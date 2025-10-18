newspaper
Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
18.10.2025 | 12:51
Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή
Τα δύο μέτωπα που ερευνούν οι Αρχές για το φονικό στη Φοινικούντα – Στον ανακριτή την Κυριακή οι συλληφθέντες
Ελλάδα 18 Οκτωβρίου 2025 | 09:29

Τα δύο μέτωπα που ερευνούν οι Αρχές για το φονικό στη Φοινικούντα – Στον ανακριτή την Κυριακή οι συλληφθέντες

Τι λένε για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, Κωνσταντία Δημογλίδου, Θόδωρος Καραγιάννης, Γιώργος Καλλιακμάνης και Κατερίνα Φραγκάκη

Σύνταξη
Συνεχίζονται, σε δύο μέτωπα, οι έρευνες των Αρχών στο θρίλερ της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας.

Οι δύο διαθήκες του 68χρονου ιδιοκτήτη, οι ισχυρισμοί των δύο 22χρονων συλληφθέντων, η διαδρομή έλευσης και διαφυγής τους από το κάμπινγκ, ο 33χρονος ανιψιός και κληρονόμος του θύματος, καθώς και συγγενικά πρόσωπα του ιδιοκτήτη, είναι στο «μικροσκόπιο» της ΕΛ.ΑΣ.

Οι δύο συλληφθέντες, φίλοι από παιδιά, που φέρονται να διέπραξαν το έγκλημα, απολογούνται αύριο, Κυριακή 19 Οκτωβρίου, στις ανακριτικές Αρχές. Βιντεοληπτικό υλικό και κλήσεις από κινητά τηλέφωνα εξετάζονται επίσης από τους αστυνομικούς.

«Οι εμπλεκόμενοι στο διπλό έγκλημα είναι δύο, αυτή τη στιγμή»

«Αυτήν τη στιγμή, με τη δικογραφία τουλάχιστον η οποία έχει σχηματιστεί από τους αστυνομικούς, οι εμπλεκόμενοι σε αυτό το διπλό έγκλημα είναι δύο, οι δύο κατηγορούμενοι που οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και αναμένουμε αύριο τις απολογίες τους», τόνισε στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου. Σύμφωνα με την ίδια, «δεν υπάρχει άλλος εμπλεκόμενος, τουλάχιστον στη δική μας δικογραφία, αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι κατά τη διάρκεια της ανάκρισης δεν μπορούν να προκύψουν περαιτέρω στοιχεία».

Αναφερόμενη στην άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και στα στοιχεία που αναμένεται να προκύψουν από τη διαδικασία, σημείωσε πως «δεν είναι διαδικασία εύκολη, προφανώς και δεν έχει ολοκληρωθεί».

Όσον αφορά το κίνητρο του εγκλήματος στη Φοινικούντα, επισήμανε πως «είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν έχουν απαντήσει οι αστυνομικοί, καθώς έχουμε την πλευρά του ενός κατηγορούμενου αναφέρει την εκβίαση και την προσπάθεια απόσπασης χρημάτων, κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από εμάς δικογραφικά, από μαρτυρίες όπως και από το αποτέλεσμα, που είναι η εν ψυχρώ δολοφονία δύο ανθρώπων. Δεν έχουμε το κίνητρο».

Από την πλευρά του, ο ποινικολόγος Θόδωρος Καραγιάννης τόνισε ότι «εδώ υπάρχει το ενδεχόμενο από το να είμαστε σε ένα συμβόλαιο θανάτου, από το να βρεθούν άλλα πρόσωπα τα οποία καλύπτονται, μέχρι να υπάρχει ακόμα και εμπλοκή αυτών που φαίνεται τελικά ότι δεν εμπλέκονται ή έχουν άλλους ρόλους. Είναι όλα ανοιχτά».

