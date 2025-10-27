Την ώρα που οι έρευνες των Αρχών είναι σε εξέλιξη για την εξιχνίαση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας με θύματα τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη, νέες πληροφορίες έρχονται στην επιφάνεια για αυτή τη μυστηριώδη υπόθεση.

Oι δύο κατηγορούμενοι για τη διπλή ανθρωποκτονία κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Νέα εντάλματα σύλληψης για το έγκλημα στη Φοινικούντα

Τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει από την άρση των τηλεπικοινωνιών φαίνεται πως ανοίγουν τελικά τον δρόμο για την έκδοση τριών νέων ενταλμάτων σύλληψης.

Όπως είχαμε αναφέρει και πριν μερικές ημέρες τα τρία νέα εντάλματα σύλληψης αφορούν:

ένα πρόσωπο–κλειδί, το οποίο φέρεται να είναι ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας

ένα δεύτερο άτομο, που ενδέχεται να οργάνωσε την εκτέλεση,

και μία γυναίκα, η οποία φέρεται να μετέφερε τον 22χρονο συνεργό.

Τα στοιχεία από τα κινητά τηλέφωνα

Στα χέρια της ανακρίτριας Καλαμάτας βρίσκονται πλέον τα στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, τα οποία αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Τμήμα Ανθρωποκτονιών έχει αναλύσει τουλάχιστον επτά κινητά τηλέφωνα, με τα ευρήματα να έχουν ήδη διαβιβαστεί στις ανακριτικές αρχές.

Η επεξεργασία των δεδομένων σε συνδυασμό με τις απολογίες, έχουν αποκαλύψει κενά και αντιφάσεις στις καταθέσεις.

«Δεν πείθει ακόμα και ο τόπος του εγκλήματος. Πως μπορεί να έγινε εκεί μέσα, σε έναν μικρό χώρο, να υπήρχαν τρεις άνθρωποι, να πυροβοληθεί ο ένας από αυτούς, να κυνηγηθεί ο άλλος και ο τρίτος να σώθηκε;», είπε στο MEGA ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής.

Ένα σημαντικό ερώτημα

Το σημαντικότερο ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές αφορά το πώς ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός κατόρθωσε να φτάσει στην Καλαμάτα μετά το έγκλημα.

Από την ιχνηλάτηση της διαδρομής του, οι ερευνητές θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι υπήρξε τρίτο πρόσωπο, το οποίο βοήθησε στη μεταφορά του, πιθανότατα από τον περιμετρικό της Καλαμάτας, ώστε να αποφύγει τα σημεία με κάμερες ασφαλείας.

Την ίδια στιγμή πληροφορίες αναφέρουν πως τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει από την άρση των τηλεπικοινωνιών φαίνεται πως ανοίγουν τον δρόμο για την έκδοση τριών νέων ενταλμάτων σύλληψης.