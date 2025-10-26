Στα χέρια της ανακρίτριας Καλαμάτας που χειρίζεται την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα βρίσκονται τα στοιχεία από τουλάχιστον επτά κινητά τηλέφωνα που αναλύθηκαν από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών.

Οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία στο γνωστό κάμπινγκ της Μεσσηνίας συνεχίζονται, καθώς τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου αναμένεται να ρίξουν φως στα θολά σημεία της υπόθεσης.

Σύμφωνα με το Mega, τα στοιχεία έχουν αναλυθεί σε τέτοιον βαθμό ώστε να «κουμπώνουν» – πριν και μετά – ορισμένες τηλεφωνικές επικοινωνίες που έγιναν από και προς το κάμπινγκ. Μέσα από την ανάλυση και βάσει των απολογιών που έγιναν υπό άκρα μυστικότητα αυτή την εβδομάδα παρατηρούνται κενά και αντιφάσεις.

«Φοβόταν καιρό για τη ζωή του ο 68χρονος» λέει ο δικηγόρος της ανιψιάς του

Το πιο κρίσιμο κενό, στο οποίο καλούνται οι Αρχές να δώσουν απαντήσεις, είναι το πώς βρέθηκε ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός μέχρι την Καλαμάτα μετά τη δολοφονία. Οι Αρχές έχουν βέβαια ιχνηλατήσει τη διαδρομή που ακολούθησε και θεωρούν βέβαιο ότι χρειάστηκε να συνδράμει άλλο άτομο, να τον μεταφέρει από τον περιμετρικό της Καλαμάτας για να αποφύγει τις κάμερες.

«Ήταν εκτέλεση, είναι πολλά τα ερωτήματα. Είδαμε ότι αυτοί οι δύο λένε ‘εγώ δεν πυροβόλησα, πυροβόλησε ο άλλος’. Τελικά πυροβόλησε κάποιος από τους δύο ή τρίτο άτομο;» θέτει το ερώτημα ο επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης.

Φοινικούντα: «Φοβόταν καιρό για τη ζωή του ο 68χρονος»

Πληροφορίες από το φιλικό περιβάλλον του 68χρονου επιχειρηματία αναφέρουν πως το θύμα φοβόταν για τη ζωή του το τελευταίο διάστημα, ακόμα και πριν από την απόπειρα που είχε γίνει εναντίον του.

«Επειδή η εντολέας μου είχε πολύ καλή επαφή, από τότε που γεννήθηκε, με τον 68χρονο, ήταν δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο, έχει πολλά στοιχεία και επικοινωνίες που θεωρώ ότι θα είναι πολύ σημαντικές για το έργο της ανακρίτριας. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός εδώ και καιρό φοβόταν για τη ζωή του», δήλωσε η Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος της ανιψιάς του θύματος.

Η εντολέας της, πρόσθεσε, δεν πιστεύει ότι δύο 22χρονα ξεκίνησαν ξαφνικά από την Αθήνα, χωρίς να έχουν καμία σχέση με τη Φοινικούντα. «Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος ο οποίος δεν ξέρει τη Φοινικούντα ή και τις γύρω περιοχές να έρθει ξαφνικά να κάνει εκεί μια τέτοια εκτέλεση» τόνισε.

Προσώρας όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά για την υπόθεση της Φοινικούντας, καθώς τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει φαίνεται να ανοίγουν τον δρόμο για την έκδοση νέων ενταλμάτων σύλληψης.