήκε ομάδα μέσω LinkedIn: Από την καραντίνα στη Βραζιλία στην κορυφή του Κάδιθ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Aκατάλληλο Περιεχόμενο: To Instagram περιορίζει τι βλέπουν οι ανήλικοι χρήστες
PG-13 15.10.25

Aκατάλληλο Περιεχόμενο: To Instagram περιορίζει τι βλέπουν οι ανήλικοι χρήστες

Η Meta εισάγει νέα φίλτρα τύπου PG-13 στο Instagram, περιορίζοντας την πρόσβαση των ανηλίκων σε ακατάλληλο περιεχόμενο — μια κίνηση που έρχεται εν μέσω αυξανόμενης πίεσης για την ασφάλεια των εφήβων στο διαδίκτυο

Σύνταξη
Ντόρσεϊ: «Απόλυτος σεβασμός στον Παπανικολάου, είναι θρύλος του Ολυμπιακού» (vid)
Euroleague 15.10.25

Ντόρσεϊ: «Απόλυτος σεβασμός στον Παπανικολάου, είναι θρύλος του Ολυμπιακού» (vid)

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δηλώνει έτοιμος για την πρόκληση του αγώνα κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, κατά τον οποίο ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να επιστρέψει στις νίκες στην Ευρωλίγκα, με τον ομογενή γκαρντ να αποθεώνει παράλληλα και το αρχηγό της ομάδας, Κώστα Παπανικολάου.

Σύνταξη
Τέλος στις ουρές στα πρωτοδικεία για τις διαθήκες – Τι αλλάζει από 1η Νοεμβρίου
Ελλάδα 15.10.25

Τέλος στις ουρές στα πρωτοδικεία για τις διαθήκες - Τι αλλάζει από 1η Νοεμβρίου

Η δημοσίευση των διαθηκών περνά σε νέα εποχή  με την πλατφόρμα να  λειτουργεί υπό την εποπτεία  του  Συμβολαιογραφικού  Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Στον Ολυμπιακό η Κατσάνου
Ποδόσφαιρο γυναικών 15.10.25

Στον Ολυμπιακό η Κατσάνου

Η ενίσχυση της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ολυμπιακού συνεχίζεται, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν την απόκτηση της Ελπίδας Κατσάνου.

Σύνταξη
