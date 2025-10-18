Για 4 ώρες κατέθετε ο εργοδότης του 22χρονου – Το τηλεφώνημα που δέχθηκε λίγα λεπτά μετά το φονικό στη Φοινικούντα

Με εντατικούς ρυθμούς και υπό άκρα μυστικότητα συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες και δεν αποκλείεται να έχουμε νέες εξελίξεις ενόψει και τις προγραμματισμένης απολογίας των δύο συληφθεντων την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

Η ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, με προσεκτικά και μεθοδικά βήματα, λαμβάνει καταθέσεις από μάρτυρες-«κλειδιά», με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Νέες καταθέσεις

Οι καταθέσεις συνεχίστηκαν και σήμερα στα δικαστήρια της Καλαμάτας, με την ανακρίτρια να λαμβάνει νέα σημαντικά στοιχεία.

Μετά τις χθεσινές πολύωρες καταθέσεις του ανιψιού του θύματος – ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – και της νεαρής φίλης του, σήμερα κατέθεσε επιχειρηματίας από την Αττική, με τον οποίο η νεαρή επικοινώνησε τηλεφωνικά λίγα λεπτά μετά τη διπλή δολοφονία.

Ο επιχειρηματίας, που φέρεται να είναι εργοδότης του 22χρονου καθ’ ομολογίαν συνεργού, πέρασε την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι και αποχώρησε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, αφού παρέμεινε για περίπου τέσσερις ώρες ενώπιον της ανακρίτριας, καταθέτοντας όσα γνωρίζει γύρω από την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο επιχειρηματίας είναι γνωστός με τον 33χρονο ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Μάλιστα μέσω του επιχειρηματία ο 33χρονος γνωρίστηκε πριν 3 χρόνια με τον 22χρονο.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Την ίδια ώρα, οι ανακριτικές και αστυνομικές αρχές συνεχίζουν αθόρυβα τις έρευνες, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησε ο 22χρονος συνεργός από τη Φοινικούντα προς την Καλαμάτα, μετά το φονικό. Ο ίδιος υποστηρίζει πως κολύμπησε μέχρι την Καλαμάτα, αφήνοντας ωστόσο αναπάντητα ερωτήματα για τις ακριβείς συνθήκες της διαφυγής του. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται πλέον ένα λευκό αυτοκίνητο, το οποίο φέρεται να βρισκόταν στην περιοχή της Φοινικούντας την ώρα της δολοφονίας.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν με προσοχή το ενδεχόμενο το ίδιο όχημα να είχε εντοπιστεί και στις 7 Σεπτεμβρίου, όταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε δεχθεί απόπειρα ανθρωποκτονίας – υπόθεση για την οποία είχε αναλάβει την ευθύνη ο 22χρονος που παραδόθηκε την περασμένη Τρίτη στη ΓΑΔΑ.

Οι απολογίες

Αύριο Κυριακή αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι απολογίες των δύο συλληφθέντων, οι οποίοι κρατούνται σε ξεχωριστά κελιά στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας. Οι δύο κατηγορούμενοι επιρρίπτουν ο ένας στον άλλο την ευθύνη για το ποιος εισήλθε στο κάμπινγκ το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, με τον 22χρονο να έχει αναγνωριστεί από τον ανιψιό του θύματος, που αποτελεί και τον μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα της υπόθεσης.

Η έρευνα συνεχίζεται με απόλυτη μυστικότητα, ενώ οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία της ανάκρισης και την αποκάλυψη της πλήρους αλήθειας γύρω από τη διπλή δολοφονία που έχει συγκλονίσει τη Μεσσηνία.