Τα ερωτήματα

«Θα πρέπει να πάρουν τα στοιχεία από τις κάμερες, που φαίνεται ότι υπάρχει πολύ υλικό, για να το δουλέψουν, να δουν ακριβώς πώς έφυγαν, πώς ήρθαν, ποιοι άλλοι μπορεί να εμπλέκονται αλλά και οι τηλεφωνικές συνομιλίες, τα στοιχεία από τις κεραίες, να δούμε ποια τηλέφωνα βρίσκονταν εδώ στο σημείο», υπογράμμισε για τις έρευνες των Αρχών ο επίτιμος πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης.

«Δεν βρέθηκε το περίστροφο, πρέπει να δούμε τι περιείχε η θήκη της κιθάρας που είχε ο δεύτερος αναβάτης πίσω όταν ήρθαν στο σημείο. Να δούμε πώς έφυγε ο δεύτερος αναβάτης, ο 22χρονος, και πώς έφτασε στην Καλαμάτα. Ερώτημα είναι το σκούτερ που δεν έχει βρεθεί. Άλλο ερώτημα γιατί ο ανιψιός είπε στην κοπέλα του μετά αμέσως από τη δολοφονία και πήρε τηλέφωνο ένα άτομο, ένα άτομο που ίσως είναι κλειδί, τον εργοδότη του ενός από τους δύο νεαρούς», πρόσθεσε.

Μιλώντας για τις εξελίξεις, η δικηγόρος του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, Κατερίνα Φραγκάκη, υποστήριξε πως «είναι ένας άνθρωπος με τον οποίον εκτός του ότι υπήρχε η σχέση εντολέα, στην αρχή με τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν αρχικά ο δικηγόρος του για πάρα πολλά χρόνια, και μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ένας πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας. Ένας άνθρωπος πολύ έξυπνος και έχαιρε της εκτιμήσεως όλης της συγκεκριμένης περιοχής».

Συμπλήρωσε ότι «αν ήξεραν οι κάτοικοι ότι υπάρχουν ζητήματα είτε σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκων ή νέων προσώπων είτε ότι ήταν ένα πρόσωπο το οποίο είχε εμπλοκή με ποινικούς δρόμους, είναι βέβαιο ότι κάτι, εγώ τουλάχιστον, θα το είχα ακούσει. Αντιθέτως, γνωρίζω ότι αυτός ο άνθρωπος, από προσωπική άποψη, ήταν εξαιρετικός, υπέροχος, πάντα ήταν ευγενικός, χαμογελαστός και χαρούμενος».

Καταληκτικά τόνισε πως «τελευταία φορά μιλήσαμε μαζί του τον προηγούμενο Μάιο. Είναι βέβαιο ότι αν τότε είχαν ξεκινήσει προβλήματα εμπλοκής με τη Δικαιοσύνη, θα μας είχε πει κάτι».

Δείτε το ρεπορτάζ του ΜEGA:

Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχεια – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία
Διακοπή κυκλοφορίας 18.10.25 Upd: 13:55

Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχεια - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Αστυνομικές δυνάμεις είχαν νωρίτερα αποκλείσει την περιοχή γύρω από την οδό Χαριλάου Τρικούπη στα Εξάρχεια όσο διενεργούνταν οι έρευνες από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 37χρονης – Έκανε ληστείες χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού – Αναζητείται η συνεργός της
Της πέρασαν χειροπέδες 18.10.25

Σύλληψη 37χρονης στη Θεσσαλονίκη - Έκανε ληστείες χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού - Αναζητείται η συνεργός της

Τουλάχιστον δύο ληστείες στη Θεσσαλονίκη είχε κάνει η 37χρονη με τη συνεργό της, η οποία αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές

Σύνταξη
Λιτόχωρο: Ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης τρένο με 144 επιβάτες – Εκτελούσε δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα
Πώς αποζημιώνονται 18.10.25

Ακινητοποιήθηκε τρένο στο Λιτόχωρο λόγω βλάβης - Ταλαιπωρία για 144 επιβάτες

Η βλάβη σε μία από τις μηχανές έλξης δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί επί τόπου και το τρένο συνέχισε την πορεία του με τη δεύτερη μηχανή έως τη Λάρισα, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Hellenic Train

Σύνταξη
Αναζητούν τα αίτια της αυτοκτονίας του 44χρονου – Οι κινήσεις του πριν πέσει στο κενό
Βουτιά θανάτου 18.10.25

Αναζητούν τα αίτια της αυτοκτονίας του 44χρονου – Οι κινήσεις του πριν πέσει στο κενό

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα κίνητρα που οδήγησαν τον άτυχο άνδρα στο απονενοημένο διάβημα - Είχε επισκεφθεί μία ημέρα νωρίτερα το καφέ του κτιρίου προκειμένου να δει τον χώρο.

