Ραγδαίες εξελίξεις στο φονικό στη Φοινικούντα: Συνελήφθησαν ο ανιψιός του ιδιοκτήτη και ο επιχειρηματίας φίλος του
Συνελήφθησαν ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ο επιχειρηματίας φίλος του από την Αθήνα.
- Φονική κατάρρευση κτιρίων στο Μαρόκο: Τουλάχιστον 22 νεκροί και 16 τραυματίες
- Ξεκινά η διαδικασία της δωρεάν διανομής φαρμάκων για την παχυσαρκία
- Στο υπ. Εργασίας οι οικοδόμοι - 24ωρη απεργία για ΣΣΕ, αυξήσεις και μέτρα ασφαλείας
- Ζούμε στην εποχή που μόλις το 0,001% κατέχει τριπλάσιο πλούτο από το φτωχότερο μισό της ανθρωπότητας
Συνελήφθησαν ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ο επιχειρηματίας φίλος του από την Αθήνα μετά από εντάλματα της ανακρίτριας στο πλαίσιο της έρευνας για το διπλό φονικό.
Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί του διπλού εγκλήματος.
Τα εντάλματα σύλληψης εκτός από τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιχειρηματία φίλο του από την Αθήνα φέρεται να αφορούν και ένα ακόμη άτομο, το οποίο αναζητούν οι Αρχές.
Το τρίτο άτομο που αναζητείται από τις αρχές είναι σύμφωνα με πληροφορίες, φίλος του επιχειρηματία, ο οποίος κατηγορείται για συνεργεία.
Η έρευνα φαίνεται να μην έχει κλείσει καθώς η ανακρίτρια έπαιρνε συνεχείς καταθέσεις και προσπαθούσε να δέσει την υπόθεση.
Πριν λίγο καιρό μάλιστα είχε γίνει έφοδος από αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών στα καταστήματα του επιχειρηματία στο οποίο εργαζόταν ο 22χρονος που είχε συλληφθεί για την δολοφονία.
Υπενθυμίζεται πως ο επιχειρηματίας είναι ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο επικοινώνησε ο ανιψιός του θύματος αμέσως μετά τη δολοφονία του θείου του.
Φοινικούντα: Το χρονικό της δολοφονίας
Η υπόθεση του διπλού εγκλήματος στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, στη Μεσσηνία, εκτυλίχθηκε το βράδυ της 6ης Οκτωβρίου.
Λίγο μετά τις οκτώ το βράδυ, ο δράστης εισήλθε στον χώρο του κάμπινγκ, πυροβόλησε και σκότωσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη και στη συνέχεια έβαλε στο στόχαστρο τον 60χρονο επιστάτη, επί χρόνια συνεργάτη του, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα την ώρα που προσπαθούσε να διαφύγει.
Αυτόπτης μάρτυρας της διπλής δολοφονίας ήταν ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, ο οποίος κατέθετε επί ώρες στις Αρχές, δίνοντας κρίσιμες πληροφορίες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών.
- «Βυθισμένες σκηνές», η κακοκαιρία Byron πνίγει τη Γάζα – Νεκρός 21χρονος που ήταν υπό ισραηλινή κράτηση
- Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 20-4: Μια ακόμη άνετη νίκη για τους «ερυθρόλευκους»
- TCL Winter Wonderland: Όταν η μαγεία των Χριστουγέννων συνάντησε το Ολυμπιακό Πνεύμα στο Μιλάνο
- Η Μπαλάντα της Σεξουαλικής Εξάρτησης: Η ωμή, τρυφερή ματιά της Ναν Γκόλντιν ξαναζωντανεύει στο Λονδίνο
- Κατοικίδια: Η Κομισιόν ανοίγει φάκελο κατά της Ελλάδας για παράνομη διακίνηση ζώων συντροφιάς
- Νέος τραυματισμός στον Ολυμπιακό: Ένα μήνα εκτός δράσης ο Γουόρντ
- Το επικίνδυνο κύμα της «σούπερ γρίπης» στην Ευρώπη: Σε συναγερμό Βρετανία, Ισπανία, Γαλλία για τον Η3Ν2
- Roll into glam season: Ένας beauty οδηγός που σου υπόσχεται τα πιο λαμπερά, snow-kissed Χριστούγεννα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις