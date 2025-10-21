Νέα στοιχεία έρχονται στο «φως» για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, με τις Αρχές να βρίσκονται ένα βήμα πριν την έκδοση τριών νέων ενταλμάτων σύλληψης.

Kαθοριστικά για την υπόθεση θεωρούνται τα αποτελέσματα της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου για επτά κινητά τηλέφωνα. Οι αστυνομικοί χρειάζονται από 24 έως 48 ώρες για να επεξεργαστούν τα αποτελέσματα και να καταλήξουν σε συμπεράσματα. Εκτιμούν πως αυτά θα δώσουν απαντήσεις και ενδεχομένως να δείξουν και άλλα πρόσωπα που μπορεί να εμπλέκονται στη διπλή δολοφονία.

Οι Αρχές θεωρούν ότι ο φερόμενος ως συνεργός προσπαθεί να αποκρύψει στοιχεία

«Ελπίζουμε ότι αυτή τη βδομάδα θα μπορέσουμε να προσθέσουμε στη δικογραφία που βρίσκεται ήδη στα χέρια του ανακριτή, περαιτέρω στοιχεία για να ξεκαθαρίσουν και για εμάς κάποια δεδομένα» δήλωσε στην ΕΡΤ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου σημειώνοντας ότι οι Αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν βιντεοληπτικό υλικό. Υπογράμμισε δε «ότι ένας κατηγορούμενος προσπαθεί να αποκρύψει στοιχεία».

Οι ισχυρισμοί του 22χρονου φερόμενου συνεργού, δεν φαίνεται να πείθουν τις Αρχές, καθώς θεωρείται εξαιρετικά απίθανο το επιχείρημά του πως κολύμπησε μέχρι την Καλαμάτα μετά το έγκλημα. Εξάλλου σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος ως συνεργός άλλαζε «πακιστανικά τηλέφωνα» δηλωμένα σε άλλους ανθρώπους κάτι που δημιουργεί υποψίες και ερωτήματα.

Φοινικούντα: «Ο ανιψιός υπέδειξε ως φυσικό αυτουργό τον πελάτη μου είτε από λάθος είτε σκόπιμα»

Στο μεταξύ ο κατηγορούμενος ως φυσικός αυτουργός, ο 22χρονος Ελληνοβρετανός επιμένει πως δεν ήταν αυτός που πυροβόλησε με περίστροφο και σκότωσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον 61χρονο επιστάτη, όπως τόνισε μιλώντας στην Κοινωνία Ώρα MEGA, ο συνήγορός του, Δημήτρης Γκαβέλας.

«Στο συγκεκριμένο έγκλημα έχουμε μία σκηνή εγκλήματος, από την οποία λείπει αυτό που λέμε η καπνισμένη κάννη, δηλαδή δεν έχουμε ένα απτό αντικειμενικό στοιχείο. Είναι ο λόγος του ενός έναντι του άλλου. Στο παζλ προστέθηκε ένα ακόμα αποδεικτικό στοιχείο, η υποτιθέμενη αναγνώριση. Την έχουμε αμφισβητήσει ως εσφαλμένη. Αποδείχτηκε στο ανακριτικό γραφείο ότι η η συγκεκριμένη αναγνώριση πάσχει», είπε ο κ. Γκαβέλας.

Ο ίδιος τόνισε πως εξετάζει δύο εκδοχές για την «υποτιθέμενη» αναγνώριση από τον ανιψιό, «είτε το ανθρώπινο σφάλμα είτε την σκοπιμότητα».

<br />

Φοινικούντα: Έρχονται 3 νέες συλλήψεις, εμπλέκεται και γυναίκα

Την ίδια ώρα, οι αρχές φαίνεται πως είναι πολύ κοντά στο να ταυτοποιήσουν κάποιον μυστηριώδη συνεργό που πιθανόν να είναι αυτός που βοήθησε να μεταφερθεί από τη Φοινικούντα στην Αθήνα ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», αναμένονται τρία νέα εντάλματα σύλληψης που αφορούν:

ένα πρόσωπο–κλειδί, το οποίο φέρεται να είναι ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας

ένα δεύτερο άτομο, που ενδέχεται να οργάνωσε την εκτέλεση,

και μία γυναίκα, η οποία φέρεται να μετέφερε τον 22χρονο συνεργό

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να προσπαθούν να «δέσουν» τα νέα στοιχεία πριν προχωρήσουν στις συλλήψεις.

Βίντεο ντοκουμέντο από την πρώτη απόπειρα

Το βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA απεικονίζει την πρώτη απόπειρα που έκανε ο 22χρονος φερόμενος ο συνεργός σε βάρος του 68χρονου επιχειρηματία στις 7 Σεπτεμβρίου.

Στα πλάνα φαίνεται ο 22χρονος να κυνηγά τον 68χρονο και να τον πυροβολεί με αεροβόλο όπλο, με τον επιχειρηματία προσπαθώντας να τον απωθήσει χτυπώντας τον με μία άσπρη μπλούζα. Στη συνέχεια ο 22χρονος συνεχίζει να κυνηγά τον 68χρονο, ο οποίος τρέχει για να σωθεί.

Ο 68χρνος κατάφερε να γλιτώσει από την πρώτη απόπειρα, ωστόσο λίγες μέρες αργότερα δολοφονήθηκε.