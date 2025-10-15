Μεσσηνία: Στον εισαγγελέα Καλαμάτας οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για το έγκλημα στη Φοινικούντα

Στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας οδηγήθηκαν αργά το απόγευμα της Τετάρτης οι δύο 22χρονοι που κατηγορούνται για τη διπλή δολοφονία σε κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες οι δύο νεαροί οδηγήθηκαν στις εισαγγελικές Αρχές με οχήματα της Ασφάλειας και πέρασαν στο πάρκινγκ χωρίς καταγραφούν από τις τηλεοπτικές κάμερες

Στους δύο κατηγορούμενες αναμένεται να απαγγελθούν βαρύτατες κατηγορίες και στη συνέχεια αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον αρμόδιο ανακριτή.

Σύμφωνα με τις προανακριτικές τους καταθέσεις στην Αστυνομία, και οι δύο αρνούνται τον ρόλο του εκτελεστή κατηγορώντας ο ένας τον άλλον για τους πυροβολισμούς και της δολοφονίες των δύο ανδρών στο κάμπινγκ το βράδυ της Κυριακής, 5 Οκτωβρίου.

Ο 22χρονος που εμφανίστηκε πρώτος στις Αρχές και παραδόθηκε υποστήριξε τα εξής: «Ο φίλος μου ήταν αυτός που μπήκε μέσα στη ρεσεψιόν και πυροβόλησε. Μου είπε ότι το έκανε γιατί δέχτηκε επίθεση και προσπάθησε να αμυνθεί».

Από την πλευρά του, ο 22χρονος που συνελήφθη αργότερα έξω από το σπίτι του στην Καλλιθέαμ ως ο εκτελεστής, υποδεικνύει τον φίλο του ως δολοφόνο:

«Δεν είχα λόγο να σκοτώσω κανέναν. Πήγα για τα λεφτά. Ο άλλος μπήκε μέσα και άρχισε να πυροβολεί. Εγώ δεν ήμουν μπροστά στη σκηνή του εγκλήματος».