Κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών στη Φοινικούντα – Σφίγγει ο κλοιός για το διπλό φονικό – Το μυστήριο και τα κενά στις καταθέσεις

Νέα στοιχεία, μικρές διαφορές μεταξύ των καταθέσεων και το υλικό από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου έχουν βάλει στο μικροσκόπιο οι άνδρες του Ανθρωποκτονιών και η ανακρίτρια που έχει αναλάβει τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τις τελευταίες ώρες στη Φοινικούντα βρίσκεται ένα εξειδικευμένο κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών για να βοηθήσει την ανακρίτρια Καλαμάτας στις άρσεις των τηλεφώνων, όλων των εμπλεκόμενων στην υπόθεση.

Κρίσιμα στοιχεία αναμένεται να εντοπιστούν από τις κλήσεις που έγιναν από τα «πακιστανικά» κινητά που έχουν εντοπιστεί να λειτουργούν στο σημείο του κάμπινγκ. Ωστόσο, αναμένεται να εξεταστούν τα στίγματα και των πραγματικών συσκευών των εμπλεκομένων, ώστε να γίνει η ταυτοποίηση τους.

Υπάρχει ηθικός αυτουργός;

Όσο οι αστυνομικοί παλεύουν να λύσουν τον γρίφο της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου για το φονικό της Φοινικούντας, οι Αρχές αναζητούν τον ηθικό αυτουργό της διπλής δολοφονίας.

Την ίδια ώρα, και οι συγγενείς λένε ανοιχτά ότι υποπτεύονται άλλους συγγενείς τους, ενώ τα θολά σημεία και τα ερωτήματα για το τι πραγματικά συνέβη στον χώρο του εγκλήματος, όλο και πληθαίνουν.

Το χρονικό και τα ερωτήματα

Σύμφωνα με την αυτοψία των Αρχών, λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ το μηχανάκι με τους δύο δράστες φτάνει στην είσοδο του κάμπινγκ.

Κατεβαίνει ο ένας από τους δύο και κατευθύνεται προς την ρεσεψιόν. Ο ανιψιός, η κατάθεση του οποίου είναι άκρως κομβική γιατί συνιστά τον μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα αυτού του διπλού φονικού, περιγράφει, ότι κάθεται στην καρέκλα, απέναντι από τον θείο του και ο επιστάτης είναι δίπλα, έξω στα ψυγεία.

«Το βράδυ της δολοφονίας θυμάμαι, καθόμουν στην καρέκλα απέναντι από το θείο μου, που καθόταν στο γραφείο του. Όταν κατάλαβα ότι έρχεται κάποιος από έξω, σηκώθηκα από την καρέκλα για να την αφήσω κενή να κάτσει ο πελάτης και πήγα προς το τζάκι. Ο Βασίλης ήταν εκεί τριγύρω στα ψυγεία».

Κι εδώ αρχίζουν τα ερωτήματα. Ο ανιψιός βλέπει από το παράθυρο τον δολοφόνο να πλησιάζει. Ο επιστάτης που είναι έξω και δεν έχει καθόλου οπτική επαφή με τον δρόμο, πώς αστειεύτηκε; Και μάλιστα με μια φράση που κανείς θα την έλεγε συνωμοτικά, όχι φωνάζοντας σε κάποιον που βρίσκεται σε 3-4 μέτρα μακριά.

«Εκείνη την ώρα ετοιμαζόμασταν να κλείσουμε. Από τα ανοιχτά παντζούρια, είδα έναν αδύνατο άνδρα να περπατάει από την είσοδο προς την ρεσεψιόν. Τότε ο επιστάτης είπε κοροϊδευτικά ‘’πού πάει αυτό;’’, με έπιασαν στα γέλια».

Ο δράστης φτάνει στη ρεσεψιόν και απευθύνεται στον 68χρονο, ενώ ο ανιψιός στο μεταξύ έχει σηκωθεί από την καρέκλα και στέκεται όρθιος στο τζάκι.

«Τότε ο θείος μου του απαντά με ειρωνικό ύφος ‘τι μέρος;’ και τότε ακούω ένα μπαμ. Ο θείος μου καθόταν μέχρι εκείνη την ώρα πίσω από το γραφείο του. Πρόλαβα να δω ότι δεν σηκώθηκε και τότε άκουσα και δεύτερο μπαμ».

Σύμφωνα πάντα με την περιγραφή του, ο ανιψιός έβλεπε πλάτη τον δράστη και έτσι δεν τον είδε να πυροβολεί. Μονάχα άκουσε δύο διαδοχικά μπαμ και τράπηκε σε φυγή.

