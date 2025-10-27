Μεσσηνία: Το κρυφό δρομολόγιο των δραστών με το σκούτερ και η μαρτυρία σοκ που φέρνει νέα τροπή στη διπλή δολοφονία

Τρεις εβδομάδες μετά το διπλό φονικό έμπειροι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας ξαναβρέθηκαν το πρωί του Σαββάτου στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, κάνοντας αυτοψία στον χώρο του εγκλήματος.

Mε τα νέα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους ακολούθησαν ξανά την διαδρομή μέχρι τη ρεσεψιόν, μελέτησαν τη θέση από την οποία πυροβόλησε ο δράστης δύο φορές τον 68χρονο ιδιοκτήτη, αλλά και το σημείο από όπου εκτέλεσε με τρεις σφαίρες τον επιστάτη.

Την ώρα που οι αστυνομικοί παλεύουν να βρουν αν εμπλέκεται και τρίτο άτομο στη διπλή δολοφονία, το Live News αποκαλύπτει τη διαδρομή που ακολούθησαν με το σκούτερ τους οι δύο 22χρονοι αλλά και μια μαρτυρία σοκ που φέρνει νέα τροπή στην υπόθεση.

Καρέ – καρέ η πορεία που ακολούθησαν με το σκούτερ

Την ώρα που οι αστυνομικοί παλεύουν να βρουν αν εμπλέκεται και τρίτο άτομο στη διπλή δολοφονία, το Live News αποκαλύπτει τη διαδρομή που ακολούθησαν με το σκούτερ τους οι δύο 22χρονοι, το σημείο που σταμάτησαν αλλά και τον μεγάλο τσακωμό που είχαν μεταξύ τους, μετά από μία κλήση που είχε ο ένας από τους δύο.

Τα δεδομένα έχουν ως εξής: Γύρω στις 6.30 εντοπίζεται το σκούτερ να περνά από τον περιμετρικό της Μεσσήνης. Νωρίτερα οι κάμερες το έχουν εντοπίσει λίγο έξω από τη Μεσσήνη φτάνοντας στο εικονοστάσι της Παναγίτσας στην περιοχή του Μαυροματίου. Φαίνεται σαν κάτι να περιμένουν εκεί. Στρίβουν σε ένα δρόμο, που οδηγεί στην περιοχή της Πιπερίτσας. Είναι η διαδρομή που ακολούθησαν οι δύο 22χρονοι με το σκούτερ τους, όπως ακριβώς την κατέγραψε η κάμερα του Live News.

Ελάχιστα λεπτά αφότου έβαλαν βενζίνη, αγόρασαν τσιγάρα και ενεργειακά ποτά από το βενζινάδικο, οι δύο δράστες λίγα μέτρα παρακάτω, σε ένα εικονοστάσι στρίβουν ξαφνικά δεξιά. Βγαίνουν από τον δρόμο τους για Φοινικούντα και κατευθύνονται σε μια ερημική τοποθεσία μέσα από χωματόδρομους.

Από τα αποκλειστικά πλάνα που εξασφάλισε το Live News προκύπτει πως οι δύο νεαροί για κάποιον λόγο ήθελαν να βρουν ένα ήσυχο μέρος μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα.

«Ο άλλος δεν έχει καταλάβει τίποτα σου λέω»- Η μαρτυρία που φέρνει νέα τροπή

Την Κυριακή το μεσημέρι, οι δύο τους φτάνουν σε ερημικό σημείο. Λίγο έξω από την Πιπερίτσα. Ακολουθούν έναν αγροτικό δρόμο και το μηχανάκι γυρνάει. Η εικόνα του γίνεται αντιληπτή από μια γυναίκα που ζει στο αγρόκτημα της.

Η μαρτυρία της συγκλονίζει: «Γάβγιζαν τα σκυλιά το μεσημεράκι. Πολύ έντονα. Και φοβήθηκα πάρα πολύ. Και βγήκα έξω και άκουσα -δεν είδα- ένα μηχανάκι».

Πίστευαν ότι είχαν βρει το πιο απόμερο μέρος αλλά για κακή τους τύχη στο σημείο που επέλεξαν να αφήσουν το μηχανάκι τους ακριβώς δίπλα βρίσκεται το σπίτι μιας γυναίκας:

«Εδώ είχε παρκάρει το μηχανάκι».

