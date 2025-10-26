Φοινικούντα: Μαρτυρία σοκ για το διπλό φονικό – «Ο «εγκέφαλος» σχεδίασε και εκτέλεσε το τέλειο έγκλημα»

Αποκαλυπτική είναι η μαρτυρία που φέρνει στο φως της δημοσιότητας η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» από το συγγενικό περιβάλλον του φερόμενου ως συνεργού στο έγκλημα στη Φοινικούντα.

Η γυναίκα που μιλά στις «Εξελίξεις Τώρα» ανήκει στο συγγενικό περιβάλλον του 22χρονου φερόμενου ως συνεργού, και τονίζει πως ο 22χρονος λειτούργησαν σε ρόλο του «χρήσιμου ηλίθιου» σε ένα καλά οργανωμένο σχέδιο.

«Το παιδί φαινόταν σαν να μην καταλαβαίνει και έλεγε στους δικούς του να συνεχίσουν τη ζωή τους. Φαινόταν σαν να έπαιζε ένα ρόλο, σαν να μην καταλάβαινε πως βρίσκεται στο δικαστικό μέγαρο για συνέργεια σε διπλό φονικό. Σαν να μην ένιωθε πως μια λεπτή γραμμή τον χωρίζει από τα ισόβια».

«Μην κοροϊδευόμαστε. Κάποιοι ξέρουν το ψυχιατρικό του παρελθόν και το εκμεταλλεύονται. Επειδή το παιδί το γνωρίζω καλά, όταν κάποιον τον εμπιστευθεί ή τον φοβάται, τότε κλειδώνει, δεν αλλάζει άποψη και επιμένει».

«Κάτι άλλο συνέβη…»

Όπως αναφέρει η ίδια, το πιο πιθανό είναι ο 22χρονος να φοβάται εκείνον που κρύβεται πίσω από την οργάνωση της διπλής δολοφονίας.

«Εμείς δεν γνωρίζουμε ποιος είναι. Όμως γνωρίζουμε πως και ο δικός μας άνθρωπος αλλά και ο φίλος του δεν είναι σε θέση να οργανώσουν, να εκτελέσουν και να «εξαφανίσουν» τα πειστήρια ενός τέτοιου εγκλήματος. Δείτε τις καταθέσεις. Προσέξτε τα βίντεο. Διαβάστε τις αντιφάσεις. Τα παιδιά πήγαν εκεί για να κλέψουν ή για να πάρουν λεφτά αλλά όχι για να σκοτώσουν. Κάτι άλλο συνέβη. Δεν θα έπαιρναν αυτοί την περιουσία.

«Ο ”εγκέφαλος” σχεδίασε και εκτέλεσε το τέλειο έγκλημα. Τα παιδιά ήταν οι ”χρήσιμοι ηλίθιοι” που σήμερα πληρώνουν συνέπειες που δεν τους αναλογούν. Εξηγήστε μου πώς το παιδί πήγε να τρομοκρατήσει τον ιδιοκτήτη του camping μπροστά σε όλες τις κάμερες, χωρίς καμία φύλαξη και λίγες μέρες μετά βρήκε το νεκρό σημείο, χωρίς κάμερες, για να σκοτώσει. Σας βγάζει νόημα η προχειρότητα του πρώτου συμβάντος με την άριστη εκτέλεση του δεύτερου;».

«Είναι ομερτά»

Η γυναίκα αναφέρει πως οι κατηγορούμενοι δεν μιλούν επειδή φοβούνται, ενώ έκανε λόγο για ομερτά στην περιοχή.

«Φοβούνται πως θα πάθουν κάτι, όπως φοβάται και η ανιψιά, όπως φοβάται και όλο το χωριό. Είναι ομερτά. Μην κοροϊδευόμαστε, όταν κάποιος πεθαίνει και αφήνει εκατομμύρια, γιατί να σταματήσει εκεί αυτός που οργάνωσε τη δολοφονία του;».

«Είναι οι μόνοι δύο που γνωρίζουν τι έχει συμβεί. Είναι οι δύο που ξέρουν ποιος τους έβαλε να πάνε εκεί. Ποιοι άλλοι ήταν στον τόπο του εγκλήματος και πώς έφυγαν από το σημείο;

«Δεν ξέρουμε ποιος, πότε, που και ποιόν μπορεί να χτυπήσουν. Οι οικογένειες φοβούνται για τα παιδιά τους, αλλά φοβούνται και για τους ίδιους. Σας το λέω με βεβαιότητα, σε φακέλους έχουν δοθεί στοιχεία που αν πάθουν κάτι οι άνθρωποι θα δοθούν απευθείας στην αστυνομία».

«Το παιδί παραιτήθηκε από τα ΟΥΚ πριν καν μάθει να χειρίζεται όπλο. Μπορείτε να το εξακριβώσετε. Άλλος είναι ο εμπλεκόμενος που είναι άσος στην σκοποβολή. Και εδώ βάζω τελεία. Για ψάξτε το. Είναι κρίμα τα παιδιά αυτά να πληρώσουν για κάτι που δεν έκαναν».

«Τελείωσα, ξεχάστε με»

Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει η γυναίκα, πριν τη δολοφονία ο 22χρονος είχε πει στην οικογένειά του πως «τελείωσε» και δεν τους ανέφερε που θα πήγαινε, για να μην κινδυνεύσουν.

«Πιστεύω πως το παιδί το μοιραίο βράδυ ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών όπως και τις προηγούμενες ημέρες. Ρωτήστε και θα μάθετε. Το παιδί πριν φύγει από το σπίτι, δύο μέρες δηλαδή πριν την πρώτη επίθεση, έλεγε ‘τελείωσα, πέθανα, ξεχάστε με’. Κάτι φοβόταν και για αυτό πήγε σαν το πρόβατο στην σφαγή».

«Το βράδυ πριν εξαφανιστεί, δηλαδή πριν την πρώτη επίθεση το παιδί είπε σε κοντινούς του ανθρώπους ‘φεύγω και δεν λέω που είμαι γιατί κινδυνεύετε και εσείς’».

Η Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος της ανιψιάς του 68χρονου, σχολιάζοντας την μαρτυρία που είδε το φως της δημοσιότητας στο MEGA, είπε πως αν ισχύει το γεγονός ότι φοβούνται κάποιοι να μιλήσουν για την υπόθεση, τότε χρειάζονται προστασία.

«Πρέπει να ζητήσουν βοήθεια από τους αρμόδιους και αυτή είναι η Εισαγγελία. Το ότι υπάρχει αυτό το ζήτημα επιβεβαιώνει την εντολέα μου που μου μίλησε από την πρώτη στιγμή και φοβόταν για τη ζωή της ίδιας και της οικογένειάς της».