«Με το που άκουσα τους πυροβολισμούς άρχισα να τρέχω και φώναξα και στον επιστάτη να κάνει το ίδιο. Βγαίνοντας από την ρεσεψιόν, εγώ έτρεξα προς τα αριστερά και ο επιστάτης προς τα ψυγείο. Φαινόταν ότι θόλωσε. Του φώναξα να τρέξει κι άρχισε να τρέχει προς το μέρος μου».

Πώς παρέμεινε άθικτο το πλέξιγκλας

Κι εδώ αρχίζει το μυστήριο του πλεξιγκλάς. Στο σημείο που λέει ότι καθόταν το θύμα, μπροστά υπάρχει ένα πλέξιγκλας, το οποίο όμως όχι δεν έχει διαλυθεί από τις σφαίρες, αλλά δεν έχει ούτε τρύπες.

Αν ο δράστης είναι πλάτη δηλαδή μπροστά από το πλεξιγκλάς και o ανιψιός, μόνο ακούει και δεν βλέπει τις κινήσεις του όπως περιγράφει, πώς είναι άθικτο το πλέξιγκλας; Ο μόνος τρόπος θα ήταν ο δράστης να έχει πάει από το πλάι του γραφείου, άρα ο ανιψιός να τον βλέπει πλάι και όχι πλάτη, όπως θυμάται.

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας στο Live News, είπε πως σίγουρα ο πυροβολισμός δεν έγινε κάτω από πλέξιγκλας.

<br />

«Είναι δυσκολο να πυροβολήσει κάποιος από αυτή τη θέση. Δεν μπορεί να πετύχει στόχο έτσι. Πιστεύω πως του έριξε απευθείας στο στήθος και στο κεφάλι. Είναι πολύ εύκολο για τον δολοφόνο να πυροβολήσει τον ανιψιό αλλά προφανώς δεν θέλει. Θέλει να πυροβολήσει τον επιστάτη, ο οποίος πυροβολήθηκε περίπου 30-40 μέτρα από τη ρεσεψιόν. Εγώ θεωρώ ότι ο επιστάτης δεν έφυγε μετά τους πυροβολισμούς αλλά πριν, γιατί πρόλαβε και είχε φτάσει τα 40 μέτρα.

Το μπέρδεμα με τα ρούχα

Παράλληλα, μυστήριο αποτελεί και η διαφορετική ενδυμασία του φερόμενου ως εκτελεστή σε σχέση με το πώς την περιέγραψε ο ανιψιός του θύματος και αυτόπτης μάρτυρας.

Σε βίντεο φαίνεται πως ο φερόμενος ως εκτελεστής φοράει τζιν παντελόνι ενώ ο συνεργός του λευκή βερμούδα. Ο αυτόπτης μάρτυρας είχε καταθέσει πως ο δράστης φορούσε κοντομάνικο λευκό πουκάμισο με ρίγες, χρώματος ή μαύρο ή μπλε ή γκρι και παντελόνι που σίγουρα δεν ήταν τζιν.

«Ο άνδρας αυτός φορούσε κοντομάνικο λευκό πουκάμισο με ρίγες, χρώματος ή μαύρο ή μπλε ή γκρι. Δεν θυμάμαι αν φορούσε βερμούδα ή παντελόνι αλλά σίγουρα δεν ήταν τζιν», είχε καταθέσει.

<br />

Ο δράστης και φερόμενος συνεργός είχε καταθέσει σχετικά με τα ρούχα του: «Από τη θήκη κιθάρας έβγαλα ένα τζιν και μια κοντομάνικη μπλούζα τύπου πόλο και τα φόρεσα».

Σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο από τον Κηφισό ο φερόμενος συνεργός έχει αποτυπωθεί να φοράει πόλο μπλουζάκι με ρίγες και τζιν. Ερώτημα αποτελεί το γεγονός πώς ο αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε την μπλούζα του δράστη καθώς και οι δύο φορούσαν μπουφάν όταν μπήκαν στο κάμπινγκ.

Όπως φαίνεται, τα ερωτήματα για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ είναι πολλά και ο γρίφος δυσεπίλυτος. Από την πλευρά τους οι Αρχές αφήνουν να εννοηθεί ότι βρίσκονται στην τελική ευθεία για την εξιχνίαση της υπόθεσης και ότι ίσως υπάρξουν καθοριστικές εξελίξεις τις επόμενες ώρες.