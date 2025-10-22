Φοινικούντα: Το βίντεο «ντοκουμέντο» από τα ΚΤΕΛ Καλαμάτας και το σημείο που χώρισαν οι δύο δράστες

Συνεχίζεται η έρευνα στο θρίλερ με το διπλό φονικό στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, με τις Αρχές να συνθέτουν όλα τα κομμάτια του παζλ προκείμενου να φτάσουν στη λύση του μυστηρίου.

Παρά το γεγονός, ότι έχουν περάσει 17 ημέρες από το μοιραίο βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, όπου εκτελέστηκαν εν ψυχρώ ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και ο 61χρονος επιστάτης και φίλος του, για τις Αρχές παραμένουν άγνωστα τόσο τα κίνητρα της διπλής δολοφονίας, όσο και ο φυσικός αυτουργός.

Ακόμη δεν έχουν εντοπιστεί το όπλο που χρησιμοποιήθηκε, ούτε το «λευκό» σκούτερ, με το οποίο έφτασαν στη Φοινικούντα οι μέχρι σήμερα δύο εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.

Από μέρα σε μέρα αναμένονται και τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας.

Εκτός των δύο 22χρονων που έχουν προφυλακιστεί, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται και άλλα άτομα για τον ρόλο τους στο έγκλημα.

Έρχονται και άλλα εντάλματα σύλληψης

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπάλληλων Ν/Α Αττικής, σχολίασε το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» πως κατά την άποψή του, θα εκδοθούν και άλλα εντάλματα σύλληψης.

Παράλληλα, βίντεο ντοκουμέντο του MEGA δείχνει τον φερόμενο ως συνεργό λίγες ώρες μετά την εκτέλεση, να περπατάει αμέριμνος και ψύχραιμος στην πόλη της Καλαμάτας.

Όπως καταγράφεται στα αποκλειστικά πλάνα, τρώει, πίνει καφέ, περνά μπροστά από δεκάδες ανθρώπους. Είναι Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, 18:48 και 43 δευτερόλεπτα. Σαράντα λεπτά προτού ο καθ’ ομολογίαν συνεργός πάρει το ΚΤΕΛ για Αθήνα.

Ο 22χρονος ισχυρίστηκε πως μετά το διπλό φονικό έφυγε μόνος του από τη Φοινικούντα, κολύμπησε για 7 ώρες και περπάτησε άλλες 14 για να φτάσει στην Καλαμάτα.

Στο βίντεο ωστόσο, φαίνεται καθαρός, στεγνός, καθόλου ταλαιπωρημένος, αλλά και με διαφορετικά ρούχα. Από την άλλη, την ημέρα της δολοφονίας έχει καταγραφεί, ως συνοδός στο σκούτερ του φίλου του, να φοράει λευκή βερμούδα, γαλάζιο πουκάμισο, μαύρο μπουφάν μηχανής και ένα τσαντάκι χιαστί.

Λίγες ώρες μετά, εμφανίζεται με ριγέ μπλούζα με γιακά και φαρδύ τζιν.

«Κατέβηκα, έβγαλα τη βερμούδα και το μπουφάν τύπου δερμάτινου που φορούσα, τα έβαλα στη θήκη κιθάρας που σας είπα και την έδωσα στον Ι.Μ. Από τη θήκη είχα βγάλει ένα παντελόνι τζιν και μία κοντομάνικη μπλούζα τύπου πόλο τα οποία και φόρεσα», έχει πει στην απολογία του.

«Κάποιος τον πήγε στην Καλαμάτα. Όταν έρχονται να δολοφονήσουν φορούσαν άλλα ρούχα. Αυτοί είπαν πως τα είχαν στη θήκη της κιθάρας. Υπάρχει μία απόκλιση μίας ώρας και είκοσι λεπτών από τη στιγμή που εθεάθησαν στον κόμβο μέχρι και την ώρα της δολοφονίας. Έχουν πάει σε κάποιο σπίτι, έχουν κρυφτεί κάπου; Ή περίμεναν να τους δώσει κάποιος το σήμα για να τους πει κάποιος ‘’τώρα ελάτε’’», πρόσθεσε ο Γιώργος Καλλιακμάνης.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο δράστες αμέσως μετά τη δολοφονία χώρισαν στο σημείο όπου βρίσκεται κοντά στο σπίτι του ανιψιού του 68χρονου θύματος.