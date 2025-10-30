«Θα βάλω κάμερες γιατί φοβάμαι» – Νέες αποκαλύψεις από την ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Την ώρα που η Δικαιοσύνη και η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζουν την έρευνα για την υπόθεση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, ούτως ώστε να αποκαλυφθεί ο ηθικός αυτουργός, νέα στοιχεία έρχονται στην επιφάνεια.

Η ανιψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη αποκάλυψε νέα στοιχεία για το θείο της και τις απειλές που είχε δεχθεί στο παρελθόν.

Μαζί με την κάμερα του MEGA, η ανιψιά του 68χρονου βρέθηκε στα βήματα του θείου της και πάτησε στα χνάρια του.

Οι κάμερες μπήκαν το 2022

Στον πολυχώρο του κάμπινγκ με την ονομασία «Στάδιον» η ανιψιά μίλησε για όλα όσα σκεφτόταν ο θείος της. «Θα βάλω κάμερες γιατί φοβάμαι» της είχε εκμυστηρευτεί.

Όπως φαίνεται, ο 68χρονος φοβόταν για τη ζωή του και δεν το έκρυβε. Έτσι, πριν μερικά χρόνια η είσοδος του κάμπινγκ έγινε «φρούριο», καθώς μπήκαν κάμερες.

«Θυμάμαι πάρα πολύ καλά πότε μπήκαν οι κάμερες, ήταν το 2022» τόνισε η ανιψιά του 68χρονου.

«Ό, τι πράγματα είχε περισώσει από το πατρικό σπίτι στο χωριό μου είχε πει ‘θέλω να τα πάρεις εσύ’» συμπλήρωσε για τη στάση του 68χρονου απέναντί της.

Η αλλαγή στη διαθήκη

Όμως αυτή η στάση, φέρεται να άλλαξε τα τελευταία χρόνια, όπως έχει πει και ο ξάδελφός της, που ήταν αυτός πλέον ο «εκλεκτός» του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

«Ο θείος μου είχε τσακωθεί με την ανιψιά του και ξαδέλφη μου, η οποία ήξερε ότι ο θείος επρόκειτο να της γράψει ένα σπίτι, το οποίο είχε περάσει στην δική μου ιδιοκτησία, αλλά εμένα δεν με ενδιέφερε και το είχα δώσει στο θείο μου να το διαχειρίζεται. Ο θείος δεν ήθελε μετά να της το δώσει, γιατί τσακωθήκανε» έχει σημειώσει ο 33χρονος.

Την ίδια ώρα, άλλοι από το περιβάλλον θα θυμίσουν τον καυγά που υπήρξε αλλά και την αλλαγή στην στάση του. «Όμως άκουσε να δεις, επειδή ο Κώστας είναι αυτοδημιούργητος και δεν βρήκε από τον πατέρα του. Αγόραζε, λοιπόν, δεν ήθελε να γίνει, ήταν και πανέξυπνος, δεν ήθελε να τα πουλήσουν», είπε κοντινό πρόσωπο στον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Από την άλλη, η μητέρα του 33χρονου ανιψιού θα τονίσει ότι γνώριζε για την αλλαγή στη διαθήκη του 68χρονου και την αλλαγή που έκανε ο θείος προς τον ανιψιό και την ανιψιά.

«Τρεις μέρες πριν από το φονικό ο 68χρονος με πήρε και μου είπε ότι άλλαξε την διαθήκη του. Όπως μου είχε πει και στην αρχική διαθήκη άφηνε περιουσιακά στοιχεία στον γιο μου, τον στενό του φίλο και την ανιψιά του. Δεν μου είχε πει συγκεκριμένα τι άφηνε στον καθένα. Στην δεύτερη διαθήκη έβγαλε εκτός την ανιψιά του και άφηνε αποκλειστικά την περιουσία στον γιο μου και τον στενό του φίλο, τον επιστάτη. Δεν μου είπε το περιεχόμενο, απλά μου είπε ότι είχε νευριάσει με την ανιψιά του, γιατί όλο του ζήταγε χρήματα», σημείωσε.