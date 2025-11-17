Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. σε καταστήματα που ανήκουν σε 32χρονο επιχειρηματία

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. στα καταστήματα του επιχειρηματία στον οποίο εργαζόταν ο 22χρονος που έχει συλληφθεί για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του επιστάτη του στη Φοινικούντα.

Η έρευνα διενεργείται κατόπιν εντολής της ανακρίτριας του πρωτοδικείου Καλαμάτας – που χειρίζεται αυτή τη δύσκολη υπόθεση – με στόχο τη συλλογή και διασταύρωση στοιχείων που μπορεί να φωτίσουν κρίσιμες πτυχές της πολύκροτης υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος φέρεται να ήταν εργοδότης του ενός εκ των δύο προφυλακισμένων, ενώ διατηρούσε στενή φιλική σχέση με τον ανιψιό και μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα της διπλής δολοφονίας — τον ανιψιό του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που αποτελεί ένα από τα δύο θύματα.

Υπενθυμίζεται πως ο επιχειρηματίας είναι ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο επικοινώνησε ο ανιψιός του θύματος αμέσως μετά τη δολοφονία του θείου του.

Ο ανιψιός έχει μιλήσει για αυτόν, κάνοντας λόγο για μία αδερφική σχέση και έναν επιχειρηματία που έδινε δουλειά στον κατηγορούμενο ως συνεργό.

«Ο 22χρονος δουλεύει σε ένα μαγαζί το οποίο έχει ένας αδερφικός μου φίλος, ο ίδιος μάλιστα έχει και την καφετέρια που δούλευε ο 22χρονος και στην οποία τον είχα γνωρίσει. Για να καταλάβετε τι σχέση έχω με τον εργοδότη, μετά την επίθεση είναι το πρώτο άτομο που ζήτησα από την κοπέλα μου να καλέσει και να ενημερώσει, γιατί εγώ ήμουν σε σοκ και δεν μπορούσα να μιλήσω. Τον κάλεσε από το κινητό της γιατί το δικό μου βρίσκονταν σε σημείο της δολοφονίας», έχει πει ο 33χρονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εργοδότης του 22χρονου φέρεται να κατέθεσε μεταξύ άλλων: «Με τον ανιψιό του θύματος μας συνδέει φιλία. Με κάλεσε η σύντροφός του όταν έγινε το φονικό για να μου πουν τι έγινε και μου ανέφερε ότι ο ανιψιός ήταν σοκαρισμένος. Είμαι εργοδότης του 22χρονου φερόμενου ως συνεργού. Είναι καλό παιδί και τον ξέρω ως εργαζόμενο και μόνο. Ο ανιψιός γνώρισε τον 22χρονο στο μαγαζί μου. Ο ανιψιός του θύματος είχε έρθει στην Αθήνα δύο φορές πριν από το φονικό. Η μία ήταν τον Σεπτέμβρη και η άλλη φορά τον Οκτώβρη. Εγώ είχα πάει στη Φοινικούντα τον Αύγουστο. Επισκέφτηκα το κάμπινγκ αλλά δεν έμεινα εκεί, έμεινα σε ξενοδοχείο».