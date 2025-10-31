Εξώδικη δήλωση – γνωστοποίηση προς συγγενείς απέστειλε ο ανιψιός του θανόντος 68χρονου επιχειρηματία, που έχασε τη ζωή του μαζί με τον 61χρονο φίλο του και επιστάτη του κάμπινγκ, στο τραγικό περιστατικό της 5ης Οκτωβρίου στη Φοινικούντα.

Στο εξώδικο, ο ανιψιός – ο οποίος να σημειωθεί ήταν ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας και γλίτωσε από τη μοναδική σφαίρα που αστόχησε ο δράστης – αναφέρει ότι, βάσει συμβολαιογραφικής πράξης, έχει οριστεί από τον εκλιπόντα ως διαχειριστής της τελευταίας του βούλησης, η οποία αφορά την τέλεση της κηδείας και την ταφή της τέφρας του.

Όπως επισημαίνει, η διαδικασία της αποσποράς έχει ήδη ολοκληρωθεί και η τέφρα έχει τοποθετηθεί σε ειδικό δοχείο.

Η τελετή, σύμφωνα με τη γνωστοποίησή του, προγραμματίζεται για σήμερα στην τελευταία κατοικία του θανόντος, στην περιοχή «Στάδιον» της Φοινικούντας.

Τι ζητά με το εξώδικο ο ανιψιός του 68χρονου που δολοφονήθηκε

Ο ανιψιός διευκρινίζει ότι η παρουσία του στο σημείο δεν έχει καμία αντιπαραθετική πρόθεση, αλλά αφορά αποκλειστικά την εκτέλεση της επιθυμίας του θείου του, με σεβασμό στη μνήμη του. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΡΤ, αναφέρει ότι έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες αρχές και ο τοπικός ιερέας, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Την ίδια στιγμή, οι έρευνες και η ανακριτική διαδικασία για τη διπλή ανθρωποκτονία στη Φοινικούντα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Η ανακρίτρια Καλαμάτας λαμβάνει συνεχώς καταθέσεις από πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην υπόθεση, ενώ στο μικροσκόπιό της βρίσκονται και στοιχεία που διαβιβάζει η Ελληνική Αστυνομία, σχετικά με τις τηλεφωνικές επικοινωνίες και τα ψηφιακά δεδομένα της κρίσιμης χρονικής περιόδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες που καταγράφηκαν στην περιοχή την ώρα του φονικού, καθώς εντοπίζονται πολλαπλές κλήσεις μεταξύ αριθμών που φέρονται να είναι καταχωρημένοι σε αλλοδαπούς υπηκόους, γνωστά δηλαδή και ως «πακιστανικά» τηλέφωνα.

Οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τους πραγματικούς κατόχους των τηλεφώνων και να διαπιστώσουν αν και με ποιον τρόπο συνδέονται με την υπόθεση.

Ο φάκελος της ανακριτικής έρευνας παραμένει ανοιχτός, με τις αρχές να αναμένουν ότι τις επόμενες ημέρες θα προκύψουν νέα κρίσιμα ευρήματα που θα ρίξουν περισσότερο φως στις συνθήκες του διπλού εγκλήματος στη Φοινικούντα.