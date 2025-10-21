Μεσσηνία: Με αυτοκίνητο έφτασε στην Καλαμάτα ο 22χρονος που ισχυρίζεται ότι πήγε κολυμπώντας – Τι δείχνουν οι έρευνες
Σχεδόν βέβαιοι είναι οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. ότι ο 22χρονος είχε συνεργό που τον βοήθησε τουλάχιστον να φύγει από τη Φοινικούντα και πάει στην Καλαμάτα μετά τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ
- Λούβρο: Ανασφάλιστα τα τεράστιας αξίας κοσμήματα που κλάπηκαν – Γιατί θεωρείται αδύνατο να εντοπιστούν
- Αυτοί είναι οι νέοι κανόνες για τις άδειες οδήγησης - Τι ισχύει
- Τρίκαλα: «Σκεφτόμουν να την σκοτώσω» – Τι ισχυρίστηκε ο 18χρονος που έπνιξε με πετσέτα τη μητέρα του
- Η Μικρή Πρέσπα κινδυνεύει από την κλιματική αλλαγή – Εικόνες από drone δείχνουν την στάθμη να πέφτει δραματικά
Με αυτοκίνητο πήγε στην Καλαμάτα ο 22χρονος που ισχυρίζεται ότι μετά το έγκλημα στη Φοινικούντα έφτασε εκεί περπατώντας και κολυμπώντας. Σε αυτό το συμπέρασμα έχουν καταλήξει οι έρευνες της Αστυνομίας από τη μέχρι τώρα ανάλυση των δεδομένων.
Για την ώρα δεν έχει εντοπιστεί κάμερα που να έχει καταγράψει το όχημα που μετέφερε τον 22χρονο ενώ και το κινητό τηλέφωνο που είχε μαζί του το πέταξε και δεν έχει αποκαλύψει ποιος ήταν ο αριθμός προκειμένου να εντοπιστούν οι κινήσεις του από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας.
Το gps στο κινητό
Ωστόσο όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA γίνεται μια προσπάθεια να εντοπιστούν τα ίχνη του μέσα από την εφαρμογή GPS που είχε ενεργοποιήσει ο 22χρονος.
Συγκεκριμένα όπως επεσήμανε ο δημοσιογράφος, ο νεαρός φαίνεται να έχει κινηθεί για λίγο στον περιφερειακό δρόμο της Καλαμάτας, από εκεί πέρασε σε κάποια αστικά σημεία και κατόπιν συνδέεται με τα τούνελ του Μορέα, όπου δεν υπάρχουν κάμερες.
Παράλληλα, η αστυνομία «σαρώνει» τις κεραίες, προκειμένου με το στίγμα που υπήρχε με βάση την εφαρμογή του γεωεντοπισμού (gps) που ήταν ενεργοποιημένο σε «πακιστανικό» κινητό, να δει ποια είναι η πορεία που ακολούθησε ο χρήστης του συγκεκριμένου κινητού. Έτσι ακολούθως, θα βρουν κι αν έχει επικοινωνήσει και με ποιους το κρίσιμο χρονικό διάστημα.
Τουλάχιστον ένας συνεργός
Όπως και να έχει στην Αστυνομία είναι σχεδόν βέβαιοι ότι στην υπόθεση εμπλέκεται ένα ακόμα άτομο, αυτό που βοήθησε τον 22χρονο να φύγει από τη Φοινικούντα.
Μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες που αναφέρουν ότι πρόκειται για γυναίκα.
- Oικογενειακές επιχειρήσεις: Μία στις τέσσερις αναζητά εξωτερικές επενδύσεις
- PicoRing: Ένα δαχτυλίδι αντικαθιστά το ποντίκι υπολογιστή – Το «πρόβλημα» που έλυσαν οι δημιουργοί του
- Μεσσηνία: Με αυτοκίνητο έφτασε στην Καλαμάτα ο 22χρονος που ισχυρίζεται ότι πήγε κολυμπώντας – Τι δείχνουν οι έρευνες
- Έκπληκτος ο Ντάνι Γκαρθία με τη φάση του Έσε: «Δεν έχω ξαναδεί τέτοια αποβολή στην ζωή μου»
- Άρης – Μανρέσα 79-86: Πάλεψε κόντρα στην ισχυρούς Ισπανούς, αλλά «λύγισε» στο τέλος
- Η Μεταπολίτευση, το φορτηγό, η αριστερά, ο προδότης: Ο Διονύσης Σαββόπουλος με δικά του λόγια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις