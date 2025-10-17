Πολλά κενά εντοπίζουν οι αρχές στην υπόθεση του διπλού φονικού σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα. Οι δύο νεαροί 22 χρόνων που έχουν συλληφθεί αλληλοκατηγορούνται για το ποιος πάτησε τη σκανδάλη, ενώ οι αστυνομικοί δεν έχουν ακόμη αποκλείσει το ενδεχόμενο εμπλοκής κι άλλων προσώπων.

«Περιμένουμε αρκετές απαντήσεις από προανακριτικές ενέργειες που είχαν ήδη κάνει οι αστυνομικοί, όπως άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, βιντεοληπτικό υλικό που έχουμε στην κατοχή μας και δεν έχει αναλυθεί. Πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ότι εμπλέκονται ένα ή περισσότερα άτομα, κάτι που δεν έχει αποκλειστεί. Το κίνητρο όπως περιγράφεται στη δικογραφία είναι απόπειρα εκβίασης και απόσπασης ρημάτων, χωρίς να έχει αποδειχτεί κάτι μέχρι στιγμής», είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η διπλή δολοφονία να έγινε κατόπιν εντολής τρίτου προσώπου

Έγκλημα στη Φοινικούντα: Αναμένονται απαντήσεις από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η διπλή δολοφονία να έγινε κατόπιν εντολής τρίτου προσώπου. Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών ζήτησε άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου προκειμένου να προχωρήσει η έρευνα.

Όπως μεταδίδεται, προκύπτει ένα «περίεργο τρίγωνο επικοινωνίας» με δύο ακόμα άτομα να προστίθενται στον κύκλο των ερευνών. Ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός φαίνεται λίγα λεπτά πριν από το φονικό να καλεί κάποιον στο τηλέφωνο, κάτι που ανέφερε προφορικά στους αστυνομικούς ο φερόμενος φυσικός αυτουργός για τον φίλο του. Μάλιστα φαίνεται να προκύπτει ακόμη μία μυστηριώδης κλήση.

Σύμφωνα με στοιχεία της προανάκρισης, οι δύο συλληφθέντες – φίλοι από την Καλλιθέα είχαν μεταβεί στη Φοινικούντα με σκούτερ, λίγες ώρες πριν από το έγκλημα. Υλικό από κάμερες ασφαλείας, καθώς και τηλεφωνικές επικοινωνίες που προηγήθηκαν της δολοφονίας, οδήγησαν στην ταυτοποίησή τους.

Σε βίντεο–ντοκουμέντο, ο φερόμενος ως δράστης εμφανίζεται να επιστρέφει μόνος του στο σπίτι του στην Καλλιθέα, κρατώντας ένα κράνος στο χέρι, λίγες ώρες μετά το έγκλημα. Ο φερόμενος ως εκτελεστής συνελήφθη έξω από το σπίτι του, ενώ σε έρευνα που έγινε εντοπίστηκαν το κράνος και τα ρούχα που φορούσε την ημέρα του φονικού. Το όπλο του εγκλήματος και η μηχανή που χρησιμοποίησε για να διαφύγει δεν έχουν βρεθεί.

O φερόμενος ηθικός αυτουργός «ξεφορτώθηκε» το τηλέφωνο

Το τηλέφωνο του φερόμενου ως φυσικού αυτουργού είναι στη διάθεση των αρχών και αναλύεται, ενώ ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός που παραδόθηκε οικειοθελώς στην αστυνομία, φρόντισε να ξεφορτωθεί το κινητό του τηλέφωνο. Ισχυρίστηκε ότι βράχηκε και ότι το πέταξε σε υπόνομο στην περιοχή όταν έφυγε από το κάμπινγκ, όμως οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως ψεύδεται, καθώς το κινητό του εξέπεμπε σήμα έως την Αθήνα και κάποια στιγμή ενώ ήταν στην Καλλιθέα έπαψε να εκπέμπει.

O 22χρονος που κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός αρνείται τις κατηγορίες και φέρεται να μην έχει υπογράψει την απολογία του. Το σίγουρο είναι ότι έφτασαν μαζί το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Ένα λεπτό αργότερα, ένας εξ αυτών εισήλθε στο κάμπινγκ και σκότωσε. Στη συνέχεια εξήλθε και αποχώρησαν μαζί, αλλά λίγα μέτρα πιο κάτω πήραν διαφορετική πορεία.

Αν και ο 22χρονος κατηγορούμενος ως ηθικός αυτουργός ανέφερε ότι κίνητρο τους ήταν ο εκβιασμός για χρήματα και όχι η δολοφονία, οι Αρχές κρίνουν ότι πρόκειται για προμελετημένο έγκλημα. Κίνητρο φέρεται να είχε ο ίδιος, αφού έκανε λόγο για την σεξουαλική του κακοποίηση κατά το παρελθόν από τον επιχειρηματία που δολοφονήθηκε.