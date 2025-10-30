Μεσσηνία: Καρέ καρέ η διαδρομή των δραστών και οι στάσεις που έκαναν μέχρι το κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Το Live News παρουσιάζει όλη τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες μέχρι να φτάσουν στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα και να διαπράξουν το διπλό φονικό.

Δύο τα ξημερώματα και ο φερόμενος ως «εκτελεστής» βγαίνει από το σπίτι του στην Καλλιθέα. Πάντου σκοτάδι και ερημιά. Ο 22χρονος, κρατώντας δύο κράνη στο χέρι, βγαίνει στον δρόμο σαν κάποιον να περιμένει.

Κοιτάει δεξιά και αριστερά. Είναι ανήσυχος. Πηγαινοέρχεται με τα χέρια στις τσέπες, πετά κάτι στον κάδο σκουπιδιών και κατεβάζει το κεφάλι μόλις βλέπει δύο γείτονες να βγαίνουν από την πολυκατοικία του.

Δεν τους χαιρετά και φανερά αμήχανος πίσω από το παρκαρισμένο βαν, τηλεφωνεί σε κάποιον.

Ο «εκτελεστής» μπαίνει σε ταξί

Ένα λεπτό αργότερα, στις 2.06 το πρωί, ταξί σταματά ακριβώς μπροστά του. Ο 22χρονος κρατώντας τα κράνη μπαίνει στο πίσω κάθισμα όπου τον περιμένει ο αποκαλούμενος συνεργός.

Κάπως έτσι ξεκινά το ταξίδι των δύο δραστών για το στυγερό έγκλημα της Φοινικούντας που έχει σοκάρει το πανελλήνιο.

«Βράδυ Σαββάτου προς ξημερώματα Κυριακής, πήρα ένα ταξί από τον δρόμο και πήγα να πάρω τον φίλο μου από το σπίτι του στην Καλλιθέα. Το ταξί μας πήγε κάπου στο κέντρο, κοντά στην οδό Αδριανού και μας άφησε. Εκεί πήραμε το λευκό σκούτερ και ξεκινήσαμε για την Καλαμάτα», είχε καταθέσει ο φερόμενος ως συνεργός.

Φτάνουν στο χωριό Αλλαγή Μεσσηνίας

Έχει πια ξημερώσει. Αφού ταξίδευαν όλο το βράδυ πάνω στο σκούτερ φτάνουν στις 8 παρά τέταρτο το πρωί στο χωριό Αλλαγή.

Στις 08.02 π.μ. συνεχίζουν κανονικά την πορεία τους μέχρι την Καλαμάτα.

Στις 8.08 η πορεία τους καταγράφεται από κάμερα βενζινάδικου. Στις 08.35 πλησιάζουν το κέντρο της πόλης αναζητώντας ένα ξενοδοχείο να κοιμηθούν.

«Αφού οδηγήσαμε περίπου 6-7 ώρες, φτάσαμε στην Καλαμάτα. Εκεί δεν είχαμε κανονίσει που θα μείνουμε. Πήραμε τηλέφωνο και βρήκαμε δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο, το κλείσαμε στο όνομα του φίλου μου και κοιμηθήκαμε μέχρι το μεσημέρι», είχε καταθέσει ο φερόμενος ως συνεργός.

Κοιμούνται περίπου 6 ώρες. Είναι μεσημέρι πια όταν σηκώνονται, μαζεύουν τα πράγματα τους και επιβιβάζονται ξανά στη μηχανή.

Η στάση στο βενζινάδικο

Στις 14.37 το μεσημέρι σταματούν σε ένα βενζινάδικο για βενζίνη. Ο «συνεργός» μπαίνει μέσα με τη θήκη κιθάρας στην πλάτη, φορώντας και το κράνος του και ανοίγει το ψυγείο.

Παίρνει ενεργειακά ποτά και άνετος πηγαίνει στο ταμείο να πληρώσει με πολλά 50ρικα στο πορτοφόλι.

Φεύγουν και λίγα μέτρα παρακάτω στρίβουν σε ένα εικονοστάσι. Η ώρα είναι 14.48μ.μ. Στο εικονοστάσι, όπως αποκαλύπτει το Live News, υπάρχει κάτι σαν κρύπτη. Ένας χώρος που θα μπορούσε να τοποθετηθεί ώστε να κρύψουν το όπλο.

Βγαίνουν από τον δρόμο τους προσεγγίζοντας μια ερημική τοποθεσία. Παραμονεύουν εκεί για τουλάχιστον 4 ώρες σαν κάποιον ή κάτι να περιμένουν.

Ο «συνεργός» μιλά συνέχεια στο τηλέφωνο. Αυτό αποκαλύπτεται και από μαρτυρία στο Live News.

«Αυτός ο τύπος φώναζε κάποια στιγμή και λέει ‘’δεν έχει καταλάβει τίποτα ο άλλος σου λέω’’».

Έχει φτάσει πια απόγευμα όταν αποφασίζεται να φύγουν. Κάμερα τους πιάνει να βγαίνουν από τον χωματόδρομο στις 18.23. Μετά από 4 ώρες παραμονής στη μέση του πουθενά, οι 22χρονοι συνεχίζουν το ταξίδι τους προς Φοινικούντα.

Κάμερες από την περιφερειακή της Μεσσήνης καταγράφουν την πορεία. Χωρίς στάσεις, περνούν μέσα από μικρά χωριά τον Ρυζόμυλο και το Πεταλίδι.

7 παρά πέντε, 1 ώρα και 20 λεπτά πριν τη διπλή δολοφονία, οι δράστες φτάνουν στη Νέα Κορώνη, όπως φαίνεται από το νέο βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στο φως το Live News.

Επόμενη στάση ο οικισμός Χωματερό. Οι στάσεις που έκαναν ήταν πολλές, σαν να περίμεναν οδηγίες από κάποιον.

«Πριν φτάσουμε στο κάμπινγκ σταματήσαμε πάλι για 20 λεπτά γιατί μου είπε ότι τον είχαν καλέσει πολλές φορές στο τηλέφωνο και ήθελε να μιλήσει», είχε καταθέσει ο φερόμενος ως εκτελεστής.

Φτάνουν στη Φοινικούντα

Στις 19.52 μ.μ. φτάνουν στον Γκριζόκαμπο. Για 10 λεπτά δεν έκαναν καμία στάση.

8 και 2 πρώτα λεπτά, οι δράστες βρίσκονται στην είσοδο της Φοινικούντας, εκεί όπου ο οδηγός της μηχανής έχει περιγράψει μια ακόμη στάση για να μιλήσει στο κινητό ο συνεπιβάτης του.

«Συνεχίσαμε και πριν φτάσουμε στο κάμπινγκ πήγε πιο πέρα για να μιλήσει και έλειψε 2-3 λεπτά».

Μια απόσταση 2 λεπτών την έκαναν σε 12 λεπτά. Σαν να περίμεναν σινιάλο για να πάνε έξω από το κάμπινγκ. Τελικά στις 20.14 το σκούτερ φτάνει στην είσοδο.

Ο «συνεργός» ξαναμιλά στο τηλέφωνο και ο δολοφόνος μπαίνει μέσα και εκτελεί εν ψυχρώ τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον έμπιστο συνεργάτη του.