Σύνταξη
Ρόδος: Δώδεκα υδροστρόβιλοι σε ενάμιση μήνα – Τα ακραία φαινόμενα γίνονται κανόνας, λένε οι επιστήμονες
Κλιματική αλλαγή 18.10.25

Δώδεκα υδροστρόβιλοι σε ενάμιση μήνα στη Ρόδο - Τα ακραία φαινόμενα γίνονται κανόνας, λένε οι επιστήμονες

Στο επίκεντρο έντονων μετεωρολογικών φαινομένων λόγω κλιματικής αλλαγής βρίσκεται όλο και πιο συχνά η Ρόδος - Τέσσερις φορές περισσότεροι υδροστρόβιλοι σε σχέση με πέρυσι

Σύνταξη
Μετρό: Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση προς Γλυφάδα – Προχωρά η διάνοιξη από Γαλάτσι και Γουδή
Χάρτης 18.10.25

Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση του Μετρό προς Γλυφάδα - Προχωρά η διάνοιξη από Γαλάτσι και Γουδή

Η επέκταση της Γραμμής 4 του Μετρό αφορά μία γραμμή από το Γουδή έως Λυκόβρυση και Μελίσσια και μία δεύτερη που θα ξεκινάει από το Γαλάτσι και θα φθάνει σχεδόν έως την Εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι
Premier League 18.10.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Τσέλσι για την 8η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Το χάρισμα του Κόλιν Φάρελ πάει χαμένο στην ταινία «Ballad of a Small Player»
Κακή κριτική 18.10.25

Το χάρισμα του Κόλιν Φάρελ πάει χαμένο στην ταινία «Ballad of a Small Player»

«Ο Ιρλανδός ηθοποιός, Κόλιν Φάρελ, προσπαθεί να σώσει αυτή την κενή προσαρμογή του μυθιστορήματος του Λόρενς Όσμπορν για τον τζόγο, στο οποίο πρωταγωνιστεί και η Τίλντα Σουίντον, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά κενά στην πλοκή» γράφει ο Kevin Maher στους Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός
Ποδόσφαιρο 18.10.25

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός. Παρακολουθήστε live στις 14:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός για την 6η αγωνιστική της Super League 2.

Σύνταξη
Επιμένει για το… καλό των εργαζομένων με 13ωρο και 10ωρη «τετραήμερη εργασία» η Κεραμέως
Εργασιακά 18.10.25

Επιμένει για το… καλό των εργαζομένων με 13ωρο και 10ωρη «τετραήμερη εργασία» η Κεραμέως

Παρότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν την τετραήμερη εργασία με λιγότερες εργασιακές ώρες, η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, προέκρινε την 10ωρη, καθημερινή, εργασία. Ταυτόχρονα επέμεινε στην υπεράσπιση της 13ωρης εργασίας που καταδικάστηκε από εργαζόμενους και αντιπολίτευση

Σύνταξη
Καστανίδης: Κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων πριν τις εκλογές- Θα είμαι ξανά υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική 18.10.25

Καστανίδης: Κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων πριν τις εκλογές- Θα είμαι ξανά υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ

Για κοινή εκλογική κάθοδο των προοδευτικών κομμάτων, με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ, μίλησε ο Χάρης Καστανίδης. Ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να δίνει τις «μάχες» από τις τάξεις του κόμματός του, επισημαίνοντας ότι θα επιμείνει στις απόψεις τους καθώς «στα κόμματα δεν υπάρχει σιωπή νεκροταφείου».

