Φοινικούντα: «Δεν πιστεύω ότι είχε λόγους να φοβάται» – Τι λέει ο κουμπάρος του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ
Ελλάδα 19 Νοεμβρίου 2025 | 19:56

Φοινικούντα: «Δεν πιστεύω ότι είχε λόγους να φοβάται» – Τι λέει ο κουμπάρος του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Τα τρία άτομα που βρίσκονται στο μικροσκόπιο της έρευνας έχουν κληθεί το τελευταίο διάστημα για συμπληρωματικές καταθέσεις. Η σύντροφος του ανιψιού τρεις φορές, ο εργοδότης κλήθηκε για δεύτερη φορά, ενώ ο ανιψιός κλήθηκε για πέμπτη φορά.

Εξυπνος, αυτοδημιούργητος και διαχρονικά επίμονος  με τους στόχους που έβαζε χαρακτήρισε τον 68χρονο, θύμα της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα ο κουμπάρος του.

Ο κουμπάρος του δολοφονημένου επιχειρηματία στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας μιλώντας στο MEGA απαντά σε όλα όσα ακούστηκαν σε αντιδιαστολή με όσα εκείνος γνώριζε και συζητούσε κατά καιρούς με τον 68χρονο.

«Ακούω στην τηλεόραση πραγματικά και εκνευρίζομαι ότι ήταν ένας ιδιότροπος άνθρωπος. Δεν ήταν ιδιότροπος», τονίζει.

«Εκείνο που με εκπλήσσει μόνο είναι που, ο Κώστας ήταν ένα έξυπνο άτομο, πώς δεν το κατάλαβε», συνεχίζει.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του ’70, είχαν συγκατοικήσει στην Καλαμάτα και με το πέρασμα του χρόνου η φιλία τους εξελίχθηκε σε κουμπαριά.

«Ήταν μόνος που το έφτιαξε, μόνος του προσπάθησε, μόνος του δημιούργησε και βοήθησε όλη την στενή του οικογένεια», τόνισε.

Όπως λέει, ο 68χρονος ήταν αυτοδημιούργητος και διαχρονικά επίμονος με τους στόχους που έβαζε.

«Ξεκίνησε χωρίς λεφτά καθόλου και τον ξέρω πολύ καλά, μέναμε μαζί στο ίδιο σπίτι», είπε.

Τα τελευταία χρόνια συζητούσαν πολλές φορές από κοντά. Για τον ίδιο, δεν ήταν έκπληξη η απόφαση του 68χρονου να ορίσει ως κύριο κληρονόμο τον ανιψιό του.

«Τον αγαπούσε, είχαν στενές σχέσεις», ανέφερε ο κουμπάρος του.

Παλαιότερα όμως, ήξερε πως η σχέση του 68χρονου με τον ανιψιό του είχε δοκιμαστεί.

«Έλεγε ότι έχω προβλήματα με τον … αλλά θα τα καταφέρω. Ήταν επίμονος άνθρωπος ο Κώστας, δύστροπος δεν ήταν».

Η πρώτη απόπειρα και τα λόγια του επιχειρηματία

Ο 68χρονος επιχειρηματίας είχε μπει, όπως φαίνεται, στο στόχαστρο, χωρίς ο ίδιος να έχει αντιληφθεί τον κίνδυνο. Απόδειξη τα λόγια που είχε πει στον κουμπάρο του μετά την πρώτη απόπειρα του περασμένου Σεπτέμβρη.

«Αστειότητες, μου είπε, είναι αυτά. Αυτό θυμάμαι που μου είπε. Αν σου πω ποιον υποψιάζομαι, θα γελάει ο κόσμος».

Η ανακρίτρια έχει στρέψει την έρευνά της στον 33χρονο ανιψιό και βασικό κληρονόμο της περιουσίας του επιχειρηματία, στη σύντροφό του και στον εργοδότη των δύο κατηγορούμενων που τυγχάνει να είναι και αδελφικός φίλος του ανιψιού.

«Δεν πιστεύω ότι είχε λόγους να φοβάται».

Τα τρία άτομα που βρίσκονται στο μικροσκόπιο της έρευνας έχουν κληθεί το τελευταίο διάστημα για συμπληρωματικές καταθέσεις. Η σύντροφος του ανιψιού τρεις φορές, ο εργοδότης κλήθηκε για δεύτερη φορά, ενώ ο ανιψιός κλήθηκε για πέμπτη φορά.

«Είναι ντροπή, και η τέφρα και οι διαθήκες και όλη αυτή η διαδικασία που κάνουν για την περιουσία».

Ο κουμπάρος του δολοφονημένου επιχειρηματία εκτίμησε πως όλα όσα δημιούργησε ο 68χρονος θα πουληθούν. Κανείς από τους δικούς του ανθρώπους, όπως είπε, δεν έχει τη διάθεση και τη δυνατότητα να τα συντηρεί.

