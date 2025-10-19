Ξετυλίγεται το κουβάρι του διπλού φονικού στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα. Στο επίκεντρο των ερευνών οι καταθέσεις των δύο 22χρονων φερόμενων ως δραστών και ο ρόλος του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Μετά την απολογία του φερόμενου συνεργού, ο οποίος κατήγγειλε πως ο 68χρονος τον είχε κακοποιήσει σεξουαλικά, τα βλέμματα στρέφονται στο θύμα, καθώς όλοι προσπαθούν να σκιαγραφήσουν τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά του.

Οι περισσότερες κριτικές της επιχείρησης στις πλατφόρμες ταξιδιωτικού περιεχομένου μιλούν για έναν απότομο, κακότροπο και αγενή χαρακτήρα.

«Ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης αγενής, απολίτιστος και άξεστος. Ο νεαρός ιδιοκτήτης μία χαρά παιδί, αλλά δυστυχώς κάνει κουμάντο ο άλλος».

«Αγένεια και απαξίωση, λες και τους είπαμε να μας πληρώσουν».

«Ο πιο αγενής, προσβλητικός ιδιοκτήτης που έχω γνωρίσει ποτέ μου».

«Ο ιδιοκτήτης είναι πολύ απρόβλεπτος, θορυβώδης, αγενής, ορίζει τις τιμές όπως θέλει», είναι μόνο μερικές από αυτές.

Δικοί του άνθρωποι, άτομα που ήξεραν πολύ καλά τον 68χρονο, πλέκουν το εγκώμιο του θύματος, μιλώντας στο MEGA και τις «Εξελίξεις Τώρα».

«Ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Και βοηθούσε και κόσμο και είχε δώσει στη Φοινικούντα πνοή μεγάλη γιατί είχε κάνει καλές δουλειές. Ήταν αρχιτέκτονας βέβαια και εργατικός ο άνθρωπος. Αυτοδημιούργητος ναι, δεν τον είχε χαλάσει το χρήμα. Είχε τον εγωισμό του, τον ανθρώπινο. Αυτόν που έχουν όλοι οι άνθρωποι, τον σωστό εγωισμό», λέει φίλος του.

Οι αλλαγές στις διαθήκες

Σήμερα, πίσω από τα συρματοπλέγματα και τα δέντρα του κάμπινγκ, οι Αρχές προσπαθούν να σκιαγραφήσουν όχι μόνο την σκηνή του εγκλήματος αλλά και τον ίδιο τον άνθρωπο που για χρόνια την κατοικούσε. Ένα πρόσωπο αμφιλεγόμενο για πολλούς και ένα περιβάλλον που, μετά το διπλό φονικό, δεν θα είναι ποτέ ξανά το ίδιο.

Παράλληλα, «κλειδί» για τη διαλεύκανση της υπόθεσης θεωρείται, πέρα από το προφίλ του θύματος, και οι αλλαγές που έκανε στη διαθήκη του λίγο πριν πεθάνει. Υπενθυμίζεται πως μόλις τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του είχε καταθέσει την καινούργια διαθήκη του ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των «Εξελίξεων»

Στον ανιψιό και αυτόπτη μάρτυρα του διπλού φονικού αφήνει:

-Μετοχές: 51% του κάμπινγκ

-50% γηπέδου 20 στρεμμάτων

-Γήπεδο και κτίσματα έκτασης 17 στρεμμάτων

Ενώ στον επιστάτη αφήνει:

-2 γήπεδα 8,3 στρεμμάτων

-50% έλαιο τεμάχιο 2,3 στρεμμάτων

Σε άλλο του ανιψιό αφήνει έκταση με ελαιόδεντρα 3,3 στρεμμάτων

Σε περίπτωση που ο ανιψιός θελήσει να πουλήσει το ακίνητο και τις μετοχές που έχει στο κάμπινγκ, διαμοιράζει τις καταθέσεις ως εξής:

-Καταθέσεις σε ευρώ

-Χρήματα από πωλήσεις ακινήτου και του κάμπινγκ:

-100.000€ στην αδερφή του

-100.000€ στον άλλον ανιψιό

-200.000€ στον επιστάτη

ΣΥΝΟΛΟ: 400.000 ευρώ

<br />

Η ΕΛ.ΑΣ «σκανάρει» την Καλαμάτα

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», μίλησε στις «Εξελίξεις Τώρα» για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα Μεσσηνίας.

Η Αστυνομία εξέτασε το βιντεοληπτικό υλικό από τα ΚΤΕΛ όπου έφτασε μία μέρα μετά τη δολοφονία ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός του διπλού φονικού.

Όπως διαπιστώθηκε, παρά το γεγονός πως ο ίδιος είχε δηλώσει πως όταν χωρίστηκαν με τον 22χρονο που κατηγορείται ως εκτελεστής εκείνος κολύμπησε από τη Φοινικούντα έως την Καλαμάτα, τα ρούχα αλλά και τα χρήματά του ήταν άθικτα.

Έτσι, όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος οι Αρχές ερευνούν εάν τον βοήθησε κάποιος ώστε να κρυφτεί εκείνο το βράδυ. Ταυτόχρονα, η Αστυνομία αναζητά και την θήκη κιθάρας που φαίνεται να είχαν μαζί τους οι δύο δράστες όταν πήγαιναν στη Φοινικούντα. Μέσα σε αυτήν είχαν το φονικό όπλο, που δεν έχει εντοπιστεί ακόμα, και μια ξανθιά περούκα που φόρεσε ο δράστης της διπλής δολοφονίας.

Επιπλέον, ο αστυνομικός συντάκτης είπε πως ο 22χρονος φερόμενος ως εκτελεστής ρωτήθηκε για το «πακιστανικό» τηλέφωνο με τον ίδιο να απαντά πως το πήρε λόγω του GPS.

Τέλος, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος ανέφερε πως το 2024 ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός είχε πάει και πάλι στη Φοινικούντα, και φαίνεται να είχε οικονομικές συναλλαγές με το 68χρονο θύμα.