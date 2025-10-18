Μεσσηνία: Για κατάθεση έχει κληθεί ο εργοδότης του 22χρονου φερόμενου ως συνεργού

Μεθοδικά και αθόρυβα, οι Αρχές ξετυλίγουν το κουβάρι του διπλού φονικού που «πάγωσε» τη Μεσσηνία τη νύχτα της 5ης Οκτωβρίου. Ένα τηλεφώνημα αμέσως μετά το έγκλημα φαίνεται να ανοίγει νέους δρόμους στην έρευνα.

Ο ανιψιός του θύματος και μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας φέρεται να τηλεφώνησε σ΄ έναν κολλητό του φίλο. Έναν άνθρωπο που, όπως αποκαλύπτεται, είναι και ο εργοδότης του 22χρονου που κατηγορείται ως συνεργός του εκτελεστή.

Νέες εξηγήσεις για τ0 δρομολόγιο του 22χρονου

Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, τις επόμενες ώρες αναμένεται η κατάθεση του εργοδότη στις Αρχές.

Παράλληλα, σήμερα ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός στην δολοφονία αναμένεται να δώσει εξηγήσεις στις Αρχές, παρουσία του δικηγόρου του, σχετικά με τη διαδρομή που ακολούθησαν φεύγοντας από το σημείο της δολοφονίας στη Φοινικούντα.

Οι Αρχές θέλουν να διαπιστώσουν εάν επιβεβαιώνονται μέσα από τις κάμερες τα όσα έχουν ήδη καταθέσει οι δύο δράστες της υπόθεσης για τη διαδρομή που ακολούθησαν αλλά και για το πού πέταξαν το όπλο της δολοφονίας.

Η θήκη της κιθάρας

Ταυτόχρονα, η Αστυνομία αναζητά και την θήκη κιθάρας που φαίνεται να είχαν μαζί τους οι δύο δράστες όταν πήγαιναν στη Φοινικούντα. Μέσα σε αυτήν είχαν το φονικό όπλο, που δεν έχει εντοπιστεί ακόμα, και μια ξανθιά περούκα που φόρεσε ο δράστης της διπλής δολοφονίας.