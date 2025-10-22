Μεσσηνία: Θα δώσουν απαντήσεις για το διπλό φονικό οι τηλεφωνικές συνομιλίες του 22χρονου «συνεργού»;

Η αποκάλυψη πως ο φερόμενος ως συνεργός μιλούσε ασταμάτητα στο κινητό κατά τη διαδρομή προς τη Φοινικούντα έφερε νέα τροπή στην πολύκροτη υπόθεση του διπλού φονικού στη Μεσσηνία.

Ο 22χρονος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς που ερευνούν την υπόθεση ότι επικοινωνούσε με την κοπέλα του και με έναν φίλο από την Αθήνα. Ωστόσο, όπως τονίζουν οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών, μόνο η άρση απορρήτου θα δείξει με ποιον πραγματικά συνομιλούσε.

Οι κινήσεις πριν τη διπλή δολοφονία

Αρκετές διαφορές έχουν επίσης οι περιγραφές των δύο 22χρονων για το χρονικό της διπλής δολοφονίας, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να εξακριβώσουν πλήρως τις κινήσεις τους, για να διαλευκάνουν την υπόθεση.

Μία ημέρα πριν το διπλό έγκλημα, οι δύο 22χρονοι συλληφθέντες διανυκτερεύουν σε ξενοδοχείο της Καλαμάτας. Την επόμενη ημέρα νωρίς το μεσημέρι οι 22χρονοι αναχωρούν από το ξενοδοχείο και ξεκινούν με το σκούτερ τους με προορισμό το κάμπινγκ.

Λίγο έξω από την Καλαμάτα σταματούν σε ένα βενζινάδικο όπως φαίνεται και βίντεο ντοκουμέντο. Έβαλαν βενζίνη, αγόρασαν τσιγάρα και ενεργειακά ποτά και σταμάτησαν σε έναν χωματόδρομο λίγο παρακάτω.

«Σταματήσαμε σε ένα βενζινάδικο να βάλουμε βενζίνη και αγοράσαμε τσιγάρα και κάτι να πιούμε. Έξω από την Καλαμάτα, κοντά στο χωριό Πιπερίτσα, μπήκαμε σε έναν χωματόδρομο και κάναμε μία στάση περίπου δύο ωρών. Ήταν πρωτοβουλία του φίλου μου και δεν μου είπε τον λόγο», είπε ο φερόμενος συνεργός.

Η πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία

«Φεύγουμε από το βενζινάδικο και πηγαίνουμε προς Φοινικούντα. Στρίψαμε από έναν επαρχιακό δρόμο και σταματήσαμε για 2 ώρες χωρίς να μου πει γιατί. Καθίσαμε κάτω από ένα δέντρο και ήπιαμε τα ενεργειακά ποτά. Εκεί ο 22χρονος είχε μιλήσει 4-5 φορές στο τηλέφωνο», περιέγραψε ο φερόμενος εκτελεστής.

Είναι η πρώτη φορά πως ο φερόμενος ως εκτελεστής ακούει τον «συνεργό» να επικοινωνεί με κάποιον στον τηλέφωνο πολλές φορές. Συγκεκριμένα μέσα σε ένα δίωρο μέτρησε 4-5 κλήσεις.

«Πήγαινε πιο δίπλα και μιλούσε χαμηλόφωνα. Θυμάμαι να λέει «καλά είμαι». Έλεγε ότι μιλάει με την κοπέλα του και έναν φίλο του από Αθήνα. Εγώ δεν μίλησα με κανέναν παρά μόνο με την κοπέλα μου πριν ξεκινήσουμε από την Αθήνα», φαίνεται να είπε το πρόσωπο που κατηγορείται ως ο φυσικός αυτουργός του εγκλήματος.

Οι δύο αναβατές της μηχανής συνεχίζουν την διαδρομή τους. Το λευκό σκούτερ καταγράφεται να περνά στις 18.26 το απόγευμα κοντά στο δημαρχείο της Μεσσήνης.

Η επόμενη φορά που ο οδηγός της μηχανής ακούει τον συγκατηγορούμενο του να μιλά στο τηλέφωνο είναι λίγο πριν την είσοδο Φοινικούντας. Κάνουν μια ακόμη στάση εκεί, όπως τουλάχιστον οι ίδιοι υποστηρίζουν.

«Μετά την δίωρη στάση, συνεχίσαμε για την Φοινικούντα και κάναμε άλλα μία στάση, κοντά στην Φοινικούντα, για περίπου 20 λεπτά», σημείωσε ο φερόμενος συνεργός.

Τηλεφώνημα πριν φτάσουν στο κάμπινγκ

«Πριν φτάσουμε στο κάμπινγκ σταματήσαμε πάλι για 20 λεπτά γιατί μου είπε ότι τον είχαν καλέσει πολλές φορές στο τηλέφωνο και ήθελε να μιλήσει», είπε ο φερόμενος εκτελεστής.

Σύμφωνα πάντα με τα όσα φέρεται να έχει πει ο συγκατηγορούμενος του, ο φερόμενος συνεργός, που έχει μιλήσει ήδη 6 φορές ξαναμιλά στο τηλέφωνο και λίγα μέτρα παρακάτω.

«Συνεχίσαμε και πριν φτάσουμε στο κάμπινγκ πήγε πιο πέρα για να μιλήσει και έλειψε 2-3 λεπτά», πρόσθεσε ο φερόμενος εκτελεστής.

Αν ισχύουν οι ισχυρισμοί του Ελληνοβρετανού, αυτό σημαίνει πως ο συγκατηγορούμενος του μίλησε συνολικά οκτώ φορές στο τηλέφωνο με την τελευταία κλήση να γίνεται έξω από το κάμπινγκ δευτερόλεπτα πριν το διπλό φονικό.

«Όταν ο 22χρονος πήγαινε να μπει στο κάμπινγκ θυμάμαι ξανά μίλησε στο τηλέφωνο. Ο 22χρονος πήγαινε παντού μαζί με την τσάντα κιθάρας. Ακόμα και όταν σταματήσαμε για την ανάγκη μας πήρε και την τσάντα μαζί. Του είπα «τι την θέλεις μαζί;» και μου απάντησε ότι έτσι βολεύεται», σημείωσε ο 22χρονος που συνελήφθη από τις Αρχές και εμφανίζεται να είναι το πρόσωπο που τράβηξε τη σκανδάλη.

Η ΕΛ.ΑΣ. ειδοποιήθηκε με καθυστέρηση 25 λεπτών

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει μια σημαντική απόκλιση μεταξύ του χρόνου που γίνεται η δολοφονική επίθεση και στην ώρα που ειδοποιείται το «100».

Όπως είναι γνωστό το φονικό έγινε στις 20:15 το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι η πρώτη κλήση στην αστυνομία έγινε από μάρτυρα στο εστιατόριο του κάμπινγκ στις 20:40 ενώ η δεύτερη κλήση έγινε από γείτονα στις 20:54.