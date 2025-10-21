Μεσσηνία: «Τρελοί και κακοπροαίρετοι γύρω μου» – Τα τελευταία μηνύματα του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ με φίλο του

Στενός φίλος του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα μίλησε στο MEGA και στο Live News.

Υπήρξε ένας από τους πιο κοντινούς ανθρώπους του θύματος και ένα από τα άτομα που εμπιστευόταν ο 68χρονος.

Το Live News εξασφάλισε μία συνομιλία που είχε ο δολοφονημένος επιχειρηματίας με τον φίλο του. Σε αυτή τη συζήτηση αναφέρεται στην επίθεση που είχε δεχθεί λίγες ημέρες νωρίτερα:

–Φίλος 68χρονου: Το πιο δυνατό φως το έχουμε μέσα μας! Άναψέ το… Και φώτισε τη μέρα σου!

–68χρονος: Το ανάβω (…) μου, αλλά κάποιοι τρελοί, κακοπροαίρετοι γύρω μου που δυστυχώς είναι αρκετοί το σβήνουν… Καλή σας ημέρα με αγάπη.

–Φίλος 68χρονου: Υπομονή και επιμονή.

–68χρονος: Οκ, αλλά ενίοτε αυτοί σημαδεύουν μες το σκοτάδι. Είναι 2 εβδομάδες που με πυροβόλησαν στο κεφάλι, πήγα στο νοσοκομείο, τώρα είμαι στο κάμπινγκ, πρέπει να το αναφέρω. Κρατάω την ψυχραιμία μου και προσπαθώ μέσω της αστυνομίας να βρω τι κρύβεται από πίσω, γιατί δεν έχω πειράξει ούτε κουνούπι. Ζούμε σε έναν τρελό και άπληστο κόσμο. Συγγνώμη αν σε στεναχώρησα.

Περίμενε μια δελεαστική πρόταση πώλησης του κάμπινγκ

Σε άλλη επικοινωνία των δύο φίλων φαίνεται ο 68χρονος να είχε την πρόθεση να πουλήσει την περιουσία του:

-(Μου είχε πει) ότι είχε στο μυαλό του να δώσει το κάμπινγκ και να κρατήσει μόνο την επιχείρηση που έχει, αλλά θα το έδινε μόνο εφόσον θα έπαιρνε κάποιο σεβαστό ποσό. Γιατί μιλάμε για μεγάλη αξία.

-Πόσο καιρό πριν σας είχε πει ότι θέλει να πουλήσει τον κάμπινγκ;

-Αυτό μου το είπε τώρα το καλοκαίρι. Το ξαναείπε, δηλαδή γιατί ανά διαστήματα το έλεγε και έλεγα «εντάξει τώρα σίγα μην πουλήσεις το κάμπινγκ». Και μου λέει «άμα έβρισκα κάποιον να το πάρει, θα το πούλαγα». Γιατί κουράστηκε. Και θα κράταγε μόνο την άλλη την επιχείρηση. Του είχαν γίνει προτάσεις βέβαια. Αλλά οι προτάσεις που του είχαν γίνει δεν τις θεωρούσε αξιόλογες. Λιγότερο από 14 εκατομμύρια δεν σκεφτόταν να το δώσει το κάμπινγκ.

-Και φαντάζομαι οι προτάσεις ήταν 5, 4, 6 (εκατομμύρια);

-Οκτώ εκατομμύρια νομίζω ήταν η μεγαλύτερη που του είχε γίνει. Δεν μου είπε από ποιον είχε γίνει.

-Είχε χρέη;

-Όχι απλά το μαγαζί του λόγω του covid είχε κάποιες δυσκολίες, γιατί με το που άνοιξε το μαγαζί ήταν τότε με τον covid. Και χρειάστηκε να το κλείσει το μαγαζί του. Κι έπρεπε για να ορθοποδήσει να κυνηγάει τις δουλειές. Κι εκεί είχε κάποιες δυσκολίες αυτό.