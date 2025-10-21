Μεσσηνία: «Πριν φτάσουμε στο κάμπινγκ μιλούσε στο κινητό» – Νέα αποκάλυψη για τον 22χρονο φερόμενο συνεργό

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για το διπλό έγκλημα σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, με τις Αρχές να πλησιάζουν όλο και πιο κοντά στη λύση του μυστηρίου.

Μεταξύ άλλων στο «μικροσκόπιο» της Αστυνομίας έχουν μπει οι επικοινωνίες στην περιοχή πριν αλλά και μετά τη δολοφονία του 68χρονου και του επιστάτη του.

«Μιλούσε συνέχεια στο κινητό»

Όπως αποκαλύπτει σήμερα το MEGA και η εκπομπή Live News, ο 22χρονος φερόμενος ως φυσικός αυτουργός του εγκλήματος φαίνεται πως έχει καταθέσει ότι ο συνομήλικός του φερόμενος ως συνεργός, μιλούσε στο κινητό την ώρα που οι δυο τους πήγαιναν στη Φοινικούντα.

«Στον δρόμο ο 22χρονος είχε μιλήσει 4 – 5 φορές στο τηλέφωνο. Πήγαινε πιο δίπλα και μιλούσε χαμηλόφωνα. Έλεγε ότι μιλάει με την κοπέλα του και έναν φίλο του από Αθήνα. Πριν φτάσουμε στο κάμπινγκ σταματήσαμε, γιατί μου είπε ότι τον είχαν καλέσει πολλές φορές στο τηλέφωνο και ήθελε να μιλήσει. Πάλι πριν φτάσουμε στο κάμπινγκ πήγε πιο πέρα για να μιλήσει και έλειψε 2 – 3 λεπτά. Όταν ο 22χρονος πήγαινε να μπει στο κάμπινγκ, θυμάμαι ξαναμίλησε στο τηλέφωνο», φέρεται να έχει πει.

Οι απολογίες των δύο προφυλακισμένων πλέον κατηγορουμένων, το βιντεοληπτικό υλικό, αλλά και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες από την περιοχή, βρίσκονται όλα στην έρευνα της ΕΛ.ΑΣ.