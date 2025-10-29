Φοινικούντα: Νέα μαρτυρία αναμένεται να ρίξει φως στο θρίλερ του διπλού φονικού – Η κρίσιμη κατάθεση
Άγνωστα παραμένουν τα ακριβή κίνητρα των δραστών της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα αλλά και η ταυτότητα του φυσικού αυτουργού - Πρόσθετο υλικό συνέλεξαν οι αστυνομικοί στη νέα αυτοψία το Σάββατο
- Μαγική εικόνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ παρουσίασε ο Μητσοτάκης - Εξέλαβε ως στήριξη στον ίδιο τη συμμετοχή στις παρελάσεις
- «Αισθάνθηκα περήφανος που παρέλασα και εγώ», είπε ο τυφλός σημαιοφόρος από το Αγρίνιο
- Πώς οι ενέσεις αδυνατίσματος θα κατακτήσουν τον πλανήτη
- Εντείνεται η ανησυχία από τη δραματική συρρίκνωση του Μόρνου - Απόκοσμο τοπίο η τεχνητή λίμνη (βίντεο)
Σημαντικές και μυστικές καταθέσεις για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα εξακολουθεί να λαμβάνει η ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, που χειρίζεται την υπόθεση. Πρόκειται για πρόσωπα που σχετίζονται με τα δύο θύματα ή που μπορούν να συνεισφέρουν με κρίσιμες πληροφορίες στην εξιχνίαση του στυγερού εγκλήματος.
Οι έρευνες συνεχίζονται προς πάσα κατεύθυνση, με τον κλοιό να σφίγγει και γύρω από άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται
Προσώρας, για τις Αρχές παραμένουν αδιευκρίνιστα τόσο τα ακριβή κίνητρα των δραστών όσο και η ταυτότητα του φυσικού αυτουργού της διπλής δολοφονίας το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου. Στα χέρια της ανακρίτριας βρίσκονται τα στοιχεία από τουλάχιστον επτά κινητά τηλέφωνα που αναλύθηκαν από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών.
Σύμφωνα με το Mega, τα στοιχεία έχουν αναλυθεί σε τέτοιον βαθμό ώστε να «κουμπώνουν» – πριν και μετά – ορισμένες τηλεφωνικές επικοινωνίες που έγιναν από και προς το κάμπινγκ. Μέσα από την ανάλυση και βάσει των απολογιών που έγιναν υπό άκρα μυστικότητα αυτή την εβδομάδα παρατηρούνται κενά και αντιφάσεις.
Για το έγκλημα, έχουν συλληφθεί οι δύο 22χρονοι – ο φερόμενος συνεργός και ο φερόμενος εκτελεστής βάσει της αναγνώρισης του ανιψιού -, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και οδηγήθηκαν στις φυλακές.
Φοινικούντα: Η καθοριστική μαρτυρία
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου κλήθηκε στο γραφείο της ανακρίτριας μια γυναίκα που κατοικεί σε κοινότητα λίγο έξω από τη Μεσσήνη.
Η εν λόγω μάρτυρας φέρεται να αντιλήφθηκε την παρουσία των δύο 22χρονων έξω από το σπίτι της, νωρίς το μεσημέρι της 5ης Οκτωβρίου, λίγες ώρες πριν από το διπλό φονικό. Η ίδια φέρεται να άκουσε διαλόγους μεταξύ τους, καθώς και τηλεφωνικές συνομιλίες που είχαν εκείνη τη στιγμή.
Παράλληλα, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Αναλύσεων και Βαλλιστικών (ΔΕΑΒ) κατά τη διάρκεια του περασμένου Σαββατοκύριακου έκαναν νέα αυτοψία στο κάμπινγκ, συνέλεξαν πρόσθετο υλικό και επανεξέτασαν σημεία ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της προσπάθειας να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.
Οι έρευνες συνεχίζονται προς πάσα κατεύθυνση, με τον κλοιό να σφίγγει και γύρω από άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται στη διπλή δολοφονία, η οποία έχει συγκλονίσει τη Μεσσηνία και το πανελλήνιο.
Τις επόμενες ημέρες, οι καταθέσεις και τα εργαστηριακά ευρήματα εκτιμάται ότι θα καθορίσουν την πορεία της έρευνας και θα ρίξουν φως στα σκοτεινά σημεία αυτής της τραγωδίας.
- Ο θρυλικός συνθέτης Τζον Γουίλιαμς βγαίνει από τη σύνταξη για να συνεργαστεί ξανά με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ
- Με οφέλη για τους Δήμους η συνάντηση της ΚΕΔΕ με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών
- O ακριβότερος καφές του κόσμου φτιάχνεται από κόπρανα – Τι τον κάνει τόσο ξεχωριστό;
- Άγρια Κανέλλη – Κωνσταντοπούλου κόντρα στη Βουλή: «Έκανε καριέρα επί χούντας»- «Πολιτική εμπάθεια και αντικομμουνισμός»
- Ισραήλ: Απαγορεύει στον Ερυθρό Σταυρό να επισκέπτεται Παλαιστίνιους κρατούμενους
- ΛεΜπρόν, Κάρι, Μέσι και Ρονάλντο: H λίστα του Forbes με τους 10 πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές για το 2025 (pics, vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις