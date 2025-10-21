Μεσσηνία: Με αυτοκίνητο έφτασε στην Καλαμάτα ο 22χρονος που ισχυρίζεται ότι πήγε κολυμπώντας – Τι δείχνουν οι έρευνες

Με αυτοκίνητο πήγε στην Καλαμάτα ο 22χρονος που ισχυρίζεται ότι μετά το έγκλημα στη Φοινικούντα έφτασε εκεί περπατώντας και κολυμπώντας. Σε αυτό το συμπέρασμα έχουν καταλήξει οι έρευνες της Αστυνομίας από τη μέχρι τώρα ανάλυση των δεδομένων.

Για την ώρα δεν έχει εντοπιστεί κάμερα που να έχει καταγράψει το όχημα που μετέφερε τον 22χρονο ενώ και το κινητό τηλέφωνο που είχε μαζί του το πέταξε και δεν έχει αποκαλύψει ποιος ήταν ο αριθμός προκειμένου να εντοπιστούν οι κινήσεις του από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας.

Το gps στο κινητό

Ωστόσο όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA γίνεται μια προσπάθεια να εντοπιστούν τα ίχνη του μέσα από την εφαρμογή GPS που είχε ενεργοποιήσει ο 22χρονος.

Συγκεκριμένα όπως επεσήμανε ο δημοσιογράφος, ο νεαρός φαίνεται να έχει κινηθεί για λίγο στον περιφερειακό δρόμο της Καλαμάτας, από εκεί πέρασε σε κάποια αστικά σημεία και κατόπιν συνδέεται με τα τούνελ του Μορέα, όπου δεν υπάρχουν κάμερες.

Παράλληλα, η αστυνομία «σαρώνει» τις κεραίες, προκειμένου με το στίγμα που υπήρχε με βάση την εφαρμογή του γεωεντοπισμού (gps) που ήταν ενεργοποιημένο σε «πακιστανικό» κινητό, να δει ποια είναι η πορεία που ακολούθησε ο χρήστης του συγκεκριμένου κινητού. Έτσι ακολούθως, θα βρουν κι αν έχει επικοινωνήσει και με ποιους το κρίσιμο χρονικό διάστημα.

Τουλάχιστον ένας συνεργός

Όπως και να έχει στην Αστυνομία είναι σχεδόν βέβαιοι ότι στην υπόθεση εμπλέκεται ένα ακόμα άτομο, αυτό που βοήθησε τον 22χρονο να φύγει από τη Φοινικούντα.

Μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι πρόκειται για γυναίκα.