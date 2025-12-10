Ραγδαίες εξελίξεις στο φονικό στη Φοινικούντα: Συνελήφθησαν ο ανιψιός του ιδιοκτήτη και ο επιχειρηματίας φίλος του

Συνελήφθησαν ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ο επιχειρηματίας φίλος του από την Αθήνα μετά από εντάλματα της ανακρίτριας στο πλαίσιο της έρευνας για το διπλό φονικό.

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί του διπλού εγκλήματος.

Τα εντάλματα σύλληψης εκτός από τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιχειρηματία φίλο του από την Αθήνα φέρεται να αφορούν και ένα ακόμη άτομο, το οποίο αναζητούν οι Αρχές.

Το τρίτο άτομο που αναζητείται από τις αρχές είναι σύμφωνα με πληροφορίες, φίλος του επιχειρηματία, ο οποίος κατηγορείται για συνεργεία.

Η έρευνα φαίνεται να μην έχει κλείσει καθώς η ανακρίτρια έπαιρνε συνεχείς καταθέσεις και προσπαθούσε να δέσει την υπόθεση.

Πριν λίγο καιρό μάλιστα είχε γίνει έφοδος από αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών στα καταστήματα του επιχειρηματία στο οποίο εργαζόταν ο 22χρονος που είχε συλληφθεί για την δολοφονία.

Υπενθυμίζεται πως ο επιχειρηματίας είναι ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο επικοινώνησε ο ανιψιός του θύματος αμέσως μετά τη δολοφονία του θείου του.

Φοινικούντα: Το χρονικό της δολοφονίας

Η υπόθεση του διπλού εγκλήματος στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, στη Μεσσηνία, εκτυλίχθηκε το βράδυ της 6ης Οκτωβρίου.

Λίγο μετά τις οκτώ το βράδυ, ο δράστης εισήλθε στον χώρο του κάμπινγκ, πυροβόλησε και σκότωσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη και στη συνέχεια έβαλε στο στόχαστρο τον 60χρονο επιστάτη, επί χρόνια συνεργάτη του, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα την ώρα που προσπαθούσε να διαφύγει.

Αυτόπτης μάρτυρας της διπλής δολοφονίας ήταν ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, ο οποίος κατέθετε επί ώρες στις Αρχές, δίνοντας κρίσιμες πληροφορίες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών.