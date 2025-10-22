Φοινικούντα: «Το έγκλημα έγινε λόγω της μεγάλης περιουσίας του 68χρονου» – Τι λέει η δικηγόρος της ανιψιάς του θύματος

Πεπεισμένη ότι η διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα έγινε για οικονομικούς λόγους είναι η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η δικηγόρος Κατερίνα Φραγκάκη, που ήταν νομική εκπρόσωπος και φίλη του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και έχει αναλάβει και την ανιψιά του δολοφονηθέντος, τόνισε πως η εντολέας της «είναι βέβαιη ότι το στυγερό έγκλημα έγινε για οικονομικούς λόγους, λόγω της μεγάλης περιουσίας του συγκεκριμένου προσώπου».

«Να βρεθούν αυτοί που κρύβονται πίσω από τους δολοφόνους»

Όπως ανέφερε, η γυναίκα «είναι αποφασισμένη να βοηθήσει τις Αρχές ώστε να βρεθούν οι πραγματικοί δράστες, που βρίσκονται πίσω από τα πρόσωπα που έχουν ήδη συλληφθεί».

Αναφορικά με το αίτημα αναπαράστασης του εγκλήματος, η κ. Φραγκάκη σημείωσε: «Είναι πολύ δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι δύο παιδιά, που δεν είχαν καμία σχέση με τη Φοινικούντα, ξεκίνησαν μόνα τους από την Αθήνα για να διαπράξουν κάτι τέτοιο. Το σενάριο της δήθεν παρενόχλησης δεν ευσταθεί. Μιλάμε για έναν κύριο με Κ κεφαλαίο, επιφανή και αγαπητό στην περιοχή».

«Γι’ αυτό και εμείς θέλουμε να ψάξουμε σε βάθος και χαιρόμαστε που η Ελληνική Αστυνομία αλλά και η ανακρίτρια προσπαθούν να δέσουν την υπόθεση αυτή, γιατί άμα δεν δεθεί θα υπάρχει πρόβλημα στο δικαστήριο» ανέφερε η κ. Φραγκάκη υπογραμμίζοντας την πρόθεση «να είναι μια δεμένη υπόθεση όπου να φανεί ξεκάθαρα ποιοι είναι όλοι εμπλεκόμενοι και να τιμωρηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι».

Η δικηγόρος έπλεξε το εγκώμιο του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, τονίζοντας ότι επρόκειτο για έναν δοτικό άνθρωπο τόσο προς οικείους όσο και προς τους ξένους.

«Είναι πολύ δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι δύο παιδιά, που δεν είχαν καμία σχέση με τη Φοινικούντα, ξεκίνησαν μόνα τους από την Αθήνα για να διαπράξουν κάτι τέτοιο. Το σενάριο της δήθεν παρενόχλησης δεν ευσταθεί»

Παραδέχθηκε ότι είναι μία από τις περιπτώσεις που «όταν υπάρχουν μεγάλες περιουσίες υπάρχουν ζητήματα μεταξύ των συγγενών και σκέφτονται τι θα μπορούσε να προκύψει αν το πρόσωπο αυτό έφευγε από τη ζωή» ενώ παράλληλα επεσήμανε πως ο 68χρονος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έφτιαξε αρκετές διαθήκες και «τον ενδιέφερε να τακτοποιήσει τους συγγενείς του, τους οποίους αγαπούσε πάρα πάρα πολύ», σημειώνοντας πως «οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια ήταν καλές και δεν υπήρχαν ιδιαίτερες προστριβές».

Για την πορεία της έρευνας, η κ. Φραγκάκη ανέφερε ότι «η υπόθεση βρίσκεται στη φάση της άρσης τηλεφωνικού απορρήτου» και πως η ΕΛ.ΑΣ. «εξετάζει επικοινωνίες και μηνύματα πριν και μετά το διπλό φονικό, ώστε να φανεί αν υπήρχαν συνδέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων».

«Το σημαντικό είναι η υπόθεση να δεθεί απολύτως, ώστε να συμπεριληφθούν στη δικογραφία όλοι οι πραγματικοί δράστες», κατέληξε.

Τι δήλωσε η δικηγόρος θύματος και ανιψιάς