Η μαρτυρία της συγκλονιστική με τα όσα αποκαλύπτει στην κάμερα του Live News να φέρνουν νέα τροπή στην υπόθεση.

«Την ώρα που άκουσα το μηχανάκι λέω κάποιοι θα έρχονται, γιατί η περιοχή είναι ερημική και φοβόμουν. Πήγα πιο κοντά στην πόρτα. Ήταν πίσω από τα βάτα ένας ψηλός με καπέλο, μετά κατάλαβα ότι ήταν η κιθάρα που ήταν στην τηλεόραση».

Η γυναίκα περιγράφει την φιγούρα του 22χρονου συνεργού όπως διακρίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο από το βενζινάδικο. Ο νεαρός με τη θήκη κιθάρας στην πλάτη προσεγγίζει την αυλή του σπιτιού της όσο συνομιλεί σε έντονο ύφος με κάποιον στο τηλέφωνο.

«Εδώ λοιπόν μίλαγε στο τηλέφωνο και έχει πετάξει και γόπες».

Όπως είπε η γυναίκα που μένει στο σπίτι, οι δύο 22χρονοι παρέμειναν εκεί πάνω από δύο ώρες και από κάποιο σημείο και μετά οι δυο τους ξεκίνησαν να καυγαδίζουν χωρίς όμως να μπορεί να ακούσει η μάρτυρας τι έλεγαν, καθώς τα σκυλιά της γάβγιζαν δυνατά.

Το μυστήριο με τη στάση στο εικονοστάσι Παναγίτσα

Στρίβοντας στο εικονοστάσι πηγαίνοντας προς Πιπερίτσα προφανώς αναζητώντας μια ερημική τοποθεσία οι δύο τους σταματάνε σε μια μουριά. Ξαφνικά ο ένας μιλά στο τηλέφωνο και αρχίζει να μιλάει στο τηλέφωνο.

«Αυτός ο τύπος φώναζε δυνατά κάποια στιγμή και άκουσα που είπε ‘Ο άλλος δεν έχει καταλάβει τίποτα σου λέω’».

Είναι αυτήκοος μάρτυρας μιας φράσης που ίσως σηματοδοτεί την ολική ανατροπή. Τα λεγόμενα της γυναίκας επιβεβαιώνονται τόσο χρονικά από το βιντεοληπτικό υλικό που συνέλεξαν οι Αρχές.

Όσο και από τα λεγόμενα των ίδιων των δραστών που έχουν μιλήσει γι’ αυτή την στάση τους στη μέση του πουθενά.

Σε μια από αυτές τις κλήσεις έγινε αυτήκοος μάρτυρας άθελα της αυτή η γυναίκα. Και ο συγκατηγορούμενος του πάντως περιγράφει μια μυστικοπάθεια του «συνεργού»:

«Πήγαινε πιο δίπλα και μιλούσε χαμηλόφωνα. Θυμάμαι να λέει «καλά είμαι». Έλεγε ότι μιλάει με την κοπέλα του και έναν φίλο του από Αθήνα. Εγώ δεν μίλησα με κανέναν παρά μόνο με την κοπέλα μου πριν ξεκινήσουμε από την Αθήνα», έχει πει ο φερόμενος εκτελεστής.

Λίγο πριν την είσοδο της Φοινικούντας κάνουν μια ακόμη στάση 20 λεπτών για να μιλήσει και πάλι ο 22χρονος στο τηλέφωνο.

«Πριν φτάσουμε στο κάμπινγκ σταματήσαμε πάλι για 20 λεπτά γιατί μου είπε ότι τον είχαν καλέσει πολλές φορές στο τηλέφωνο και ήθελε να μιλήσει», ανέφερε ο φερόμενος εκτελεστής.

Σύμφωνα πάντα με τα όσα φέρεται να έχει πει ο συγκατηγορούμενος του, ο «συνεργός» –που έχει μιλήσει ήδη 6 φορές- ξαναμιλά στο τηλέφωνο και λίγα μέτρα παρακάτω.

Η τελευταία φορά που ο οδηγός της μηχανής ακούει τον συγκατηγορούμενο του να μιλά στο τηλέφωνο είναι ακριβώς έξω από το κάμπινγκ, λίγο πριν μπει ο δολοφόνος μέσα και εκτελέσει εν ψυχρώ δύο ανθρώπους.