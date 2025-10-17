Μεσσηνία: Μπορούν οι κληρονόμοι του επιστάτη να διεκδικήσουν την περιουσία που του άφησε ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ;

Τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του είχε καταθέσει την καινούργια διαθήκη του ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ που εκτελέστηκε μέσα στη ρεσεψιόν της επιχείρησής του μαζί με τον 62χρονο επιστάτη του το βράδυ της Κυριακής (5.10.25) στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας.

Η διαθήκη συντάχθηκε στις 2 Οκτωβρίου του 2025 και κατατέθηκε την ίδια μέρα στον συμβολαιογράφο. Σε αυτήν αφήνει μέρος της περιουσίας του και στον επιστάτη του κάμπινγκ, στον όποιο όπως διαπιστώνεται μέσα από μαρτυρίες και καταθέσεις συγγενών του, είχε μεγάλη αδυναμία.

Το ερώτημα με την περιουσία του επιστάτη

Ωστόσο, μετά τη δολοφονία και του ίδιου, δημιουργείται το ερώτημα ποιος θα πάρει το μεριδίου του θανόντα; Μπορούν να διεκδικήσουν την περιουσία οι κληρονόμοι του επιστάτη;

Ο δικηγόρος, Σπύρος Δημητρίου, και ο συμβολαιογράφος, Ιωάννης Κόνσουλας, απαντούν στο Live News.

«Οι κληρονόμοι του επιστάτη δεν μπορούν να επιφέρουν στα κληρονομικά τους δικαιώματα γιατί δεν ήρθε ποτέ με φυσικό τρόπο δηλαδή μέσω της αποδοχής κληρονομιάς η κληρονομιά αυτή στα χέρια του τετιμημένου προσώπου και εν προκειμένω του επιστάτη. Αν διεκδικήσουν οι συγγενείς οι κληρονόμοι του επιστάτη οποιαδήποτε κληρονομιά το πιο πιθανό είναι ότι αυτή η αγωγή δεν θα έχει καμία τύχη διότι όλα όπως είπα και πριν όλα έχουν λυθεί από το νόμο, εφόσον δεν ήρθε η κληρονομιά ποτέ στα χέρια του, εφόσον απεβίωσε ταυτόχρονα με τον 68χρονο δεν μπορούν να σκίσουν κανένα δικαίωμα οι κληρονόμοι ακόμη κι αν αυτός αναφέρθηκε στην διαθήκη», είπε ο δικηγόρος, Σπύρος Δημητρίου.

Ποιος απεβίωσε πρώτος

«Το κρίσιμο ζήτημα στην περίπτωση αυτή είναι να διαπιστώσουμε ποιος απεβίωσε πρώτος. Αν έφυγε πρώτος από τη ζωή ο ιδιοκτήτης του camping έστω και για λίγα λεπτά που αυτό σημαίνει ότι ο επιστάτης ήταν εν ζωή ενώ ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε πεθάνει τότε ο επιστάτης μπορεί να είναι σύμφωνα με την διαθήκη που γνωρίζουμε να είναι ο κληρονόμος του αποβιώσαντος ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Φυσικά οι κληρονόμοι του επιστάτη θα είναι αυτή που πλέον θα αποδεχτούν την κληρονομιά δεδομένο ότι ο ίδιος ο επιστάτης δεν είναι εν ζωή. Κληρονόμος μπορεί να γίνει εκείνος που κατά το χρόνο της επαγωγής της κληρονομιάς βρίσκεται εν ζωή.

»Στην αντίθετη περίπτωση αν θεωρήσουμε ότι έφυγε από τη ζωή πρώτος ο επιστάτης και στη συνέχεια ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ τότε ο επιστάτης και κληρονόμοι του δεν μπορεί να είναι κληρονόμοι σύμφωνα με τα όσα γράφονται στην διαθήκη. Αν ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ φανεί ότι πέθανε την ίδια ώρα με τον επιστάτη τότε ο επιστάτης δεν μπορεί να είναι κληρονόμος σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην διαθήκη», πρόσθεσε ο Ιωάννης Κόνσουλας.