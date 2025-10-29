Σημαντικές και μυστικές καταθέσεις για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα εξακολουθεί να λαμβάνει η ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, που χειρίζεται την υπόθεση. Πρόκειται για πρόσωπα που σχετίζονται με τα δύο θύματα ή που μπορούν να συνεισφέρουν με κρίσιμες πληροφορίες στην εξιχνίαση του στυγερού εγκλήματος.

Προσώρας, για τις Αρχές παραμένουν αδιευκρίνιστα τόσο τα ακριβή κίνητρα των δραστών όσο και η ταυτότητα του φυσικού αυτουργού της διπλής δολοφονίας το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου. Στα χέρια της ανακρίτριας βρίσκονται τα στοιχεία από τουλάχιστον επτά κινητά τηλέφωνα που αναλύθηκαν από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών.

Σύμφωνα με το Mega, τα στοιχεία έχουν αναλυθεί σε τέτοιον βαθμό ώστε να «κουμπώνουν» – πριν και μετά – ορισμένες τηλεφωνικές επικοινωνίες που έγιναν από και προς το κάμπινγκ. Μέσα από την ανάλυση και βάσει των απολογιών που έγιναν υπό άκρα μυστικότητα αυτή την εβδομάδα παρατηρούνται κενά και αντιφάσεις.

Για το έγκλημα, έχουν συλληφθεί οι δύο 22χρονοι – ο φερόμενος συνεργός και ο φερόμενος εκτελεστής βάσει της αναγνώρισης του ανιψιού -, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και οδηγήθηκαν στις φυλακές.

Φοινικούντα: Η καθοριστική μαρτυρία

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου κλήθηκε στο γραφείο της ανακρίτριας μια γυναίκα που κατοικεί σε κοινότητα λίγο έξω από τη Μεσσήνη.

Η εν λόγω μάρτυρας φέρεται να αντιλήφθηκε την παρουσία των δύο 22χρονων έξω από το σπίτι της, νωρίς το μεσημέρι της 5ης Οκτωβρίου, λίγες ώρες πριν από το διπλό φονικό. Η ίδια φέρεται να άκουσε διαλόγους μεταξύ τους, καθώς και τηλεφωνικές συνομιλίες που είχαν εκείνη τη στιγμή.

Παράλληλα, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Αναλύσεων και Βαλλιστικών (ΔΕΑΒ) κατά τη διάρκεια του περασμένου Σαββατοκύριακου έκαναν νέα αυτοψία στο κάμπινγκ, συνέλεξαν πρόσθετο υλικό και επανεξέτασαν σημεία ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της προσπάθειας να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

Οι έρευνες συνεχίζονται προς πάσα κατεύθυνση, με τον κλοιό να σφίγγει και γύρω από άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται στη διπλή δολοφονία, η οποία έχει συγκλονίσει τη Μεσσηνία και το πανελλήνιο.

Τις επόμενες ημέρες, οι καταθέσεις και τα εργαστηριακά ευρήματα εκτιμάται ότι θα καθορίσουν την πορεία της έρευνας και θα ρίξουν φως στα σκοτεινά σημεία αυτής της τραγωδίας.