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Το «NBA Europe» φέρνει σεισμό: ο Περσικός Κόλπος έτοιμος να αλλάξει το πρόσωπο του ευρωπαϊκού μπάσκετ
Euroleague 18.10.25

Το «NBA Europe» φέρνει σεισμό: ο Περσικός Κόλπος έτοιμος να αλλάξει το πρόσωπο του ευρωπαϊκού μπάσκετ

Αμπού Ντάμπι και Κατάρ αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο στο φιλόδοξο σχέδιο της αμερικανικής λίγκας για την ίδρυση ευρωπαϊκών franchise. Mάντσεστερ και Παρίσι στο επίκεντρο, το μέλλον της Euroleague σε αχαρτογράφητα νερά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στην κορυφή, με πέντε περιοχές να ξεχωρίζουν
Στοιχεία Eurostat 18.10.25

Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στην κορυφή, με πέντε περιοχές να ξεχωρίζουν

Χάσμα μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ, σύμφωνα με τη Eurostat - Ευάλωτα στη φτώχεια ένα στα τέσσερα παιδιά στην Ευρώπη και ένας στους τρεις σε περιοχές της Δ. Ελλάδας, Μακεδονίας, Β. Αιγαίου και Ιονίου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχεια – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία
Διακοπή κυκλοφορίας 18.10.25 Upd: 13:55

Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο στα Εξάρχεια - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Αστυνομικές δυνάμεις είχαν νωρίτερα αποκλείσει την περιοχή γύρω από την οδό Χαριλάου Τρικούπη στα Εξάρχεια όσο διενεργούνταν οι έρευνες από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών

Σύνταξη
Η αντιπολίτευση στριμώχνει την κυβέρνηση για τον «Άγνωστο Στρατιώτη» – «Διχαστική, επικοινωνιακή διαχείριση»
Πολιτική αντιπαράθεση 18.10.25

Η αντιπολίτευση στριμώχνει την κυβέρνηση για τον «Άγνωστο Στρατιώτη» – «Διχαστική, επικοινωνιακή διαχείριση»

«Η ΝΔ ισχυρίζεται ότι ο Πάνος Ρούτσι προσέβαλε το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς του ΠΑΣΟΚ - Σφοδρά πυρά κατά της κυβερνητικής στάσης και από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά.

Σύνταξη
Αντιδράσεις για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Αντιπολιτευτικούς «δράκους»… βλέπει ο Π. Μαρινάκης
Πολιτική Γραμματεία 18.10.25

Αντιδράσεις για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Αντιπολιτευτικούς «δράκους»… βλέπει ο Π. Μαρινάκης

Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη θα τεθεί προς ψήφιση την ερχόμενη Τρίτη. Η κυβέρνηση μετά τις έντονες αντιδράσεις προσπαθεί να αποσυνδέσει την απόφαση για το μνημείο από τον μεγαλειώδη αγώνα του Πάνου Ρούτσι.

Σύνταξη
«Η γη της ελιάς» στο MEGA: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις, επικίνδυνες εξελίξεις και ανατροπές
Media 18.10.25

«Η γη της ελιάς» στο MEGA: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις, επικίνδυνες εξελίξεις και ανατροπές

Παλιοί λογαριασμοί ανοίγουν, ένοχα μυστικά βγαίνουν στο φως και οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με αποφάσεις που θα κρίνουν το μέλλον τους. Η ένταση κορυφώνεται και τίποτα δεν θα μείνει όπως ήταν.

Σύνταξη
Αφγανιστάν – Πακιστάν: Ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ντόχα μετά από τις σκληρές μάχες
Παράταση εκεχειρίας 18.10.25

Ειρηνευτικές συνομιλίες Αφγανιστάν και Πακιστάν στην Ντόχα μετά από τις σκληρές μάχες

Ο υπουργός Πληροφοριών και Πολιτισμού και εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ ανακοίνωσε ότι και η αντιπροσωπεία του Αφγανιστάν ταξιδεύει για το Κατάρ μετά από αυτή του Πακιστάν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
