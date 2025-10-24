Φοινικούντα: Συχνά φαίνεται ότι άλλαζε την διαθήκη του το θύμα – Υπό έρευνα οι τηλεφωνικές κλήσεις
Συνεχίζεται η έρευνα για την διαλεύκανση της δολοφονίας στη Φοινικούντα
Σημαντικές πληροφορίες πρόκειται να παράσχει η άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών μεταξύ των εμπλεκόμενων ατόμων της δολοφονίας στη Φοινικούντα.
Η αστυνομία ρίχνει βάρος στα τηλεφωνήματα που έκαναν οι δύο κατηγορούμενοι, ιδίως στις ώρες των κλήσεων και τα άτομα με τα οποία επικοινώνησαν οι 22χρονοι.
Συχνά άλλαζε τη διαθήκη το θύμα της δολοφονίας στη Φοινικούντα
«Η αστυνομία μαζεύει τα στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Βλέπει τις κάμερες, πώς ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι, πώς έφυγαν, τους ανθρώπους που συναντήθηκαν, εάν υπάρχουν άλλα άτομα – που σίγουρα υπάρχουν», είπε στο MEGA ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής.
Κομβικής σημασίας είναι οι συχνές αλλαγές στη διαθήκη του 68χρονου επιχειρηματία.
«Φαίνεται πως ο 68χρονος άλλαζε συχνά τη διαθήκη, γιατί υπήρχαν ζητήματα με κάποιους συγγενείς», συμπλήρωσε ο κ. Καλλιακμάνης.
Όπως τόνισε, πολλά είναι τα κενά στις πληροφορίες που δίνονται.
Πού εστιάζουν οι έρευνες
Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί δύο 22χρονοι. Ο φερόμενος ως εκτελεστής ισχυρίζεται ότι δεν ήταν εκείνος που πυροβόλησε τον επιχειρηματία, ενώ ο φερόμενος ως συνεργός υποστηρίζει ότι δεν μπήκε ποτέ μέσα στο κάμπινγκ και πως μετά τη διπλή δολοφονία περπάτησε και κολύμπησε από τη Φοινικούντα μέχρι την Καλαμάτα και από εκεί πήρε την επόμενη μέρα το ΚΤΕΛ για την Αθήνα, με τις Αρχές να μην πείθονται από τους ισχυρισμούς του.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι έρευνες των Αρχών είναι σε εξέλιξη και στο κάδρο των ερευνών βρίσκονται ακόμη τρία άτομα, μεταξύ αυτών και συγγενικό άτομο του 68χρονου θύματος.
