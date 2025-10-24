Μεσσηνία: Αίτηση προστασίας κατέθεσε η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ – «Έχω στοιχεία, φοβάμαι για τη ζωή μου»

Αίτηση προστασίας, για την ίδια και την οικογένειά της, κατέθεσε η ανιψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, ο οποίος δολοφονήθηκε μαζί με τον 61χρονο φίλο και επιστάτη του, το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Η γυναίκα, σύμφωνα με τη δικηγόρο της Κατερίνα Φραγκάκη, αισθάνθηκε ότι κινδυνεύει η ζωή της, καθώς πρόκειται για βασική μάρτυρα που γνωρίζει κρίσιμες πληροφορίες και μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διαδικασία της ανάκρισης.

«Διαθέτει σημαντικά στοιχεία», λέει η δικηγόρος της

«Η ανιψιά, επειδή ένιωθε ότι κινδυνεύει η ζωή της, κατέθεσε αίτηση για την προστασία τόσο της ίδιας όσο και της οικογένειάς της. Αναμένουμε πλέον την εξέλιξη της υπόθεσης αυτής. Η ίδια νιώθει καλύτερα, αφού η αίτηση έχει ήδη κατατεθεί και λάβει αριθμό πρωτοκόλλου», δήλωσε η κ. Φραγκάκη, τονίζοντας ότι η εμπιστοσύνη της στην ελληνική Δικαιοσύνη παραμένει ακέραιη.

Η μάρτυρας, σύμφωνα με την ίδια, διαθέτει σημαντικά στοιχεία που θεωρεί πως θα βοηθήσουν στην αποκάλυψη όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση.

Όπως υποστήριξε, τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της έχουν εκφράσει αίσθημα ανασφάλειας, ενώ η ανιψιά θεωρεί πως, αν ο θείος της είχε λάβει ανάλογα μέτρα προστασίας, πιθανόν σήμερα να βρισκόταν στη ζωή.

Οι υποψίες για συγκεκριμένα πρόσωπα

Η δικηγόρος επιβεβαίωσε ότι η πελάτισσά της έχει “στο κάδρο” ορισμένα πρόσωπα για τα οποία διατηρεί υποψίες, χωρίς ωστόσο να τα κατονομάζει δημόσια, καθώς η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Η άποψή της είναι ότι δεν μπορεί δύο νεαροί 22 ετών, χωρίς καμία σχέση με την περιοχή, να ενήργησαν μόνοι τους μια τέτοια πράξη εκτέλεσης, απέναντι σε έναν άνθρωπο που δεν είχε δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα, δεν είχε ποινικό μητρώο και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Φραγκάκη.

Η ίδια συμπλήρωσε ότι η ανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη και, όταν κληθεί, η μάρτυρας θα καταθέσει όλα τα στοιχεία που διαθέτει, τα οποία θεωρεί καθοριστικά για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

«Υπάρχει ηθικός αυτουργός»

Μιλώντας στο MEGA και στο Live News η ανιψιά του 68χρονου δηλώνει ότι είναι σίγουρη πως πίσω από τη διπλή δολοφονία κρύβονται και άλλα άτομα και υπάρχει ηθικός αυτουργός.

Συγκεκριμένα απαντώντας στην ερώτηση αν θεωρεί ότι υπάρχει ηθικός αυτουργός πίσω από τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ, σημειώνει: «Ναι, το πιστεύω».

Στην ερώτηση αν έχει συγκεκριμένο πρόσωπο στο μυαλό της, αποφεύγει να μιλήσει ανοιχτά: «Δεν μπορώ να σας το απαντήσω αυτό» λέει χαρακτηριστικά.

«Θέλω να βρεθούν οι δολοφόνοι του θείου μου, εκτός των δύο που έχουν συλληφθεί ήδη, οι υπόλοιποι που είναι έξω. Δεν θα σταματήσω μέχρι να πετύχω τον σκοπό μου», λέει η ίδια, επισημαίνοντας: «Φοβάμαι για τη ζωή τη δική μου».

«Επειδή είχα καθημερινή επικοινωνία με τον θείο μου, είμαι γυναίκα που γνωρίζω πάρα πολλά πράγματα. Φοβάμαι», καταλήγει.

«Ζητήσαμε την προστασία»

Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, Κατερίνα Φραγκάκη:

«Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι επειδή γνωρίζει πολλά η εντολέας μου και ανιψιά του θύματος, με τον οποίον είχε εξαιρετική σχέση, ζητήσαμε και την προστασία από την εισαγγελία διότι νιώθει ότι χρειάζεται την προστασία. Δεν μπορούσε να φανταστεί ποτέ η ίδια ότι ο θείος της θα πέθαινε με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Θεωρούμε ότι επειδή θα εισφέρει πολύ και έχει πληροφορίες να δώσει που θα βοηθήσουν πολύ τις Αρχές, ζητήσαμε την προστασία από την εισαγγελία και αναμένουμε το αποτέλεσμα αυτής της ενέργειάς μας».

«Μέχρι να καταθέσει, και αφού καταθέσει βέβαια, χρειάζεται την προστασία διότι γνωρίζει πράγματα, γνωρίζει πολλά τα οποία πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα βοηθήσουν πολύ στο να συλληφθούν όλοι οι δράστες διότι ήταν ο άνθρωπος που ήταν μαζί του και μιλάγανε καθημερινά», συμπληρώνει η κα Φραγκάκη.

Όπως λέει η ίδια, η ανιψιά του θύματος ζητά και την άρση απορρήτου επικοινωνιών του κινητού της τηλεφώνου:

«Αυτό που θέλει είναι επειδή δυστυχώς δεν έχει τις συνομιλίες με τον θείο της μέσω Viber που γινόντουσαν κάθε βράδυ, αντάλλασσαν πολλά μηνύματα στα οποία της έχει δώσει πολλά στοιχεία και εκεί, επιθυμεί την άρση του απορρήτου και του δικού της τηλεφώνου προκειμένου να δοθούν αυτά και από εκεί να προκύψουν οι φόβοι που είχε αυτός ο άνθρωπος για πολύ συγκεκριμένα πρόσωπα, που της έλεγε ότι εμένα κάποια στιγμή δυστυχώς θα με ‘καθαρίσουν’».

«Υπήρξε μία ρήξη μεταξύ τους η οποία δημιουργήθηκε από έτερο πρόσωπο και δυστυχώς, αυτό θεωρεί και η εντολέας μου, ότι αν εκείνο το χρονικό διάστημα δεν είχαν απομακρυνθεί, ίσως και να τον είχε προστατεύσει», καταλήγει.