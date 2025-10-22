Συνεχείς είναι οι αποκαλύψεις για το θρίλερ του φονικού σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, με τις Αρχές να αναζητούν λύση στο μυστήριο των φυσικών και ηθικών αυτουργών.

Ενώνοντας τα κομμάτια του παζλ, οι Αρχές προσπαθούν να φτάσουν στη λύση της διπλής δολοφονίας. Κομβικό σημείο για την έρευνα είναι οι τηλεφωνικές συνομιλίες που έγιναν στην περιοχή πριν αλλά και μετά το έγκλημα.

Όπως είναι ήδη γνωστό, σε γνώση των Αρχών είναι το «πακιστανικό» κινητό που είχε ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός της δολοφονίας.

Από την ανάλυσή του ελπίζουν ότι θα προκύψουν στοιχεία που θα οδηγήσουν σε άλλα πρόσωπα που ενδεχομένως να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Και δεύτερο «πακιστανικό» κινητό;

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές πλέον εξετάζουν και την ύπαρξη ενός δεύτερου «πακιστανικού» κινητού, το οποίο βρισκόταν στην κατοχή, όπως εκτιμούν, του πιθανού ηθικού αυτουργού και το οποίο το χρησιμοποιούσε για να επικοινωνεί μόνο με τον 22χρονο και ίσως και ένα τέταρτο πρόσωπο.

Με τα στοιχεία από τις άρσεις των τηλεφωνικών κλήσεων που έχουν στα χέρια τους, οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών έχουν βάλει στο επίκεντρο το «πακιστανικό» τηλέφωνο του 22χρονου φερόμενου ως συνεργού, προσπαθώντας να εντοπίσουν με ποια άλλα τηλέφωνα επικοινώνησε.

Αφού τα εντοπίσουν, θα προσπαθήσουν να ταυτοποιήσουν τους χρήστες τους.

Ερευνούν όλα τα στοιχεία οι Αρχές

Στο κάδρο των έμπειρων αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν μπει και οι συναντήσεις του «συνεργού» με τον ανιψιό.

Πέρα από μια τυπική γνωριμία, οι δύο άνδρες έχουν αρκετές επαφές το τελευταίο διάστημα, πριν και μετάν τη δολοφονία στο κάμπινγκ.