Φοινικούντα: Στο κάδρο των ερευνών συγγενικό πρόσωπο του 68χρονου – Στη τελική ευθεία για την εξιχνίαση του φονικού
Στο κάδρο των ερευνών στενό συγγενικό πρόσωπο του 68χρονου - Να βρεθούν οι δολοφόνοι ζητά η ανιψιά του 68χρονου.
Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι Αρχές για την εξιχνίαση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα. Ύστερα από τη μαραθώνια απολογία τους προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο 22χρονοι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 68χρονου επιχειρηματία και του επιστάτη στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα. Υπενθυμίζεται ότι ο 22χρονος Ελληνοβρετανός, ο οποίος κατηγορείται πως ήταν ο εκτελεστής της διπλής δολοφονίας, υποστήριξε ότι δεν ήταν εκείνος που πυροβόλησε και ότι απλά μετέφερε τον φίλο του στο κάμπινγκ.
Από την άλλη, ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίηση από τον 68χρονο επιχειρηματία, ισχυρίστηκε ότι δεν μπήκε ποτέ μέσα στο κάμπινγκ και πως μετά τη διπλή δολοφονία περπάτησε και κολύμπησε από τη Φοινικούντα μέχρι την Καλαμάτα και από εκεί πήρε την επόμενη μέρα το ΚΤΕΛ για την Αθήνα, με τις Αρχές να μην πείθονται από τους ισχυρισμούς του.
Φως θα ρίξει η άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών
Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει πραγματοποιηθεί η άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών και από τις Αρχές ελέγχονται τα τηλεφωνήματα, τα οποία θα ρίξουν φως στην έρευνα και τη διαδικασία της ανάκρισης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο κάδρο των ερευνών βρίσκονται ακόμη τρία άτομα, μεταξύ αυτών και συγγενικό άτομο του 68χρονου θύματος
Οι ώρες των κλήσεων και τα άτομα με τα οποία επικοινώνησαν οι 22χρονοι είναι κομβικής σημασίας για τη λύση του γρίφου του διπλού φονικού.
Πάνω από 30 εκατ. ευρώ η περιουσία του 68χρονου
Η ανιψιά του 68χρονου θύματος δια της δικηγόρου της τόνισε πως θέλει να λάμψει η αλήθεια και να φανερωθούν οι δράστες του στυγερού εγκλήματος.
«Θέλει τη δικαίωσή του. Δεν πιστεύει ότι δύο 22χρονα παιδιά ξεκίνησαν ξαφνικά από την Αθήνα για να κάνουν ένα τέτοιο έγκλημα σε ένα πρόσωπο που έχαιρε της εκτίμησης όλης της περιοχής», είπε στο MEGA η Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος της ανιψιάς του θύματος.
«Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν κι άλλοι που εμπλέκονται. Μπορεί και πάνω από δύο άτομα. Κάποιοι είναι μέσα από το συγγενικό περιβάλλον, ενώ θεωρεί (σ.σ.: η ανιψιά) ότι υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, ίσως συνεργοί θα έλεγα».
Όπως δήλωσε η δικηγόρος, η περιουσία του 68χρονου εκτιμάται πως ξεπερνούσε τα 30 εκατ. ευρώ.
«Όταν σκεφτόταν να πουλήσει το κάμπινγκ, ήθελε μόνο γι’ αυτό να το πουλήσει στα 13 εκατ. Υπήρχε ενδιαφέρον στα 8 εκατ. ευρώ, δεν ήθελε να το προχωρήσει, γιατί θεωρούσε ότι ήταν χαμηλότερης αξίας σε σχέση με αυτό που προσδοκούσε. Υπάρχουν ακίνητα μεγάλης αξίας», είπε.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο κάδρο των ερευνών βρίσκονται ακόμη τρία άτομα, μεταξύ αυτών και συγγενικό άτομο του 68χρονου θύματος, με την έρευνα των Αρχών να συνεχίζεται.
Σύμφωνα με τον αστυνομικό αναλυτή Σταύρο Μπαλάσκα «στο κάδρο της αστυνομίας υπάρχουν εκτός από τους δύο 22χρονους που έχουν προφυλακιστεί, ένα συγγενικό άτομο το οποίο είναι πάρα πολύ ύποπτο και βεβαίως υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ενήργησαν και υποβοήθησαν, ένας επιχειρηματίας από την Αθήνα και υπάρχει κι άλλο ένα άτομο το οποίο ενδέχεται να είναι γυναίκα».
