Ένας μήνας συμπληρώνεται από το διπλό φονικό σε κάμπινγκ της Φοινικούντας στη Μεσσηνία με θύματα τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τον επιστάτη.

Οι Αρχές ενώνουν τα κομμάτια του παζλ, προκειμένου να φτάσουν στην εξιχνίαση του εγκλήματος, και στο ποιος εκ των δύο προφυλακισμένων 22χρονων σήκωσε το όπλο και δολοφόνησε τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον επιστάτη, αλλά και ο ηθικός αυτουργός.

Ωστόσο υπάρχουν πολλά ερωτήματα αναπάντητα αναφορικά με την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, χθες το πρωί εκλήθη για ακόμη μία φορά ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπιγνκ, προκειμένου να δώσει μία συμπληρωματική κατάθεση, καθώς υπάρχουν πολλά κενά και αναπάντητα ερωτήματα στην υπόθεση.

Έχει γίνει άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και οι Αρχές θέλουν να δουν κατά πόσο συμβαδίζουν τα καινούρια ευρήματα με τις καταθέσεις και τα λεγόμενα των προσώπων που έχουν τοποθετηθεί για την υπόθεση.

Ερευνώνται όλες οι κλήσεις από τα «πακιστανικά κινητά» και όχι μόνο.

Μεταξύ άλλων ερευνάται και η εμπλοκή ενός ακόμη προσώπου, το οποίοι φέρεται να είναι συνεργός ή και ηθικός αυτουργός της υπόθεσης δολοφονίας.